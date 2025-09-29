थोड़ा कर लीजिए इंतजार! मार्केट में एंट्री करने जा रही ये 5 धांसू मिड-साइज SUV; जानिए कब होगी लॉन्च

भारतीय मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट अगले साल और भी धमाकेदार होने वाला है। दरअसल, महिंद्रा, टाटा, मारुति सुजुकी, रेनॉल्ट और टोयोटा आने वाले दिनों में इस सेगमेंट मेंअपने नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में हैं।

भारतीय मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट अगले साल और भी धमाकेदार होने वाला है। दरअसल, महिंद्रा, टाटा, मारुति सुजुकी, रेनॉल्ट और टोयोटा अपने नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में हैं। बता दें कि इस दौरान न्यू जेनरेशन रेनॉल्ट डस्टर, टाटा सिएरा ईवी, मारुति ई-विटारा, अर्बन क्रूजर बीईवी, और महिंद्रा एक्सयूवी 700 फेसलिफ्ट जैसे मॉडल SUV लवर्स को खूब लुभाएंगे। इन एसयूवी में ग्राहकों को इलेक्ट्रिक, पेट्रोल और डीजल पावरट्रेन का ऑप्शन मिलेगा। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 अपमकमिंग मिड-साइज एसयूवी के बारे में विस्तार से।

न्यू रेनॉल्ट डस्टर रेनॉल्ट साल 2026 की पहली छमाही में नई जेनरेशन डस्टर को भारतीय मार्केट में उतारने वाली है। यह CMF-B+ प्लेटफॉर्म पर बनी होगी और शुरुआत में इसके पेट्रोल वर्जन पेश किए जाएंगे। बाद में हाइब्रिड वैरिएंट भी जुड़ सकता है।

टाटा सिएरा ईवी टाटा भी अपने आइकॉनिक सिएरा नाम को रिवाइव करने जा रही है। इस बार पहला मॉडल पूरी तरह अल-इलेक्ट्रिक SUV होगा जो इस FY के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। टेस्ट म्यूल्स कई बार स्पॉट किए जा चुके हैं।

मारुति ई-विटारा मारुति सुजुकी इस साल के अंत तक अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई-विटारा को भारतीय मार्केट में लॉन्च करने जा रही है। इसे प्रीमियम नेक्सा शोरूम के जरिए बेचा जाएगा। एसयूवी में दो बैटरी कॉन्फिगरेशन मिलेंगे जो एक बार चार्ज में 500+ किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देगा। वहीं, ई-विटारा की छोटी बहन अर्बन क्रूजर BEV भी e Heartect प्लेटफॉर्म पर आएगी। इसमें भी दो बैटरी विकल्प होंगे और फीचर्स लगभग ई-विटारा जैसी ही होगी। यह ई-विटारा के बाद मार्केट में लॉन्च होगी।