इस SUV पर ऐसा टूटे लोग कि 52 हफ्ते पहुंचा वेटिंग, 75% ग्राहक डीजल वैरिएंट ले रहे; इतनी है कीमत

संक्षेप: अगर आप भी XUV 7XO खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले वेटिंग जरूर चेक कर लें। कहीं ऐसा न हो कि गाड़ी आए और साल बदल जाए। जी हां, क्योंकि XUV 7XO पर लंबा वेटिंग चल रहा है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

महिंद्रा (Mahindra) ने हाल ही में अपनी पॉपुलर SUV XUV700 का फेसलिफ्ट वर्जन XUV 7XO लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत ₹13.66 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। लॉन्च के बाद से ही इस SUV को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। XUV 7XO और इलेक्ट्रिक XEV 9S को मिलाकर कंपनी को 93,000 से ज्यादा बुकिंग्स मिल चुकी हैं। अब सामने आए आंकड़ों से पता चला है कि ग्राहक किस वैरिएंट और इंजन को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

75% ग्राहकों की पहली पसंद– डीजल

अगर आप सोच रहे हैं कि पेट्रोल वैरिएंट ज्यादा बिक रहा है, तो यहां कहानी उलटी है। इसमें 75% बुकिंग डीजल वैरिएंट की हैं। सिर्फ 25% ग्राहक पेट्रोल वर्जन चुन रहे हैं। जनवरी 2026 में महिंद्रा (Mahindra) ने 8,000 डीजल यूनिट्स बनाई, जबकि सिर्फ 3,123 पेट्रोल यूनिट्स का उत्पादन किया। इससे साफ है कि भारतीय ग्राहक अभी भी बड़ी SUV में डीजल इंजन को ज्यादा भरोसेमंद और किफायती मानते हैं।

कौन-सा वैरिएंट सबसे ज्यादा पॉपुलर?

XUV 7XO के AX7T और AX7L वैरिएंट सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। इनमें पेट्रोल ऑटोमैटिक, डीजल मैनुअल, डीजल ऑटोमैटिक 6-सीटर और 7-सीटर ऑप्शन मिलते हैं। ज्यादा फीचर्स और कई कॉम्बिनेशन ऑप्शन होने की वजह से ग्राहक इन टॉप वैरिएंट्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

वेटिंग पीरियड ने बढ़ाई टेंशन

महिंद्रा XUV 7XO – वेटिंग पीरियड टेबल चार्ट (जनवरी 2026) वैरिएंट का नाम अनुमानित वेटिंग पीरियड AX (बेस वैरिएंट) 52 हफ्ते तक AX7L डीजल 26 हफ्ते AX7L पेट्रोल 17 हफ्ते AX3 22 हफ्ते (लगभग) AX5 22 हफ्ते (लगभग) AX7T 4 हफ्ते (लगभग) AX7 पेट्रोल 4 हफ्ते (लगभग) AX7 डीजल 6 हफ्ते

चार्ट के मुताबिक अगर आप बेस मॉडल लेने की सोच रहे हैं, तो करीब एक साल का इंतजार करना पड़ सकता है।

कीमत और मुकाबला

महिंद्रा (Mahindra) XUV 7XO की कीमत ₹13.66 लाख से ₹24.92 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है। यह SUV मिड-साइज सेगमेंट में टाटा सफारी, हुंडई अल्काजार और MG हेक्टर प्लस जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर दे रही है।