Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Mahindra XUV 7XO in high demand, 75% of customers prefer diesel with waiting periods of up to 52 weeks
इस SUV पर ऐसा टूटे लोग कि 52 हफ्ते पहुंचा वेटिंग, 75% ग्राहक डीजल वैरिएंट ले रहे; इतनी है कीमत

इस SUV पर ऐसा टूटे लोग कि 52 हफ्ते पहुंचा वेटिंग, 75% ग्राहक डीजल वैरिएंट ले रहे; इतनी है कीमत

संक्षेप:

अगर आप भी XUV 7XO खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले वेटिंग जरूर चेक कर लें। कहीं ऐसा न हो कि गाड़ी आए और साल बदल जाए। जी हां, क्योंकि XUV 7XO पर लंबा वेटिंग चल रहा है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Feb 12, 2026 12:51 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
0

महिंद्रा (Mahindra) ने हाल ही में अपनी पॉपुलर SUV XUV700 का फेसलिफ्ट वर्जन XUV 7XO लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत ₹13.66 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। लॉन्च के बाद से ही इस SUV को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। XUV 7XO और इलेक्ट्रिक XEV 9S को मिलाकर कंपनी को 93,000 से ज्यादा बुकिंग्स मिल चुकी हैं। अब सामने आए आंकड़ों से पता चला है कि ग्राहक किस वैरिएंट और इंजन को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति की इस कार को 6 महीने की सबसे कमजोर सेल मिली, सिर्फ 197 यूनिट बिकीं

75% ग्राहकों की पहली पसंद– डीजल

अगर आप सोच रहे हैं कि पेट्रोल वैरिएंट ज्यादा बिक रहा है, तो यहां कहानी उलटी है। इसमें 75% बुकिंग डीजल वैरिएंट की हैं। सिर्फ 25% ग्राहक पेट्रोल वर्जन चुन रहे हैं। जनवरी 2026 में महिंद्रा (Mahindra) ने 8,000 डीजल यूनिट्स बनाई, जबकि सिर्फ 3,123 पेट्रोल यूनिट्स का उत्पादन किया। इससे साफ है कि भारतीय ग्राहक अभी भी बड़ी SUV में डीजल इंजन को ज्यादा भरोसेमंद और किफायती मानते हैं।

कौन-सा वैरिएंट सबसे ज्यादा पॉपुलर?

XUV 7XO के AX7T और AX7L वैरिएंट सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। इनमें पेट्रोल ऑटोमैटिक, डीजल मैनुअल, डीजल ऑटोमैटिक 6-सीटर और 7-सीटर ऑप्शन मिलते हैं। ज्यादा फीचर्स और कई कॉम्बिनेशन ऑप्शन होने की वजह से ग्राहक इन टॉप वैरिएंट्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

वेटिंग पीरियड ने बढ़ाई टेंशन

महिंद्रा XUV 7XO – वेटिंग पीरियड टेबल चार्ट (जनवरी 2026)

वैरिएंट का नामअनुमानित वेटिंग पीरियड
AX (बेस वैरिएंट)52 हफ्ते तक
AX7L डीजल26 हफ्ते
AX7L पेट्रोल17 हफ्ते
AX322 हफ्ते (लगभग)
AX522 हफ्ते (लगभग)
AX7T4 हफ्ते (लगभग)
AX7 पेट्रोल4 हफ्ते (लगभग)
AX7 डीजल6 हफ्ते

चार्ट के मुताबिक अगर आप बेस मॉडल लेने की सोच रहे हैं, तो करीब एक साल का इंतजार करना पड़ सकता है।

कीमत और मुकाबला

महिंद्रा (Mahindra) XUV 7XO की कीमत ₹13.66 लाख से ₹24.92 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है। यह SUV मिड-साइज सेगमेंट में टाटा सफारी, हुंडई अल्काजार और MG हेक्टर प्लस जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर दे रही है।

ये भी पढ़ें:मारुति की इस कार को 6 महीने की सबसे कमजोर सेल मिली, सिर्फ 197 यूनिट बिकीं

महिंद्रा XUV 7XO ने लॉन्च के साथ ही बाजार में धमाल मचा दिया है। डीजल की भारी डिमांड, टॉप वैरिएंट की लोकप्रियता और लंबा वेटिंग पीरियड इस बात का संकेत है कि SUV सेगमेंट में महिंद्रा (Mahindra) की पकड़ और मजबूत हो रही है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Mahindra XUV700 Mahindra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;