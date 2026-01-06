महिंद्रा का सरप्राइज, मार्केट में उतार दिया XUV 3XO का इलेक्ट्रिक अवतार; जानिए रेंज से कीमत की पूरी डिटेल्स

संक्षेप: महिंद्रा ने सरप्राइज देते हुए अपनी सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी XUV 3XO का इलेक्ट्रिक अवतार भारतीय बाजार में उतार दिया है। नई महिंद्रा XUV 3XO EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13.89 लाख रुपये रखी गई है।

Jan 06, 2026 08:48 pm IST

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सरप्राइज देते हुए अपनी सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी XUV 3XO का इलेक्ट्रिक अवतार भारतीय बाजार में उतार दिया है। नई महिंद्रा XUV 3XO EV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13.89 लाख रुपये रखी गई है। यह इलेक्ट्रिक SUV दो वैरिएंट AX5 और AX7L में उपलब्ध होगी। इसकी डिलीवरी 23 फरवरी, 2026 से शुरू होगी। महिंद्रा का साफ फोकस उन शहरी ग्राहकों पर है जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक भरोसेमंद, फीचर-लोडेड और किफायती इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं। आइए जानते हैं लॉन्च हुई नई ईवी के बारे में विस्तार से।

285 किमी की रेंज पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 39.4 kWh की बैटरी दी गई है जो रियल-वर्ल्ड में करीब 285 किमी तक की रेंज देने का दावा करती है। यह EV 110 kW की पावर और 310 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। जबकि महज 8.3 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। बता दें कि यह ईवी 50 kW DC फास्ट चार्जर से बैटरी 0 से 80 पर्सेंट सिर्फ 50 मिनट में चार्ज हो जाती है। महिंद्रा XUV 3XO EV को उसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है जिस पर पेट्रोल और डीजल एसयूवी बनी है।

पूरी तरह फीचर्स लोडेड है ईवी फीचर्स के मामले में XUV 3XO EV को महिंद्रा ने पूरी तरह लोडेड रखा है। टॉप वैरिएंट AX7L में लेवल-2 ADAS मिलता है जिसमें लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं। वहीं, ईवी में 6-एयरबैग स्टैंडर्ड, ESP, TPMS और 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है। इसके अलावा, डुअल 10.25-इंच स्क्रीन, वायरलेस Android Auto-Apple CarPlay, Alexa बिल्ट-इन और Harman Kardon ऑडियो सिस्टम जैसे प्रीमियम फीचर्स इसे टेक्नोलॉजी के मामले में भी मजबूत बनाते हैं।