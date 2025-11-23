Hindustan Hindi News
इस नए नाम के साथ मार्केट में एंट्री कर सकती है महिंद्रा XUV 700, जानिए कितनी बदल जाएगी SUV

संक्षेप:

देसी कार निर्माता महिंद्रा अपनी पॉपुलर एसयूवी XUV 700 को जल्द ही बड़े अपडेट करने की तैयारियों में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी इस नए मॉडल को XUV 7XO नाम से लॉन्च कर सकती है।

Sun, 23 Nov 2025 09:28 AMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
देसी कार निर्माता महिंद्रा अपनी पॉपुलर एसयूवी XUV 700 को जल्द ही बड़े अपडेट करने की तैयारियों में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी इस नए मॉडल को XUV 7XO नाम से लॉन्च कर सकती है। बताया जा रहा है कि जनवरी, 2024 में महिंद्रा ने इस नाम के लिए ट्रेडमार्क आवेदन किया था जिसे अब मंजूरी भी मिल चुकी है। यह वही स्ट्रेटजी है जो कंपनी ने XUV 300 फेसलिफ्ट में अपनाई थी जिसे इस साल XUV 3XO नाम से लॉन्च किया गया था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि XUV 700 फेसलिफ्ट भी पूरी तरह नई पहचान के साथ बाजार में उतर सकती है।

टेस्टिंग के दौरान लगातार दिखी

टेस्टिंग के दौरान कई बार स्पॉट हुई इस एसयूवी में सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट डिजाइन में देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, महिंद्रा इसमें नया ग्रिल और अपडेटेड ट्विन-पॉड LED हेडलैम्प्स दे सकती है। नई लाइटिंग सिग्नेचर के साथ यह पहले के मुकाबले काफी मॉडर्न और प्रीमियम लुक पेश करेगी। वहीं, केबिन में भी बड़े अपडेट मिलेंगे। बताया जा रहा है कि अंदर नई डैशबोर्ड डिजाइन, रीडिजाइन डोर पैनल्स और ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया जा सकता है।

पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव

अगर पावरट्रेन की बात करें तो इसमें किसी बदलाव की संभावना नहीं है। अपडेटेड मॉडल में मौजूदा 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.0-लीटर डीजल इंजन को बरकरार रखा जा सकता है। ट्रांसमिशन में भी 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक के विकल्प मौजूद रहेंगे। यानी परफॉर्मेंस और ड्राइविंग एक्सपीरियंस में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा।

नए नाम के साथ होगी एंट्री

महिंद्रा अगले महीने से इस नए फेसलिफ्ट मॉडल का प्रोडक्शन शुरू कर सकती है। लाइम मिंट में छपी एक खबर के अनुसार, मौजूदा जनरेशन XUV 700 को नवंबर, 2025 तक बंद किया जा सकता है। कंपनी की योजना है कि नए नाम, नए डिजाइन और हाई-टेक फीचर्स के साथ XUV 7XO को बाजार में और मजबूत तरीके से उतारा जाए। जबकि साल 2026 में कंपनी इसे मार्केट में लॉन्च कर सकती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Mahindra XUV700 Auto News Hindi

