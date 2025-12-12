इस दिन से शुरू होगी महिंद्रा XUV 7XO की बुकिंग, ₹21,000 में करें रिजर्व; लॉन्च डेट है कंफर्म

संक्षेप: महिंद्रा XUV 7XO का टीजर महिंद्रा पहले ही जारी किया जा चुका है। इसे अगले साल 5 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। जबकि 15 दिसंबर, 2025 दोपहर 12 बजे से इसकी प्री-बुकिंग शुरू हो जाएगी।

महिंद्रा XUV700 देश की सबसे पॉपुलर SUV में से एक है। अब कंपनी इसे एक बड़े मेकओवर के साथ नए अवतार में पेश करने जा रही है। नया मॉडल महिंद्रा XUV 7XO नाम से लॉन्च होगा। इसका टीजर महिंद्रा पहले ही जारी कर चुकी है। इसे अगले साल 5 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। जबकि 15 दिसंबर, 2025 दोपहर 12 बजे से इसकी प्री-बुकिंग शुरू हो जाएगी। कंपनी ने बताया है कि ग्राहक सिर्फ 21,000 रुपये में इस SUV को बुक कर पाएंगे। खास बात यह है कि बुकिंग महिंद्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डीलरशिप, दोनों जगह उपलब्ध होगी।

मिलेंगे बड़े डिजाइन अपडेट नए XUV 7XO में बाहर की तरफ कई बड़े डिजाइन अपडेट मिलने वाले हैं। इसमें नए डुअल-पॉड LED हेडलैम्प, इनवर्टेड L-शेप DRLs, और XEV 9S जैसे LED टेललैम्प देखने को मिलेंगे। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी इस बार भी कनेक्टेड टेललाइट ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही है। साथ ही SUV में ब्लैक्ड-आउट रेडिएटर ग्रिल, सिल्वर स्लैट्स, नए डिजाइन वाला फ्रंट-रियर बंपर और ताज़ा स्टाइल वाले अलॉय वील्स दिए जाएंगे जो इसे और ज्यादा मस्कुलर लुक देंगे।

पूरा इंटीरियर लेआउट रीडिजाइन केबिन में भी इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। महिंद्रा XUV 7XO में पूरा इंटीरियर लेआउट रीडिजाइन किया गया है और इस्तेमाल होने वाली मैटेरियल क्वालिटी को भी बेहतर किया जाएगा। अंदर की सबसे बड़ी हाइलाइट होगी ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप जो XEV 9S से प्रेरित है। इसके अलावा, डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच फिनिश, डुअल-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, वेंटिलेशन के साथ स्लाइडिंग सेकेंड-रो सीट भी दी जाएगी। इसके अलावा, सभी यात्रियों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे जो केबिन को और भी मॉडर्न फील देंगे।