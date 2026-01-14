Hindustan Hindi News
मात्र ₹21,000 में अपनी बनाएं XUV 7XO, कंपनी ने शुरू की बुकिंग; जानिए क्या होगा खास?

संक्षेप:

महिंद्रा ने नेक्सन XUV 7XO की बुकिंग शुरू कर दी है। आप अभी इसको 25,000 रुपये की शुरुआती कीमत में बुक कर सकते हैं। 

Jan 14, 2026 06:05 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Mahindra XUV900arrow

महिंद्रा (Mahindra) ने अपनी नई और प्रीमियम SUV XUV 7XO की ऑफिशियल बुकिंग शुरू कर दी है। इस SUV को हाल ही में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है और यह कंपनी की लोकप्रिय XUV700 की जगह लेती है। XUV 7XO को बुक करने के लिए ग्राहकों को 21,000 रुपये का टोकन अमाउंट जमा करना होगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

XUV 7XO: दमदार लुक और फुल-ऑन अपडेट

नई XUV 7XO को पहले से ज्यादा बोल्ड डिजाइन, हाई-टेक केबिन और एडवांस फीचर्स के साथ पेश किया गया है। इसमें बाहर से लेकर अंदर तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो इसे एक फुल-साइज और प्रीमियम फैमिली SUV बनाते हैं।

वैरिएंट्स की लंबी लिस्ट

महिंद्रा XUV 7XO (Mahindra XUV 7XO) को कई ट्रिम ऑप्शंस में उतारा गया है, ताकि हर तरह के ग्राहक को विकल्प मिल सके। ये SUV AX3, AX5, AX7, AX7T और AX7L जैसे वैरिएंट हैं।

इंजन और ड्राइव ऑप्शन

SUV में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन उपलब्ध है। डीजल ऑटोमैटिक में AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) ऑप्शन भी मिलेगा, जो ऑफ-रोडिंग और खराब रास्तों के लिए खास है।

फीचर्स: टेक्नोलॉजी का पावरहाउस

XUV 7XO फीचर्स के मामले में सेगमेंट में नई मिसाल पेश करती है। इसमें ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड सेटअप, इलेक्ट्रिक फ्रंट सीट्स के साथ बॉस मोड, कस्टमाइजेबल एम्बिएंट लाइटिंग, नया स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील, 19-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स, 360-डिग्री कैमरा, लेवल-2 ADAS सेफ्टी फीचर्स और आगे और सेकेंड रो में वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं।


डिलीवरी और मुकाबला

महिंद्रा (Mahindra) ने पुष्टि की है कि हायर वेरिएंट्स की डिलीवरी तुरंत शुरू की जा रही है। बाजार में इसका सीधा मुकाबला हुंडई अल्काजार (Hyundai Alcazar), MG हेक्टर और टाटा सफारी (Tata Safari) जैसी SUVs से होगा।

क्या XUV 7XO आपके लिए सही SUV है?

अगर आप एक ऐसी SUV चाहते हैं, जो पावरफुल हो, फीचर्स से भरपूर हो, सेफ्टी और टेक्नोलॉजी में आगे हो, तो महिंद्रा XUV 7XO (Mahindra XUV 7XO) आपके लिए एक मजबूत विकल्प बन सकती है।

Auto News Hindi

