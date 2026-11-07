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इस देसी इलेक्ट्रिक SUV पर मिल रही सीधे ₹1 लाख की छूट, मौका 30 नवंबर तक; 450Km+ है रेंज

By Ashutosh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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महिंद्रा अपनी नामी इलेक्ट्रिक एसयूवी XUV 400 EV पर नवंबर, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान महिंद्रा XUV 400 EV पर सीधे 1 लाख रुपये कैश डिस्काउंट का फायदा ले सकते हैं।

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इस देसी इलेक्ट्रिक SUV पर मिल रही सीधे ₹1 लाख की छूट
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अगले कुछ दिनो में नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, देसी कार निर्माता महिंद्रा अपनी नामी इलेक्ट्रिक एसयूवी XUV 400 EV पर नवंबर, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान महिंद्रा XUV 400 EV पर सीधे 1 लाख रुपये कैश डिस्काउंट का फायदा ले सकते हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस इलेक्ट्रिक एसयूवी के ड्राइविंग रेंज, फीचर्स और कीमत के बारे में विस्तार से।

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कुछ ऐसी है ईवी की डिजाइन

महिंद्रा XUV 400 EV के डिजाइन की बात करें तो यह काफी स्पोर्टी और मॉडर्न नजर आती है। फ्रंट में क्लोज्ड ग्रिल के साथ महिंद्रा का सिग्नेचर कॉपर-फिनिश्ड ट्विन-पीक्स लोगो और आकर्षक एलईडी हेडलैंप्स इसे सड़कों पर एक अलग ही पहचान देते हैं। गाड़ी के अंदर कदम रखते ही आपको काफी खुला-खुला और प्रीमियम केबिन मिलता है। इसमें नया 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जर और डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कई कमाल के फीचर्स दिए गए हैं।

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रेंज 450 किमी से ज्यादा

इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी ड्राइविंग रेंज और दमदार परफॉर्मेंस है। इसमें दो बैटरी पैक ऑप्शंस (34.5 kWh और 39.4 kWh) मिलते हैं। छोटे बैटरी पैक के साथ यह कार सिंगल चार्ज में करीब 375 किलोमीटर और बड़े बैटरी पैक के साथ 456 किलोमीटर तक की शानदार रेंज देती है। चलाने के मामले में यह गाड़ी किसी रॉकेट से कम नहीं है, क्योंकि यह महज 8.3 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। साथ ही, इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। इससे इसकी बैटरी सिर्फ 50 मिनट में 0 से 80 पर्सेंट तक चार्ज हो जाती है।

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इतनी है ईवी की कीमत

दूसरी ओर महिंद्रा XUV 400 EV में सेफ्टी के लिए 6-एयरबैग्स, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), कॉर्नरिंग एयर कंट्रोल और हिल-स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, मजबूत बिल्ड क्वालिटी होने की वजह से यह हर तरह के रास्तों पर सुरक्षित राइड का भरोसा देती है। कीमत के लिहाज से भी यह एक वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन है। इसकी भारतीय मार्केट में शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 15.49 लाख रुपये से शुरू होकर इसके टॉप-एंड वैरिएंट के लिए 17.69 लाख रुपये तक जाती है।

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डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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