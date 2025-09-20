GST का फायदा: एक झटके में ₹2.46 लाख तक सस्ती हो गई महिंद्रा की ये SUV; जानिए नई कीमत
महिंद्रा ने अपने सभी एसयूवी मॉडलों की कीमतों में बड़ी कटौती की है। बता दें कि कंपनी की पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी महिंद्रा XUV 3XO पर ग्राहकों को अधिकतम 2.46 लाख रुपय तक की बचत हो सकती है।
देसी कार निर्माता महिंद्रा ने अपने सभी एसयूवी मॉडलों की कीमतों में बड़ी कटौती की है। बता दें कि कंपनी की पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी महिंद्रा XUV 3XO पर ग्राहकों को अधिकतम 2.46 लाख रुपय तक की बचत हो सकती है। इनमें 1.56 लाख रुपये का जीएसटी कट के अलावा 90,000 रुपये के दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। इस बेनिफिट्स के बाद महिंद्रा XUV 3XO की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.28 लाख रुपये हो गई है। आइए जानते हैं महिंद्रा की इस एसयूवी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
10.25-इंच की स्क्रीन से लैस है एसयूवी
फीचर्स के तौर पर महिंद्रा XUV 3X0 में 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 10.25-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो वायरलेस एंड्राइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, कार के इंटीरियर में ढेर सारे मॉडर्न फीचर्स भी दिए गए हैं।
एसयूवी में है धांसू सेफ्टी फीचर्स
अगर सेफ्टी की बात करें तो महिंद्रा XUV 3X0 में ग्राहकों को 6-एयरबैग, 3-पॉइंट सीट बेल्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, कार में लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी, 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा और फ्रंट रडार सेंसर भी दिया गया है।
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
दूसरी ओर अगर पावरट्रेन की बात करें तो कार में 1.2-लीटर का टर्बो पैट्रोल इंजन और 1.2-लीटर का TGDi पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसके अलावा, कार में 1.2-लीटर का डीजल इंजन भी दिया गया है जो 115bhp की अधिकतम पावर और 300Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। बता दें कि ग्राहकों को कार में मैनुअल और ऑटोमेटिक, दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है।
