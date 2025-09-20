mahindra xuv 700 becomes up to rs 2.24 lakh cheaper after gst reduction check out the new price जीएसटी घटते ही ₹2.24 लाख तक सस्ती हो गई महिंद्रा XUV 700, जानिए कितनी हो गई नई कीमत, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़mahindra xuv 700 becomes up to rs 2.24 lakh cheaper after gst reduction check out the new price

जीएसटी घटते ही ₹2.24 लाख तक सस्ती हो गई महिंद्रा XUV 700, जानिए कितनी हो गई नई कीमत

जीएसटी घटने के बाद लगभग सभी कंपनियों ने अपनी कार की कीमतों को कम कर दिया है। इसी क्रम में महिंद्रा की एसयूवी पर भी ग्राहकों को बंपर बचत का मौका मिल रहा है। बता दें कि कंपनी ने महिंद्रा XUV 700 पर जीएसटी के 1.43 लाख रुपये घटा दिए हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 04:50 PM
share Share
Follow Us on
जीएसटी घटते ही ₹2.24 लाख तक सस्ती हो गई महिंद्रा XUV 700, जानिए कितनी हो गई नई कीमत

जीएसटी घटने के बाद लगभग सभी कंपनियों ने अपनी कार की कीमतों को कम कर दिया है। इसी क्रम में महिंद्रा की एसयूवी पर भी ग्राहकों को बंपर बचत का मौका मिल रहा है। बता दें कि कंपनी ने महिंद्रा XUV 700 पर जीएसटी के 1.43 लाख रुपये घटा दिए हैं। इसके अलावा, इस एसयूवी पर 81,000 रुपये के दूसरे बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं। इस तरह कुल मिलाकर महिंद्रा एक्सयूवी 700 पर ग्राहक 2.24 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस बचत के बाद इस एसयूवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13.19 लाख रुपये हो गई है। आइए जानते हैं एसयूवी के फीचर्स के बारे में विस्तार से।

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स

महिंद्रा XUV 700 कंपनी की सबसे पॉपुलर SUV में से एक है जो अपने दमदार फीचर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, एडवांस कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पैनोरमिक सनरूफ और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एंबियंट लाइटिंग इसे और भी प्रीमियम फील कराते हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra XUV700

Mahindra XUV700

₹ 14.49 - 25.89 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Hector

MG Hector

₹ 14.5 - 23.84 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta

Hyundai Creta

₹ 11.11 - 20.92 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.54 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.99 - 25.42 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.99 - 23.09 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

दमदार है एसयूवी का पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो XUV 700 में 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं जिन्हें 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है। वहीं सेफ्टी के मामले में यह SUV 5-स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग पा चुकी है और इसमें ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 7 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, 360-डिग्री कैमरा और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। पावर, फीचर्स और सेफ्टी का यह कॉम्बिनेशन XUV700 को अपने सेगमेंट में बेस्ट ऑप्शन बनाता है।

Mahindra XUV700 Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।