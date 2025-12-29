Hindustan Hindi News
महिंद्रा XUV 7XO का नया टीजर जारी, केबिन में मिलेगी 3D और थिएटर जैसी साउंड क्वालिटी

संक्षेप:

महिंद्रा 5 जनवरी, 2026 को अपनी मोस्ट-अवेटेड नई एसयूवी XUV 7XO को लॉन्च करने जा रही है। यह महिंद्रा XUV700 का अपडेटेड वर्जन होगी। अब लॉन्च से ठीक पहले एसयूवी का नया टीजर जारी हुआ है।

Dec 29, 2025 05:16 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
महिंद्रा आगामी 5 जनवरी, 2026 को अपनी मोस्ट-अवेटेड नई एसयूवी XUV 7XO को लॉन्च करने जा रही है। बता दें कि यह महिंद्रा XUV700 का अपडेटेड वर्जन होगी। लॉन्च में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इसी वजह से कंपनी लगातार टीजर जारी कर लोगों की उत्सुकता बढ़ा रही है। लेटेस्ट टीजर में XUV 7XO के केबिन से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस टीजर में इसका प्रीमियम Harman Kardon ऑडियो सिस्टम दिखाया गया है। यह साफ संकेत है कि महिंद्रा इस बार सिर्फ पावर और रोड प्रेजेंस पर नहीं, बल्कि इन-कार एक्सपीरियंस को भी एक नए लेवल पर ले जाना चाहती है।

रियर पैसेंजर्स के लिए भी खास इंतजाम

महिंद्रा XUV 7XO में रियर पैसेंजर्स के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। इसमें नया इन-कार थिएटर मोड दिया जाएगा, जिससे पीछे बैठने वाले यात्री अपने डिवाइस कनेक्ट कर मूवी या कंटेंट स्ट्रीम कर सकेंगे। यह फीचर महिंद्रा के Adrenox Plus सॉफ्टवेयर सूट के जरिए काम करेगा, जो इंफोटेनमेंट, कनेक्टिविटी और गाड़ी के कई फंक्शंस को कंट्रोल करता है। फैमिली ग्राहकों के लिए यह फीचर लंबी यात्राओं को और मजेदार बनाने वाला साबित हो सकता है।

डिजाइन ज्यादा फ्रेश और मॉडर्न

डिजाइन की बात करें तो नई XUV 7XO का लुक पहले से ज्यादा फ्रेश और मॉडर्न होगा। इसका डिजाइन काफी हद तक XEV 9S से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है। इसमें नए LED DRLs, प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और पीछे की तरफ फुल-विड्थ लाइट बार के साथ इनवर्टेड L-शेप टेललैंप्स मिलेंगे। नए अलॉय व्हील्स, फ्रेश कलर ऑप्शन, री-डिज़ाइन बंपर और वर्टिकल क्रोम एलिमेंट्स वाली ग्रिल इसे ज्यादा प्रीमियम लुक देंगे।

नहीं बदलेगा पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो इसमें किसी बदलाव की संभावना नहीं है। इंजन के मामले में XUV 7XO में वही 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है जो मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आएंगे। जबकि चुनिंदा वैरिएंट्स में AWD का ऑप्शन भी दिया जाएगा। कुल मिलाकर, XUV 7XO महिंद्रा की अब तक की सबसे हाई-टेक और प्रीमियम SUV में से एक बनकर सामने आ सकती है।

