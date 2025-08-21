महिंद्रा का कमाल! लॉन्च की ₹12 लाख से कम कीमत वाली दुनिया की पहली ऐसी SUV, जिसमें मिलेगा ये गजब साउंड सिस्टम

महिंद्रा ने XUV 3XO REVX के साथ डॉल्बी एटम्स साउंड सिस्टम पेश किया है। ये फीचर इस एसयूवी को 12 लाख से कम कीमत वाली दुनिया की पहली ऐसी SUV बनाता है, जिसमें डॉल्बी साउंड सिस्टम (Dolby Atmos) मिलेगा। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

महिंद्रा ने भारतीय कार बाजार में एक नया इतिहास रच दिया है। कंपनी ने अपनी नई XUV 3XO REVX A को डॉल्बी एटम्स (Dolby Atmos) फीचर के साथ लॉन्च किया है। खास बात यह है कि 12 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से कम कीमत में डॉल्बी एटम्स (Dolby Atmos) साउंड सिस्टम देने वाली यह दुनिया की पहली SUV बन गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्या है डॉल्बी एटम्स?

डॉल्बी एटम्स (Dolby Atmos) एक प्रीमियम ऑडियो टेक्नोलॉजी है जिसे शुरुआत में सिनेमाघरों के लिए बनाया गया था। यह आपको 3D जैसा सराउंड साउंड अनुभव देता है, जहां आवाज़ हर तरफ से आती हुई महसूस होती है। कार में यह सिस्टम ड्राइवर और पैसेंजर्स को एकदम कंसर्ट-जैसा फील देता है।

किन वैरिएंट में मिलेगा ये फीचर?

XUV 3XO के सिर्फ REVX ही नहीं, बल्कि AX5L, AX7 और AX7L वैरिएंट में भी Dolby Atmos का मजा मिलेगा। इन वैरिएंट्स में 6-स्पीकर सिस्टम मिलेगा। AX7L वैरिएंट में एक्स्ट्रा सबवूफर दिया जाएगा, जिससे बास और साउंड क्वॉलिटी और दमदार हो जाएगी। इन वैरिएंट्स की डिलीवरी सितंबर के मिड से शुरू होगी।

गाना ऐप से सीधा कनेक्टेड

XUV 3XO का इंफोटेनमेंट सिस्टम म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म गाना (Gaana) ऐप से कनेक्ट है। इसका मतलब है कि आप कार में बैठे-बैठे सीधे डॉल्बी एटम्स (Dolby Atmos) म्यूजिक का आनंद ले सकेंगे।

XUV 3XO की खासियतें

महिंद्रा XUV 3XO एक सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV है, जो हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue), किआ सोनेट (Kia Sonet), टाटा नेक्सन (Tata Nexon) और मारुति ब्रेजा (Maruti Brezza) को टक्कर देती है।

इसमें तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें 1.2L पेट्रोल, 1.2L टर्बो पेट्रोल (TGDi) और 1.5L डीजल इंजन शामिल है। ट्रांसमिशन के लिए मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ऑप्शन दिए गए हैं।

XUV 3XO के टॉप फीचर्स

XUV 3XO के टॉप फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 10.25-इंच डिजिटल क्लस्टर और इंफोटेनमेंट स्क्रीन, लेवल-2 ADAS, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं।

