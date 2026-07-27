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महिंद्रा XUV 7XO का नया अवतार, कंपनी कर रही टेस्टिंग, जल्द हो सकता है लॉन्च

By Kumar Prashant Singh
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1 अप्रैल 2027 से लागू होने वाले सख्त CAFE III एमिशन नियमों को पूरा करने के लिए महिंद्रा XUV 7XO का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल ला रही है, जो शानदार माइलेज और सेल्फ-चार्जिंग तकनीक से लैस होगा।

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महिंद्रा अपनी SUV लाइनअप को और एक्सपैंड करने की तैयारी में लगा है और कंपनी जल्द ही मार्केट में नए प्रोडक्ट्स लाने वाली है। XUV 7XO इन्हीं में से एक है। हाल ही में भारतीय सड़कों पर Mahindra XUV 7XO का एक हेविली कैमोफ्लाज्ड टेस्ट म्यूल देखा गया है। माना जा रहा है कि यह एसयूवी का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन हो सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसे ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है। स्पाई फोटोज में नजर आया टेस्ट मॉडल मौजूदा XUV 7XO जैसा ही दिखता है। इसकी रूफलाइन, विंडो डिजाइन और बॉडी का ओवरऑल सिल्हूट लगभग पहले जैसा ही है। ऐसे में माना जा रहा है कि महिंद्रा इस बार डिजाइन नहीं, बल्कि नए पावरट्रेन की टेस्टिंग कर रहा है। यही वजह है कि इसे संभावित हाइब्रिड मॉडल माना जा रहा है।

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CAFE III नियम के चलते महिंद्रा ला रहा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी

रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा XUV 7XO और XEV 9E के हाइब्रिड वर्जन पर काम कर रहा है। कंपनी के अंदर XUV 7XO हाइब्रिड को W613 कोडनेम दिया गया है और यह महिंद्रा की पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एसयूवी हो सकती है। महिंद्रा के हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर काम करने की एक बड़ी वजह CAFE III (Corporate Average Fuel Efficiency) नियम भी हैं। ये नए एमिशन स्टैंडर्ड 1 अप्रैल 2027 से लागू होने वाले हैं।

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इनके तहत कार बनाने वाली कंपनियों को पहले से कहीं ज्यादा सख्त फ्लीट एमिशन टारगेट पूरे करने होंगे। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वीइकल्स को Volume Derogation Factor (VDF) के तहत रेग्युलेटरी बेनिफिट भी मिलते हैं। इससे हाइब्रिड वीइकल ट्रेडिशनल पेट्रोल और डीजल मॉडल के मुकाबले कंपनी के टोटल फ्लीट एमिशन आंकड़ों को बेहतर बनाने में अधिक मदद करते हैं।

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मिल सकता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम

उम्मीद है कि XUV 7XO हाइब्रिड में ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा। इसमें पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक होगा। यह सिस्टम कम स्पीड या हल्के लोड पर एसयूवी को केवल इलेक्ट्रिक पावर पर चलाने में कैपेबल होगा, जिससे फ्यूल की बचत होगी और माइलेज बेहतर मिलेगा। इसके लिए एक्सटीरियर चार्जिंग की भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि बैटरी ड्राइविंग के दौरान खुद ही चार्ज होती रहती है।

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कंपनी ने नहीं दी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की जानकारी

XUV 7XO पहले से ही इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और इसलिए उसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम को शामिल करना महिंद्रा के लिए थोड़ा आसान माना जा रहा है। हालांकि, कंपनी ने अभी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को शेयर नहीं किया है, लेकिन इसका सिस्टम Honda City e:HEV, Toyota Urban Cruiser Hyryder और Maruti Suzuki Grand Vitara जैसी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों की तरह काम कर सकता है। अगर यह SUV अगले साल लॉन्च होती है, तो महिंद्रा को न केवल सख्त CAFE III नियमों का पालन करने में मदद मिलेगी, बल्कि ग्राहकों को भी बेहतर माइलेज और कम ईंधन खर्च वाली एक नई प्रीमियम हाइब्रिड SUV का विकल्प मिलेगा। फिलहाल सभी की नजरें महिंद्रा की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं, जो इस टेस्ट म्यूल की असली पहचान से पर्दा उठा सकती है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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