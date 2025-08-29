नए अवतार में एंट्री करने जा रही महिंद्रा XUV 700, टेस्टिंग के दौरान फिर हुई स्पॉट; जानिए खासियत

महिंद्रा की फ्लैगशिप SUV XUV 700 भारतीय सड़कों पर अपने फेसलिफ्ट अवतार में टेस्टिंग के दौरान नजर आई है। बता दें कि साल 2021 में लॉन्च होने के बाद से यह SUV लगातार ग्राहकों की पसंद बनी हुई है।

महिंद्रा की फ्लैगशिप SUV XUV 700 भारतीय सड़कों पर अपने फेसलिफ्ट अवतार में टेस्टिंग के दौरान नजर आई है। बता दें कि साल 2021 में लॉन्च होने के बाद से यह SUV लगातार ग्राहकों की पसंद बनी हुई है। अब कंपनी इसमें बड़े बदलाव कर बाजार में और भी मजबूत वापसी करने की तैयारी कर रही है। नए मॉडल में डिजाइन से लेकर फीचर्स तक कई अपडेट देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं महिंद्रा की इस अपकमिंग एसयूवी के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन कैमोफ्लेज में दिखी नई XUV700 फेसलिफ्ट में नई फ्रंट ग्रिल, स्लिम LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और रीडिजाइंड बंपर नजर आए। इसके अलावा नए अलॉय व्हील्स भी अपडेटेड मॉडल की झलक देते हैं। हालांकि, SUV का साइड प्रोफाइल और कुछ एलिमेंट जैसे फ्लश डोर हैंडल्स पुराने जैसे ही दिखे। इंडिया टुडे में छपी एक खबर के अनुसार, एसयूवी के रियर में भी हल्के बदलाव किए जाएंगे जिसमें नया बंपर और मॉडर्न लाइटिंग सिग्नेचर शामिल हो सकता है।

धांसू होंगे एसयूवी के फीचर्स इंटीरियर की बात करें तो कंपनी ने इसे और एडवांस्ड बनाने की कोशिश की है। इसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया जा सकता है जो XUV 700 को सेगमेंट में अलग पहचान दिलाएगा। इसके अलावा, डुअल-टोन अपहोल्स्ट्री, रियर वेंटिलेटेड सीट्स और अतिरिक्त वायरलेस चार्जिंग पैड जैसे फीचर्स जोड़े जाएंगे। सबसे खास अपडेट ऑडियो सिस्टम में होगा जहां पहले के Sony सेटअप की जगह अब 16-स्पीकर Harman Kardon का 1400W सिस्टम मिलेगा। साथ ही ADAS लेवल-2+, ऑटो पार्किंग और नया स्टीयरिंग व्हील जैसी टेक्नोलॉजी भी शामिल होने की संभावना है।