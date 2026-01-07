XUV700 लेने वाले थम जाएं! पुराने मॉडल में नहीं मिलेंगे XUV 7XO के ये 8 गजब फीचर्स, जान लीजिए वरना बड़ा पछताएंगे

संक्षेप: अगर आपने XUV700 बुक कर दी है या फिर खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सोच-समझकर ये फैसला लेना चाहिए। जी हां, क्योंकि XUV महिंद्रा 7XO (Mahindra XUV 7XO) पुराने मॉडल से एक कदम आगे है, क्योंकि अब इसमें ऐसे 8 नए धांसू फीचर्स मिलते हैं, जो XUV700 में नहीं मिलते हैं।

Jan 07, 2026 02:44 pm IST

कार निर्माता कंपनी महिंद्रा (Mahindra) ने साल 2021 में XUV700 को लॉन्च कर SUV सेगमेंट में टेक्नोलॉजी का नया बेंचमार्क सेट किया था। अब 2026 के मिड-साइकिल अपडेट के साथ कंपनी ने अपनी ICE फ्लैगशिप SUV को नया नाम महिंद्रा XUV 7XO (Mahindra XUV 7XO) दिया है। नाम बदलने के साथ-साथ SUV में कई बड़े अपडेट भी किए गए हैं। इंजन ऑप्शन भले ही पहले जैसे ही हों, लेकिन फीचर्स के मामले में XUV 7XO, XUV700 से काफी आगे निकल जाती है। आइए जरा विस्तार से इस नई एसयूवी के वे 8 खास फीचर्स जानते हैं, जो नई XUV 7XO को और भी प्रीमियम बनाते हैं।

1-ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप – पूरा डैशबोर्ड डिजिटल XUV 7XO में अब ट्रिपल स्क्रीन लेआउट दिया गया है, जो डैशबोर्ड को पूरी तरह फ्यूचरिस्टिक बना देता है। इसमें ड्राइवर डिस्प्ले, सेंटर टचस्क्रीन, पैसेंजर-साइड टचस्क्रीन तीनों ही 12.3-इंच की हैं। यह फीचर पहले XUV700 में नहीं मिलता था। साथ ही नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है, जिसमें फिजिकल बटन मिलते हैं।

2- 16-स्पीकर हर्मन कॉर्डन साउंड सिस्टम

जहां XUV700 में 12-स्पीकर सोनी साउंड सिस्टम मिलता था, वहीं XUV 7XO में अब 16-स्पीकर हर्मन कर्डन (Harman Kardon) ऑडियो सिस्टम दिया गया है। खास बात यह है कि इसमें डॉल्बी एटमॉस (Dolby Atmos) सपोर्ट भी मिलता है, जिससे म्यूजिक और मूवी का एक्सपीरियंस बिल्कुल थिएटर जैसा हो जाता है।

3- 540-डिग्री कैमरा – अब बोनट भी दिखेगा

महिंद्रा 7XO (XUV 7XO) में दिया गया 540-डिग्री कैमरा सेटअप इसे सेगमेंट में सबसे अलग बनाता है। इसमें 360-डिग्री सराउंड व्यू, ट्रांसपेरेंट बोनट व्यू जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जो ऑफ-रोडिंग और टाइट पार्किंग में बेहद काम आते हैं। इस फीचर को इसके किसी भी बड़े रायवल SUV में नहीं दिया गया है।

4- सेकेंड रो में वेंटिलेटेड सीट्स

अब XUV 7XO में सिर्फ आगे ही नहीं, बल्कि दूसरी लाइन की बाहरी सीट्स में भी वेंटिलेशन मिलता है। यह फीचर खासतौर पर गर्म मौसम, लंबी यात्राओं, शॉफर-ड्रिवन ग्राहकों के लिए काफी उपयोगी है।

5- सेकेंड रो सनशेड्स – ज्यादा प्राइवेसी

XUV 7XO में सेकेंड लाइन के लिए विंडो सनब्लाइंड्स भी जोड़े गए हैं। इससे धूप से राहत, बेहतर प्राइवेसी और ज्यादा आराम मिलता है, जो XUV700 में नहीं था।

6- कूलिंग वाला वायरलेस चार्जर

अब SUV में सिर्फ वायरलेस चार्जिंग ही नहीं, बल्कि कूलिंग के साथ वायरलेस चार्जर दिया गया है। इससे फोन ज्यादा गर्म नहीं होगा और चार्जिंग भी ज्यादा सुरक्षित रहेगी।

7- BYOD होल्डर और फास्ट टाइप-C चार्जिंग

पीछे बैठने वालों के लिए XUV 7XO में BYOD (Bring Your Own Device) होल्डर, टाइप-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, जो टैबलेट या फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए काफी काम के हैं।

8- पावर्ड को-ड्राइवर सीट और बॉस मोड

XUV 7XO में अब फ्रंट पैसेंजर सीट इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल हो गई है। इससे ज्यादा कंफर्ट, पावर्ड बॉस मोड मिलता है। XUV700 में यह सुविधा सिर्फ मैनुअल थी।