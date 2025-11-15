Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़mahindra xuv 700 facelift including these three 7-seater suv are set to enter the market soon
बजट रखिए तैयार, मार्केट में जल्द एंट्री करने जा रही तीन धांसू 7-सीटर SUV, जानिए कब होगी लॉन्च

बजट रखिए तैयार, मार्केट में जल्द एंट्री करने जा रही तीन धांसू 7-सीटर SUV, जानिए कब होगी लॉन्च

संक्षेप: अगले तीन से चार महीनों में भारत का 7-सीटर SUV मार्केट पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक होने वाला है। दरअसल, महिंद्रा, टाटा और निसान जैसे बड़े ब्रांड जल्द ही अपनी नई 7-सीटर SUV लॉन्च करने की तैयारी में हैं।

Sat, 15 Nov 2025 01:50 PMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अगले तीन से चार महीनों में भारत का 7-सीटर SUV मार्केट पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक होने वाला है। दरअसल, महिंद्रा, टाटा और निसान जैसे बड़े ब्रांड जल्द ही अपनी नई 7-सीटर SUV लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें इलेक्ट्रिक, पेट्रोल और फेसलिफ्टेड मॉडल शामिल हैं। तकनीक, डिजाइन और परफॉर्मेंस के मामले में ये नई SUV ग्राहकों को और ज्यादा ऑप्शन देने वाली हैं। अगर आप फैमिली SUV खरीदने की सोच रहे हैं आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra XUV700
Mahindra XUV700
₹ 14.49 - 25.89 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं

Mahindra XEV 9S

महिंद्रा अपनी EV लाइनअप को तेजी से बढ़ा रही है। इसी कड़ी में कंपनी जल्द एक प्रीमियम तीन-रो इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S पेश करने जा रही है। केबिन लेआउट और फीचर पैकेज की वजह से इसे फ्लैगशिप माना जा रहा है। इसका डिजाइन XUV.e8 कॉन्सेप्ट से मिलता-जुलता है। यह महिंद्रा के INGLO स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। उम्मीद की जा रही है कि XEV 9S टॉप वैरिएंट में करीब 500 किमी की रियल-वर्ल्ड रेंज तक दे सकती है।

Tata Safari & Harrier Petrol

टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर एसयूवी सफारी और हैरियर में पहली बार पेट्रोल इंजन का ऑप्शन देने जा रही है। लंबे समय से ग्राहक इस बदलाव की मांग कर रहे थे। ग्राहकों को सफारी पेट्रोल में नया 1.5-लीटर, 4-सिलिंडर, टर्बोचार्ज्ड Hyperion इंजन मिलेगा जो करीब 168bhp की पावर और 280Nm का टॉर्क जेनरेट करेगा। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक, दोनों गियरबॉक्स विकल्प आने वाले हैं।

Mahindra XUV 700 Facelift

महिंद्रा XUV 700 का फेसलिफ्ट वर्जन भी जल्द सड़क पर आने वाला है। टेस्टिंग के दौरान इसे कई बार देखा जा चुका है। बाहरी डिजाइन में हल्के-फुल्के अपडेट होंगे लेकिन इसका असली बदलाव अंदर देखने को मिलेगा। नई XUV 700 फेसलिफ्ट ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप के साथ आएगा। इसके अलावा, कई नए फीचर्स और टेक अपडेट्स भी शामिल किए जाएंगे। यह फेसलिफ्टेड SUV अगले साल की शुरुआत में बाजार में आने की संभावना है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Tata Motors Car Mahindra XUV700 Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।