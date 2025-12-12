Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़mahindra xuv 7xo bookings to begin on 15 december 2025 for rs 21000
इस दिन से शुरू होगी महिंद्रा XUV 7XO की बुकिंग, ₹21,000 में करें रिजर्व; लॉन्च डेट है कंफर्म

इस दिन से शुरू होगी महिंद्रा XUV 7XO की बुकिंग, ₹21,000 में करें रिजर्व; लॉन्च डेट है कंफर्म

संक्षेप:

महिंद्रा XUV 7XO का टीजर महिंद्रा पहले ही जारी किया जा चुका है। इसे अगले साल 5 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। जबकि 15 दिसंबर, 2025 दोपहर 12 बजे से इसकी प्री-बुकिंग शुरू हो जाएगी।

Dec 12, 2025 01:21 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

महिंद्रा XUV700 देश की सबसे पॉपुलर SUV में से एक है। अब कंपनी इसे एक बड़े मेकओवर के साथ नए अवतार में पेश करने जा रही है। नया मॉडल महिंद्रा XUV 7XO नाम से लॉन्च होगा। इसका टीजर महिंद्रा पहले ही जारी कर चुकी है। इसे अगले साल 5 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। जबकि 15 दिसंबर, 2025 दोपहर 12 बजे से इसकी प्री-बुकिंग शुरू हो जाएगी। कंपनी ने बताया है कि ग्राहक सिर्फ 21,000 रुपये में इस SUV को बुक कर पाएंगे। खास बात यह है कि बुकिंग महिंद्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डीलरशिप, दोनों जगह उपलब्ध होगी।

पूरा इंटीरियर लेआउट रीडिजाइन

केबिन में भी इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। महिंद्रा XUV 7XO में पूरा इंटीरियर लेआउट रीडिजाइन किया गया है और इस्तेमाल होने वाली मैटेरियल क्वालिटी को भी बेहतर किया जाएगा। अंदर की सबसे बड़ी हाइलाइट होगी ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप जो XEV 9S से प्रेरित है। इसके अलावा, डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच फिनिश, डुअल-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, वेंटिलेशन के साथ स्लाइडिंग सेकेंड-रो सीट भी दी जाएगी। इसके अलावा, सभी यात्रियों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे जो केबिन को और भी मॉडर्न फील देंगे।

पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव

परफॉर्मेंस की बात करें तो महिंद्रा XUV 7XO में वही भरोसेमंद इंजन ऑप्शन मिलने की उम्मीद है जो फिलहाल XUV700 में आते हैं। इनमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन शामिल हैं। ट्रांसमिशन के तौर पर कंपनी 6-स्पीड मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स ऑफर करती है। कुल मिलाकर, XUV 7XO डिजाइन, फीचर्स और प्रीमियमनेस में बड़े बदलाव लेकर आ रही है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें

