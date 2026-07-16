महिंद्रा की एंट्री लेवल और सबसे सस्ती SUV, इस महीने मिल रहा ₹70000 का डिस्काउंट; कीमत इतनी रह गई
कंपनी इस महीने अपनी कॉम्पैक्ट और एंट्री लेवल XUV 3XO पर भी शानदार डिस्काउंट दे रही है। इसे खरीदने पर ग्राहकों को 70,000 रुपए का फायदा मिलने वाला है। वैरिएंट के आधार पर, कुल फायदे 30,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक हैं।
महिंद्रा ने जुलाई के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने अपनी कॉम्पैक्ट और एंट्री लेवल XUV 3XO पर भी शानदार डिस्काउंट दे रही है। इसे खरीदने पर ग्राहकों को 70,000 रुपए का फायदा मिलने वाला है। वैरिएंट के आधार पर, कुल फायदे 30,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक हैं। ग्राहक 20,000 रुपए के एक्सचेंज बोनस और 30,000 रुपए के स्क्रैपेज बेनिफिट में से चुन सकते हैं, जबकि कुछ खास वैरिएंट पर 30,000 रुपए तक के एक्सेसरी पैकेज भी मिल रहे हैं।
पेट्रोल वैरिएंट में सबसे ज्यादा फायदा MX2 प्रो और AX7L ट्रिम्स पर मिल रहे हैं, जिन पर कुल 70,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। AX5 और AX5L वैरिएंट पर 65,000 रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं। डीजल वैरिएंट पर ऑफर थोड़े कम हैं। जैसे, AX5 पर 30,000 रुपए तक और कुछ खास MX और MX प्रो वैरिएंट पर 55,000 रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.54 लाख रुपए से 14.88 लाख रुपए तक हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Nexon
₹ 7.37 - 14.22 लाख
Skoda Kylaq
₹ 7.59 - 12.99 लाख
Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
Kia Sonet
₹ 7.32 - 14.17 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 10.65 - 15.48 लाख
|महिंद्रा XUV 3XO पर डिस्काउंट जुलाई 2026
|वैरिएंट
|कैश डिस्काउंट
|एक्सचेंज / स्क्रैपेज बेनिफिट
|एक्सेसरीज बेनिफिट
|टोटल बेनिफिट
|MX1 (Turbo Petrol MT)
|Rs 0
|Rs 20,000 / Rs 30,000
|Rs 0
|Up to Rs 30,000
|MX2 Pro (Turbo Petrol MT/AT)
|Rs 10,000
|Rs 20,000 / Rs 30,000
|Rs 30,000
|Up to Rs 70,000
|MX3, MX3 Pro (Turbo Petrol MT/AT)
|Rs 10,000
|Rs 20,000 / Rs 30,000
|Rs 25,000
|Up to Rs 65,000
|AX5 (Turbo Petrol MT/AT)
|Rs 25,000
|Rs 20,000 / Rs 30,000
|Rs 10,000
|Up to Rs 65,000
|AX5L (Turbo Petrol MT/AT)
|Rs 25,000
|Rs 20,000 / Rs 30,000
|Rs 10,000
|Up to Rs 65,000
|AX7 (Turbo Petrol MT/AT)
|Rs 10,000
|Rs 20,000 / Rs 30,000
|Rs 20,000
|Up to Rs 60,000
|AX7L (Turbo Petrol AT)
|Rs 20,000
|Rs 20,000 / Rs 30,000
|Rs 20,000
|Up to Rs 70,000
|REVX M & REVX M(O) (Turbo Petrol MT)
|Rs 20,000
|Rs 20,000 / Rs 30,000
|Rs 10,000
|Up to Rs 60,000
|REVX A (Turbo Petrol MT/AT)
|Rs 20,000
|Rs 20,000 / Rs 30,000
|Rs 10,000
|Up to Rs 60,000
|MX2, MX2 Pro, MX3 Pro (Turbo Diesel MT)
|Rs 0
|Rs 20,000 / Rs 30,000
|Rs 25,000
|Up to Rs 55,000
|MX3 (Turbo Diesel MT/AT)
|Rs 0
|Rs 20,000 / Rs 30,000
|Rs 25,000
|Up to Rs 55,000
|AX5 (Turbo Diesel MT/AT)
|Rs 0
|Rs 20,000 / Rs 30,000
|Rs 0
|Up to Rs 30,000
|AX7 (Turbo Diesel MT/AT)
|Rs 0
|Rs 20,000 / Rs 30,000
|Rs 20,000
|Up to Rs 50,000
|AX7L (Turbo Diesel MT)
|Rs 0
|Rs 20,000 / Rs 30,000
|Rs 20,000
|Up to Rs 50,000
1. महिंद्रा XUV 3XO MX1
(इंजन – 111hp टर्बो-पेट्रोल MT)
इस ट्रिम में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED डेटाइम रनिंग लैंप, विंग मिरर पर LED इंडिकेटर, LED टेल लैंप, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 16-इंच स्टील व्हील, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंग मिरर, आइडल इंजन स्टार्ट/स्टॉप, स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट, 60:40 स्प्लिट रियर सीट, रियर AC वेंट, सेकेंड रो के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सभी पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट मिलेगा।
2. महिंद्रा XUV 3XO MX2
(इंजन – 117hp डीजल-MT)
इस ट्रिम में MX1 के सभी फीचर्स जैसे हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED डेटाइम रनिंग लैंप, विंग मिरर पर LED इंडिकेटर, LED टेल लैंप, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 16-इंच स्टील व्हील, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंग मिरर, आइडल इंजन स्टार्ट/स्टॉप, स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट, 60:40 स्प्लिट रियर सीट, रियर AC वेंट, सेकेंड रो के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सभी पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट मिलेंगे। इसके साथ, 10.25 इंच टचस्क्रीन, 4 स्पीकर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और रिमोट कीलेस एंट्री मिलेगी।
3. महिंद्रा XUV 3XO MX2 Pro
(इंजन - 111hp टर्बो-पेट्रोल MT/AT; डीजल-MT)
इस ट्रिम में MX2 के सभी फीचर्स जैसे हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED डेटाइम रनिंग लैंप, विंग मिरर पर LED इंडिकेटर, LED टेल लैंप, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 16-इंच स्टील व्हील, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंग मिरर, आइडल इंजन स्टार्ट/स्टॉप, स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट, 60:40 स्प्लिट रियर सीट, रियर AC वेंट, सेकेंड रो के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सभी पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट, 10.25 इंच टचस्क्रीन, 4 स्पीकर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और रिमोट कीलेस एंट्री मिलेगी। इसके साथ, इसमें सिंगल पेन सनरूफ और व्हीकल कवर्स मिलेंगे।
4. महिंद्रा XUV 3XO MX3
(इंजन - 111hp टर्बो-पेट्रोल MT/AT; डीजल-MT/AT)
इस ट्रिम में MX2 प्रो के सभी फीचर्स जैसे हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED डेटाइम रनिंग लैंप, विंग मिरर पर LED इंडिकेटर, LED टेल लैंप, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 16-इंच स्टील व्हील, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंग मिरर, आइडल इंजन स्टार्ट/स्टॉप, स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट, 60:40 स्प्लिट रियर सीट, रियर AC वेंट, सेकेंड रो के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सभी पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट, 4 स्पीकर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, रिमोट कीलेस एंट्री, सिंगल पेन सनरूफ और व्हीकल कवर्स मिलेंगे। इसके साथ, 10.25 इंच HD टचस्क्रीन जो एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करेगी। साथ ही, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जर और व्हील कवर भी मिलेंगे।
5. महिंद्रा XUV 3XO MX3 Pro
(इंजन - 111hp टर्बो-पेट्रोल MT/AT; डीजल-MT)
इस ट्रिम में MX3 के सभी फीचर्स जैसे 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), 16-इंच स्टील व्हील, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंग मिरर, आइडल इंजन स्टार्ट/स्टॉप, स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट, 60:40 स्प्लिट रियर सीट, रियर AC वेंट, सेकेंड रो के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सभी पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट, 4 स्पीकर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, रिमोट कीलेस एंट्री, सिंगल पेन सनरूफ और व्हीकल कवर्स मिलेंगे। इसके साथ, 10.25 इंच HD टचस्क्रीन जो एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जर और व्हील कवर भी मिलेंगे। इसमें Bi-LED प्रोजेक्चर हेडलैम्प, LED DRL के साथ फ्रंट टर्न इंडिकेटर और रियर LED लाइट बार मिलेगा।
