हाइब्रिड या फ्लेक्स फ्यूल इंजन के साथ आ सकती है महिंद्रा XUV 7XO, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट

May 02, 2026 01:51 pm IST

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार इन दिनों एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। अब पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ ग्रीन ऑप्शंस यानी इलेक्ट्रिक, सीएनजी और हाइब्रिड कारों की डिमांड सिर चढ़कर बोल रही है।

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार इन दिनों एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। अब पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ ग्रीन ऑप्शंस यानी इलेक्ट्रिक, सीएनजी और हाइब्रिड कारों की डिमांड सिर चढ़कर बोल रही है। साल 2026 में कुल पैसेंजर व्हीकल सेल में इन ग्रीन कारों की हिस्सेदारी 30 पर्सेंट तक पहुंच गई है। इसी बढ़ते क्रेज को देखते हुए अब देसी दिग्गज कंपनी महिंद्रा भी अपनी सबसे पॉपुलर एसयूवी XUV 7XO को नए 'ग्रीन अवतार' में उतारने की तैयारी कर रही है। हाल ही में इस एसयूवी के एक नए मॉडल को टेस्टिंग के दौरान सड़क पर देखा गया है।

हाइब्रिड पावरट्रेन से होगी लैस अब महिंद्रा XUV 7XO के नए अवतार को लेकर चर्चा है कि यह या तो 'स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड' इंजन या फिर 'फ्लेक्स फ्यूल' यानी इथेनॉल से चलने वाला मॉडल होगा। rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, हाल ही में तमिलनाडु के तिंडिवनम हाईवे के पास एक पूरी तरह ढकी हुई XUV 7XO को टेस्ट रन के दौरान देखा गया। हालांकि, इस टेस्ट कार के बाहरी डिजाइन में बहुत ज्यादा बदलाव नजर नहीं आए।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन कार का पिछला हिस्सा और साइड प्रोफाइल मौजूदा मॉडल जैसा ही लग रहा है। हालांकि, माना जा रहा है कि जब इसका हाइब्रिड या फ्लेक्स फ्यूल वर्जन लॉन्च होगा तो इसमें कंपनी कुछ खास बैजिंग और नए कलर ऑप्शंस दे सकती है। इस स्पाई शॉट ने ऑटो सेक्टर के जानकारों के बीच हलचल बढ़ा दी है क्योंकि महिंद्रा पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वह अपनी कारों के लिए 'सीरीज-हाइब्रिड' और 'रेंज-एक्सटेंडर' तकनीक पर काम कर रही है।

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन परफॉर्मेंस की बात करें तो खबर है कि XUV 7XO महिंद्रा की पहली ऐसी कार बन सकती है जिसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलेगा। यह सेटअप मौजूदा 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन पर बेस्ड हो सकता है। फिलहाल यह इंजन 203bhp की पावर और 380Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि, हाइब्रिड सिस्टम जुड़ने के बाद इसकी कुल ताकत और फ्यूल एफिशिएंसी यानी माइलेज में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।

फ्लेक्स फ्यूल पर भी विचार दूसरी ओर कंपनी फ्लेक्स फ्यूल (E85) वर्जन पर भी विचार कर रही है। महिंद्रा ने 2025 के भारत मोबिलिटी शो में पहले ही अपनी फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की झलक XUV 3XO के जरिए दिखाई थी। यह 85 पर्सेंट तक इथेनॉल मिक्स पेट्रोल पर चल सकती है। हाइब्रिड कारों के बाजार में फिलहाल टोयोटा और मारुति सुजुकी का एकछत्र राज है। साल 2026 में भारत में हाइब्रिड कारों की कुल बिक्री 1.23 लाख यूनिट्स के पार रही। इसमें अकेले टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की हिस्सेदारी लगभग 50 पर्सेंट रही।