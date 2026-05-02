हाइब्रिड या फ्लेक्स फ्यूल इंजन के साथ आ सकती है महिंद्रा XUV 7XO, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट
भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार इन दिनों एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। अब पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ ग्रीन ऑप्शंस यानी इलेक्ट्रिक, सीएनजी और हाइब्रिड कारों की डिमांड सिर चढ़कर बोल रही है।
भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार इन दिनों एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। अब पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ ग्रीन ऑप्शंस यानी इलेक्ट्रिक, सीएनजी और हाइब्रिड कारों की डिमांड सिर चढ़कर बोल रही है। साल 2026 में कुल पैसेंजर व्हीकल सेल में इन ग्रीन कारों की हिस्सेदारी 30 पर्सेंट तक पहुंच गई है। इसी बढ़ते क्रेज को देखते हुए अब देसी दिग्गज कंपनी महिंद्रा भी अपनी सबसे पॉपुलर एसयूवी XUV 7XO को नए 'ग्रीन अवतार' में उतारने की तैयारी कर रही है। हाल ही में इस एसयूवी के एक नए मॉडल को टेस्टिंग के दौरान सड़क पर देखा गया है।
हाइब्रिड पावरट्रेन से होगी लैस
अब महिंद्रा XUV 7XO के नए अवतार को लेकर चर्चा है कि यह या तो 'स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड' इंजन या फिर 'फ्लेक्स फ्यूल' यानी इथेनॉल से चलने वाला मॉडल होगा। rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, हाल ही में तमिलनाडु के तिंडिवनम हाईवे के पास एक पूरी तरह ढकी हुई XUV 7XO को टेस्ट रन के दौरान देखा गया। हालांकि, इस टेस्ट कार के बाहरी डिजाइन में बहुत ज्यादा बदलाव नजर नहीं आए।
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₹ 15.49 - 17.69 लाख
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कुछ ऐसी होगी डिजाइन
कार का पिछला हिस्सा और साइड प्रोफाइल मौजूदा मॉडल जैसा ही लग रहा है। हालांकि, माना जा रहा है कि जब इसका हाइब्रिड या फ्लेक्स फ्यूल वर्जन लॉन्च होगा तो इसमें कंपनी कुछ खास बैजिंग और नए कलर ऑप्शंस दे सकती है। इस स्पाई शॉट ने ऑटो सेक्टर के जानकारों के बीच हलचल बढ़ा दी है क्योंकि महिंद्रा पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वह अपनी कारों के लिए 'सीरीज-हाइब्रिड' और 'रेंज-एक्सटेंडर' तकनीक पर काम कर रही है।
कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन
परफॉर्मेंस की बात करें तो खबर है कि XUV 7XO महिंद्रा की पहली ऐसी कार बन सकती है जिसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलेगा। यह सेटअप मौजूदा 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन पर बेस्ड हो सकता है। फिलहाल यह इंजन 203bhp की पावर और 380Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि, हाइब्रिड सिस्टम जुड़ने के बाद इसकी कुल ताकत और फ्यूल एफिशिएंसी यानी माइलेज में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।
फ्लेक्स फ्यूल पर भी विचार
दूसरी ओर कंपनी फ्लेक्स फ्यूल (E85) वर्जन पर भी विचार कर रही है। महिंद्रा ने 2025 के भारत मोबिलिटी शो में पहले ही अपनी फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की झलक XUV 3XO के जरिए दिखाई थी। यह 85 पर्सेंट तक इथेनॉल मिक्स पेट्रोल पर चल सकती है। हाइब्रिड कारों के बाजार में फिलहाल टोयोटा और मारुति सुजुकी का एकछत्र राज है। साल 2026 में भारत में हाइब्रिड कारों की कुल बिक्री 1.23 लाख यूनिट्स के पार रही। इसमें अकेले टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की हिस्सेदारी लगभग 50 पर्सेंट रही।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
महिंद्रा का यह नया दांव सरकार के इथेनॉल ब्लेंडिंग (E100) के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। साथ ही ग्राहकों को भी महंगे पेट्रोल से राहत दिलाएगा। जानकारों का मानना है कि XUV 7XO के बाद महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन (Scorpio N) को भी इसी हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ अपडेट किया जा सकता है। फिलहाल, टेस्टिंग की इन तस्वीरों ने यह तो साफ कर दिया है कि महिंद्रा अब सिर्फ डीजल और पेट्रोल के भरोसे नहीं बैठने वाली है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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