6. महिंद्रा XUV 3XO AX5
(इंजन - 111hp टर्बो-पेट्रोल MT/AT; डीजल-MT)
इस ट्रिम में MX3 प्रो के सभी फीचर्स मिलेंगे। इसके साथ, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एड्रेनॉक्स कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी बिल्ट-इन एलेक्सा के साथ, ऑनलाइन नेविगेशन, 16-इंच के डायमंड कट एलॉय, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल विंग मिरर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटो हेडलैंप और वाइपर, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, रूफ रेल और रियर स्पॉइलर और 6 स्पीकर शामिल हैं।
7. महिंद्रा XUV 3XO AX5 L
(इंजन - 131hp टर्बो-पेट्रोल MT/AT)
इस ट्रिम में AX5 प्रो के सभी फीचर्स जैसे 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एड्रेनॉक्स कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी बिल्ट-इन एलेक्सा के साथ, ऑनलाइन नेविगेशन, 16-इंच के डायमंड कट एलॉय, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल विंग मिरर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटो हेडलैंप और वाइपर, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, रूफ रेल और रियर स्पॉइलर और 6 स्पीकर शामिल हैं। इसके साथ, लेवल 2 ADAS, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और कूल्ड ग्लव बॉक्स भी मिलेगा।
8. महिंद्रा XUV 3XO AX7
(इंजन ऑप्शन - 131hp टर्बो-पेट्रोल MT/AT, डीजल MT/AT)
इस ट्रिम में AX5 L के सभी फीचर्स जैसे 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एड्रेनॉक्स कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी बिल्ट-इन एलेक्सा के साथ, ऑनलाइन नेविगेशन, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल विंग मिरर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटो हेडलैंप और वाइपर, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, रूफ रेल और रियर स्पॉइलर, लेवल 2 ADAS, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और कूल्ड ग्लव बॉक्स भी मिलेगा। इसके साथ, इसमें पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, डैशबोर्ड और डोर ट्रिम पर लेदरेट, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, 17-इंच डायमंड कट एलॉय, LED फ्रंट फॉग लैंप, फ्रंट पार्किंग सेंसर और 65W USB-C फास्ट चार्जिंग शामिल है।
9. महिंद्रा XUV 3XO AX7 L
(इंजन - 131hp टर्बो-पेट्रोल MT/AT, डीजल MT)
इस ट्रिम में AX7 के सभी फीचर्स जैसे 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एड्रेनॉक्स कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी बिल्ट-इन एलेक्सा के साथ, ऑनलाइन नेविगेशन, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल विंग मिरर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटो हेडलैंप और वाइपर, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, रूफ रेल और रियर स्पॉइलर, लेवल 2 ADAS, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और कूल्ड ग्लव बॉक्स भी मिलेगा। इसके साथ, इसमें पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, डैशबोर्ड और डोर ट्रिम पर लेदरेट, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, 17-इंच डायमंड कट एलॉय, LED फ्रंट फॉग लैंप, फ्रंट पार्किंग सेंसर और 65W USB-C फास्ट चार्जिंग शामिल है।
स्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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