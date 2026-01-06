ट्रिपल-स्क्रीन, 6 स्पीकर, वायरलेस कनेक्टिविटी, क्रूज कंट्रोल, थर्ड रो में AC; ऐसा है इस 7-सीटर का बेस मॉडल

संक्षेप: महिंद्रा ने नए साल में अपने ग्राहकों को तोहफा देते हुए अपनी पॉपुलर XUV 7XO कार को लॉन्च कर दिया है। इस SUV ने पुरानी XUV700 को रिप्लेस किया है। ये कंपनी के पोर्टफोलियो की प्रीमियम SUV है। अब कंपनी ने इसके नए मॉडल को और भी बेहतर बना दिया है।

Jan 06, 2026 09:26 pm IST

महिंद्रा ने नए साल में अपने ग्राहकों को तोहफा देते हुए अपनी पॉपुलर XUV 7XO कार को लॉन्च कर दिया है। इस SUV ने पुरानी XUV700 को रिप्लेस किया है। ये कंपनी के पोर्टफोलियो की प्रीमियम SUV है। अब कंपनी ने इसके नए मॉडल को और भी बेहतर बना दिया है। ये डिजाइन, एक्सटीरियर और इंटीरियर के मामले में काफी शाानदार हो चुकी है। XUV 7XO की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13.66 लाख रुपए है। ऐसे में इस SUV के बेस यानी एंट्री लेवल वैरिएंट AX में ग्राहकों को क्या-क्या मिलने वाला है, चलिए जानते हैं।

6 और 7-सीट लेआउट में मिलेगी

महिंद्रा की इस नई XUV 7XO SUV के बेस वैरिएंट AX की बात करें तो ये पुराने XUV700 की तुलना में ना सिर्फ ज्यादा मॉडर्न दिखता है, बल्कि इसमें कई एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। बेस वैरिएंट में भी इक्विपमेंट लिस्ट का एक बड़ा हिस्सा मिलता है। AX वैरिएंट 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है। इसे पेट्रोल और डीजल दोनों पावरट्रेन के साथ लॉन्च किया गया है, जो सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आते हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि XUV 7XO अब सिर्फ 6 और 7-सीट लेआउट में पेश की जा रही है।

डैशबोर्ड पर ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप

फीचर्स की बात करें तो, XUV 7XO के बेस AX वैरिएंट में स्टैंडर्ड तौर पर ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट, 6 स्पीकर, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले, टाइप-C चार्जिंग पोर्ट, क्रूज कंट्रोल, थर्ड रो में AC वेंट, सेफ्टी के लिए ESC और 6 एयरबैग शामिल किए गए हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स के तौर पर इसमें DRLs के साथ LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED टेल-लैंप, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, ड्राइव मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-होल्ड और हिल-डिसेंट कंट्रोल, और पुश स्टार्ट-स्टॉप बटन शामिल किए गए हैं।