Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Mahindra XUV 3XO Price Hiked by up to 17,000 in January 2026, check all details
महिंद्रा ने महंगी कर दी ये धाकड़ SUV, कंपनी ने ₹17,000 तक बढ़ाई कीमत; सबसे सस्ता पड़ेगा ये वैरिएंट

महिंद्रा ने महंगी कर दी ये धाकड़ SUV, कंपनी ने ₹17,000 तक बढ़ाई कीमत; सबसे सस्ता पड़ेगा ये वैरिएंट

संक्षेप:

जनवरी 2026 में महिंद्रा ने XUV 3XO की कीमतों में बदलाव किया है। कंपनी ने इसकी कीमतों में 17,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Jan 18, 2026 09:12 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

महिंद्रा ने XUV 3XO की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें 17 जनवरी 2026 से लागू हो गई हैं। AX7L 1.5L टर्बो डीजल-मैनुअल और AX7 1.5L टर्बो डीजल-ऑटोमैटिक (AMT) वैरिएंट की कीमतों में सबसे ज्यादा 17,200 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। महिंद्रा XUV 3XO 2026 की कीमतें अब 7.37 लाख रुपये से शुरू होकर 14.55 लाख रुपये तक जाती हैं। प्रतिशत के हिसाब से यह 1.31% तक की बढ़ोतरी है। नीचे दी गई तालिका में 2026 XUV 3XO के प्रत्येक वैरिएंट की पुरानी और नई कीमतों की तुलना और प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्शाई गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:मारुति सुजुकी का मेगा प्लान, गुजरात में 35000 करोड़ के निवेश से बनेगा कार प्लांट

नीचे दी गई तालिका में 2026 XUV 3XO के प्रत्येक वैरिएंट की पुरानी और नई कीमतों की तुलना और प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्शाई गई है।

महिंद्रा XUV 3XO की कीमत

महिंद्रा XUV 3XO की एक्स-शोरूम कीमत (जनवरी 2026)

पुरानी और नई कीमत की तुलना

1.2L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
MX1Rs. 7,28,300Rs. 8,200Rs. 7,36,5001.13%
RevX MRs. 8,14,900-Rs. 8,14,900No Change
RevX M (O)Rs. 8,60,500Rs. 10,000Rs. 8,70,5001.16%
MX2 ProRs. 8,69,600Rs. 10,000Rs. 8,79,6001.15%
MX3Rs. 8,87,800Rs. 10,200Rs. 8,98,0001.15%
MX3 ProRs. 9,10,600Rs. 9,900Rs. 9,20,5001.09%
AX5Rs. 9,99,900-Rs. 9,99,900No Change
1.2L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
MX2 ProRs. 9,60,800Rs. 10,200Rs. 9,71,0001.06%
MX3Rs. 10,39,200Rs. 10,200Rs. 10,49,4000.98%
MX3 ProRs. 10,65,600Rs. 10,900Rs. 10,76,5001.02%
AX5Rs. 11,38,500Rs. 11,000Rs. 11,49,5000.97%
1.2L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल DI
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
RevX ARs. 10,74,700Rs. 11,300Rs. 10,86,0001.05%
AX5 LRs. 11,50,400Rs. 12,600Rs. 11,63,0001.10%
AX7Rs. 11,66,300Rs. 13,700Rs. 11,80,0001.17%
AX7 LRs. 12,75,300Rs. 13,700Rs. 12,89,0001.07%
1.2L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC) DI
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
RevX ARs. 11,84,100Rs. 12,900Rs. 11,97,0001.09%
AX5 LRs. 12,70,700Rs. 13,300Rs. 12,84,0001.05%
AX7Rs. 12,75,300Rs. 15,200Rs. 12,90,5001.19%
AX7 LRs. 14,39,800Rs. 15,200Rs. 14,55,0001.06%
1.5L टर्बो डीजल-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
MX2Rs. 8,94,900Rs. 4,600Rs. 8,99,5000.51%
MX2 ProRs. 9,53,100Rs. 12,400Rs. 9,65,5001.30%
MX3Rs. 9,84,500Rs. 12,500Rs. 9,97,0001.27%
MX3 ProRs. 10,35,500Rs. 13,500Rs. 10,49,0001.30%
AX5Rs. 10,92,000Rs. 7,000Rs. 10,99,0000.64%
AX7Rs. 12,44,300Rs. 15,700Rs. 12,60,0001.26%
AX7 LRs. 13,42,800Rs. 17,200Rs. 13,60,0001.28%
1.5L टर्बो डीजल-ऑटो (AMT)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
MX3Rs. 10,71,400Rs. 13,600Rs. 10,85,0001.27%
AX5Rs. 11,63,700Rs. 15,300Rs. 11,79,0001.31%
AX7Rs. 13,16,800Rs. 17,200Rs. 13,34,0001.31%
ये भी पढ़ें:मारुति सुजुकी का मेगा प्लान, गुजरात में 35000 करोड़ के निवेश से बनेगा कार प्लांट
Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Mahindra Mahindra XUV 300

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।