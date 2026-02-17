इंतजार खत्म! अगले हफ्ते से शुरू होगी महिंद्रा XUV 3XO EV की डिलीवरी; जानिए रेंज से फीचर्स की डिटेल्स
महिंद्रा ने अपनी अब तक की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एसयूवी XUV 3XO EV को पिछले महीने पेश कर दिया है। इस कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV में 39.4 kWh की बैटरी दी गई है, जो 147.5bhp की पावर और 310Nm का टॉर्क देती है। कंपनी का दावा है कि यह गाड़ी सिर्फ 8.3 सेकेंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ लेती है। जबकि फुल चार्ज करने पर करीब 285 किलोमीटर तक चलती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13.89 लाख रुपये रखी गई है। एसयूवी की बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। जबकि ग्राहकों को डिलीवरी 23 फरवरी, 2026 से मिलनी शुरू होगी।
EV में तीन ड्राइव मोड मौजूद
ड्राइविंग को मजेदार और आसान बनाने के लिए XUV 3XO EV में तीन ड्राइव मोड दिए गए हैं। इनमें Fun, Fast और Fearless शामिल हैं। यानी शहर में आराम से चलाना हो या हाईवे पर तेज ड्राइव करनी हो, ड्राइवर अपनी जरूरत के हिसाब से मोड चुन सकता है। लुक की बात करें तो यह इलेक्ट्रिक SUV अपने पेट्रोल-डीजल वर्जन जैसी ही दिखती है। जबकि LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, सिग्नेचर DRL, कनेक्टेड टेललैंप, रूफ रेल्स और स्पोर्टी रियर स्पॉइलर इसे मॉडर्न लुक देते हैं।
मिलेगा प्रीमियम फिनिश केबिन
महिंद्रा ने इस इलेक्ट्रिक SUV को दो वैरिएंट, AX5 और AX7L में उतारा है। टॉप वैरिएंट AX7L के लिए करीब 97 हजार रुपये ज्यादा चुकाने होंगे। बता दें कि AX5 में 16-इंच अलॉय व्हील्स और सिंगल-पैन सनरूफ मिलती है। जबकि AX7L में 17-इंच अलॉय व्हील्स और बड़ी पैनोरमिक सनरूफ दी गई है। कार के अंदर दो बड़ी 10.25-इंच की स्क्रीन दी गई है। टॉप वैरिएंट में लेदरेट सीट्स और प्रीमियम फिनिश केबिन को और शानदार बना देती है। कलर ऑप्शन भी काफी अच्छे हैं जिनमें स्टील्थ ब्लैक, गैलेक्सी ग्रे, एवरेस्ट व्हाइट, टैंगो रेड, नेबुला ब्लू और डीप फॉरेस्ट शामिल हैं।
धांसू हैं कार के फीचर्स
फीचर्स के मामले में भी XUV 3XO EV किसी से कम नहीं है। इसमें डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, रियर AC वेंट्स, कई USB पोर्ट, कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट, 6 एयरबैग्स और क्रूज कंट्रोल जैसे जरूरी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। इसके अलावा, 80 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स, वॉयस असिस्टेंट और वायरलेस मोबाइल कनेक्टिविटी भी दी गई है। टॉप वैरिएंट में Level-2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड-व्यू मॉनिटर और Harman Kardon का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है।
