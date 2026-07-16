महिंद्रा की ये प्रीमियम SUV भी हो गई महंगी, कंपनी ने एक साथ ₹88000 बढ़ा दिए; कीमत बढ़कर इतनी हो गई
कंपनी ने XUV 7XO की पूरी लाइन-अप में एक समान बढ़ोतरी नहीं की है। इस SUV की कीमत में मिनिमम 27,000 रुपए और मैक्सिमम 88,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कंपनी ने कीमतों को अपडेट करने के अलावा इस SUv की डिजाइन, फीचर्स और पावरट्रेन में किसी तरह के चेंजेस नहीं किए हैं।
महिंद्रा ने अपने पोर्टफोलियो की सबसे स्टाइलिश और फ्लैगशिप XUV 7XO की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इस प्रीमियम SUV की कीमत में 88,000 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। अब इसकी नई एक्स-शोरूम कीमतें 13.99 लाख रुपए से 25.79 लाख रुपए तक हो गई हैं। कंपनी ने XUV 7XO की पूरी लाइन-अप में एक समान बढ़ोतरी नहीं की है। इस SUV की कीमत में मिनिमम 27,000 रुपए और मैक्सिमम 88,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कंपनी ने कीमतों को अपडेट करने के अलावा इस SUv की डिजाइन, फीचर्स और पावरट्रेन में किसी तरह के चेंजेस नहीं किए हैं।
महिंद्रा XUV7XO का पावरट्रेन
इसके पावरट्रेन की बात करें तो महिंद्रा ने पहले की तरह 2.0L टर्बो पेट्रोल और 2.2L टर्बो डीजल इंजन को बरकरार रखा है। पेट्रोल 200 PS तक की पीक पावर देने में सक्षम है और डीजल 185 PS तक की पीक पावर देने में सक्षम है। दोनों इंजनों में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। केवल डीजल इंजन में AWD ऑप्शन मिलता है, जो केवल टॉप-स्पेक AX9L ट्रिम लेवल के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.39 - 22.82 लाख
Tata Safari
₹ 13.29 - 26.4 लाख
Hyundai Alcazar
₹ 14.99 - 21.74 लाख
MG Hector Plus
₹ 17.49 - 19.69 लाख
बड़ा इंटीरियर अपग्रेड मिला
इन एक्सटीरियर डिजाइन हाइलाइट्स के अलावा, महिंद्रा XUV7XO को इंटीरियर में भी बड़ा अपडेट मिला है। यह XUV700 की तुलना में XUV7XO की ओवरऑल अपील को बढ़ाता है। इसे लगभग हर तरह से बेहतर बनाता है। XUV7XO में एक नई की फोब भी मिलती है जो महिंद्रा की EVs में देखी गई की तरह ही है। खास इंटीरियर हाइलाइट्स जो इसे अपने राइवल्स और अपने पिछले मॉडल, XUV700 से अलग बनाते हैं।
|डैशबोर्ड पर स्नैपड्रैगन कंप्यूटिंग और डॉल्बी विजन के साथ ट्रिपल 12.3-इंच हाई HDR स्क्रीन
|एल्युमिनेटेड लोगो वाला नया स्टीयरिंग व्हील
|डॉल्बी एटमॉस के साथ हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम
|1400W पीक आउटपुट के साथ 16 स्पीकर
|बाहरी शोर कंपनसेशन (कैंसलेशन)
|ChatGPT और Alexa इंटीग्रेशन
|सोलर शील्ड (UV कट ग्लास), बाहर के तापमान से 7% ठंडा
|ऑटो-डिमिंग IRVM
|मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल
|वेंटिलेटेड आगे और पीछे की सीटें
|मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड ड्राइवर सीट
|पावर्ड को-ड्राइवर सीट
|इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बॉस मोड
|BYOD रियर एंटरटेनमेंट पैकेज
|पीछे के सनशेड
|नई डुअल-टोन इंटीरियर थीम लुमिना चेस्टनट
|लेदरेट अपहोल्स्ट्री
|पावर्ड टेलगेट
|फ्लेक्सिबल तीसरी-पंक्ति की सीटें
|मूड लाइटिंग
|शांत केबिन के साथ बेहतर NVH
|एयर प्यूरीफायर
एक्टिव और पैसिव सेफ्टी
जहां तक सेफ्टी की बात है तो महिंद्रा XUV7XO कोई कसर नहीं छोड़ती। महिंद्रा XUV700 अपने समय में अपने सेगमेंट में सेफ्टी के मामले में सबसे ऊपर थी और XUV500 के साथ भी ऐसा ही था। XUV7XO भी उसी रास्ते पर चलती दिख रही है।
|स्टैंडर्ड के तौर पर 6 एयरबैग
|7 एयरबैग तक
|स्टैंडर्ड के तौर पर 75+ सेफ्टी फीचर्स
|लेवल 2 ADAS ऑटोनॉमस ड्राइविंग फीचर्स
|अंडरबॉडी कैमरे के साथ 540-डिग्री कैमरे
|हाई-स्ट्रेंथ स्टील के इस्तेमाल से मजबूत एक्सोस्केलेटन
|5 स्टार भारत NCAP रेटिंग के लिए तैयार
|नींद का पता लगाना
|डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग (डैशकैम फंक्शन)
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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