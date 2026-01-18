महिंद्रा ने महंगी कर दी ये धाकड़ SUV, कंपनी ने ₹17,000 तक बढ़ाई कीमत; सबसे सस्ता पड़ेगा ये वैरिएंट

1.2L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल

वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

MX1 Rs. 7,28,300 Rs. 8,200 Rs. 7,36,500 1.13%

RevX M Rs. 8,14,900 - Rs. 8,14,900 No Change

RevX M (O) Rs. 8,60,500 Rs. 10,000 Rs. 8,70,500 1.16%

MX2 Pro Rs. 8,69,600 Rs. 10,000 Rs. 8,79,600 1.15%

MX3 Rs. 8,87,800 Rs. 10,200 Rs. 8,98,000 1.15%

MX3 Pro Rs. 9,10,600 Rs. 9,900 Rs. 9,20,500 1.09%

AX5 Rs. 9,99,900 - Rs. 9,99,900 No Change

1.2L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC)

वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

MX2 Pro Rs. 9,60,800 Rs. 10,200 Rs. 9,71,000 1.06%

MX3 Rs. 10,39,200 Rs. 10,200 Rs. 10,49,400 0.98%

MX3 Pro Rs. 10,65,600 Rs. 10,900 Rs. 10,76,500 1.02%

AX5 Rs. 11,38,500 Rs. 11,000 Rs. 11,49,500 0.97%

1.2L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल DI

वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

RevX A Rs. 10,74,700 Rs. 11,300 Rs. 10,86,000 1.05%

AX5 L Rs. 11,50,400 Rs. 12,600 Rs. 11,63,000 1.10%

AX7 Rs. 11,66,300 Rs. 13,700 Rs. 11,80,000 1.17%

AX7 L Rs. 12,75,300 Rs. 13,700 Rs. 12,89,000 1.07%

1.2L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC) DI

वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

RevX A Rs. 11,84,100 Rs. 12,900 Rs. 11,97,000 1.09%

AX5 L Rs. 12,70,700 Rs. 13,300 Rs. 12,84,000 1.05%

AX7 Rs. 12,75,300 Rs. 15,200 Rs. 12,90,500 1.19%

AX7 L Rs. 14,39,800 Rs. 15,200 Rs. 14,55,000 1.06%

1.5L टर्बो डीजल-मैनुअल

वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

MX2 Rs. 8,94,900 Rs. 4,600 Rs. 8,99,500 0.51%

MX2 Pro Rs. 9,53,100 Rs. 12,400 Rs. 9,65,500 1.30%

MX3 Rs. 9,84,500 Rs. 12,500 Rs. 9,97,000 1.27%

MX3 Pro Rs. 10,35,500 Rs. 13,500 Rs. 10,49,000 1.30%

AX5 Rs. 10,92,000 Rs. 7,000 Rs. 10,99,000 0.64%

AX7 Rs. 12,44,300 Rs. 15,700 Rs. 12,60,000 1.26%

AX7 L Rs. 13,42,800 Rs. 17,200 Rs. 13,60,000 1.28%

1.5L टर्बो डीजल-ऑटो (AMT)

वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर

MX3 Rs. 10,71,400 Rs. 13,600 Rs. 10,85,000 1.27%

AX5 Rs. 11,63,700 Rs. 15,300 Rs. 11,79,000 1.31%