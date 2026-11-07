इस देसी SUV पर नवंबर में ₹40,000 की छूट का मौका, साथ में दूसरे बेनिफिट्स भी; सेफ्टी में भी 5-स्टार
महिंद्रा अपने अलग-अलग मॉडलों पर नवंबर, 2026 में बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी की पॉपुलर एसयूवी महिंद्रा XUV 3XO पर ग्राहक अधिकतम 60,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।
महिंद्रा अपने अलग-अलग मॉडलों पर नवंबर, 2026 में बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी की पॉपुलर एसयूवी महिंद्रा XUV 3XO पर ग्राहक अधिकतम 60,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में 40,000 रुपये तक कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं एसयूवी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसी है डिजाइन
महिंद्रा XUV 3XO का डिजाइन बहुत ही बोल्ड और अट्रैक्टिव है। इसके सामने का नया ग्रिल, C-शेप की DRLs और LED हेडलाइट्स इसे एक दमदार लुक देते हैं। कार के पिछले हिस्से में दी गई कनेक्टेड LED टेललाइट्स इसे काफी मॉडर्न बनाती हैं। केबिन की बात करें तो अंदर 10.25-इंच की टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, सॉफ्ट-टच डैशबोर्ड और सेगमेंट-फर्स्ट पैनोरमिक सनरूफ दी गई है, जो सफर को काफी प्रीमियम बना देती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra XUV 3XO
₹ 7.79 - 15.04 लाख
Tata Nexon
₹ 7.4 - 14.52 लाख
Tata Nexon CNG
₹ 8.35 - 13.72 लाख
Skoda Kylaq
₹ 7.59 - 13.09 लाख
Kia Sonet
₹ 7.45 - 14.47 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 10.65 - 15.48 लाख
सेफ्टी भी है दमदार
सेफ्टी के मामले में महिंद्रा की यह SUV काफी मजबूत है। इसे सुरक्षित बॉडी स्ट्रक्चर के साथ तैयार किया गया है। इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग्स, सभी पहियों में डिस्क ब्रेक, ESP और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स मिलते हैं। इसके अलावा, इसके ऊपरी वैरिएंट्स में 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS का फीचर भी मिलता है। बता दें कि इसे भारत एनकैप से सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है।
मिलते हैं दो इंजन के ऑप्शन
अगर पावरट्रेन की बात करें तो इसमें तीन इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। इनमें दो टर्बो-पेट्रोल और एक डीजल शामिल हैं। बता दें कि 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल (TCMPFi और mStallion TGDi) शहर और हाईवे दोनों पर बढ़िया पिकअप देते हैं। जबकि 1.5-लीटर डीजल इंजन लंबे सफर के लिए बेहतरीन है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वैरिएंट्स में लगभग 18 से 20 किमी/लीटर और डीजल में करीब 20 से 21.2 किमी/लीटर तक का माइलेज आसानी से मिल जाता है।
इतनी है एसयूवी की कीमत
कीमत के लिहाज से XUV 3XO अपने सेगमेंट में काफी कंपिटिटिव है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 7.79 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 15.04 लाख रुपये तक जाती है। अगर आप कम बजट में बेहतरीन सेफ्टी, पावरफुल इंजन और लेटेस्ट फीचर्स वाली कॉम्पैक्ट SUV ढूंढ रहे हैं, तो यह कार आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें