बजट का रखिए इंतजाम, मार्केट में जल्द एंट्री करने जा रही ये 5 धांसू मिड-साइज SUV; जानिए पूरी डिटेल्स

भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में मिड-साइज SUV सेगमेंट तेजी से गर्म हो रहा है। दरअसल, टाटा, महिंद्रा, रेनॉल्ट, किआ और निसान जैसी कंपनियां इस सेगमेंट में नई SUV लॉन्च करने की तैयारी में हैं।

Fri, 22 Aug 2025 12:39 PM
भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में मिड-साइज SUV सेगमेंट तेजी से गर्म हो रहा है। आने वाले 6 से 9 महीनों में यहां बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। दरअसल, टाटा, महिंद्रा, रेनॉल्ट, किआ और निसान जैसी कंपनियां इस सेगमेंट में नई SUV लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इन कारों में नए डिजाइन के साथ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। यानी कि आने वाले महीनों में ग्राहकों को पहले से कहीं ज्यादा चॉइस मिलने वाली है। आइए जानते हैं इस सेगमेंट की मोस्ट-अवेटेड पांच एसयूवी के बारे में विस्तार से।

रेनॉल्ट डस्टर फेसलिफ्ट

रेनॉल्ट अपनी पॉपुलर डस्टर को फिर से भारत में उतारने की तैयारी कर रही है। नई डस्टर CMF-B+ आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी जिसे कंपनी भारत में लोकलाइज करने की प्रक्रिया में है। इस बार डस्टर में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का भी विकल्प मिलेगा। हालांकि शुरुआती फेज में यह केवल पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। वहीं, कंपनी इसी प्लेटफॉर्म पर एक नई मिड-साइज SUV भी लाएगी जो बंद हो चुकी टेरानो का नया विकल्प होगी।

किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट

दूसरी ओर किआ भी नेक्स्ट जनरेशन सेल्टॉस को भारत में टेस्ट कर रही है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे 2026 में लॉन्च किया जाएगा। इसमें पूरी तरह नया डिजाइन, मॉडर्न फीचर्स और रीडिजाइन्ड केबिन मिलेगा। वहीं, हाइब्रिड पावरट्रेन को भी बाद में शामिल किए जाने की उम्मीद है।

टाटा सिएरा EV

टाटा मोटर्स अपनी आइकॉनिक सिएरा को EV के रूप में वापसी करा रही है। इसे चालू वित्त वर्ष खत्म होने से पहले लॉन्च किया जा सकता है। शुरुआत इलेक्ट्रिक वर्जन से होगी और फिर 2026 में इसके पेट्रोल-डीजल वैरिएंट्स भी पेश किए जाएंगे।

महिंद्रा XUV 700 फेसलिफ्ट

महिंद्रा अपनी फ्लैगशिप XUV 700 का फेसलिफ्टेड वर्जन तैयार कर रही है जिसे 2026 की शुरुआत में उतारा जाएगा। इसमें डिजाइन अपडेट्स, नए फीचर्स और अपग्रेडेड केबिन दिया जाएगा ताकि यह सेगमेंट में मजबूत पकड़ बनाए रख सके।

