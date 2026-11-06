'आंख बंद करके' खरीदें महिंद्रा की यह CNG कार, क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार सेफ्टी; 24 KM+ का माइलेज
महिंद्रा XUV 3XO ZNG की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपए है। कंपनी का दावा है कि ये 24.70 Km/kg का माइलेज देती है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला टाटा नेक्सन iCNG और मारुति ब्रेजा CNG जैसे मॉडल से देखने को मिल रहा है।
महिंद्रा की पिछले महीने यानी अक्टूबर में अपनी XUV 3XO ZNG लॉन्च की थी। ये कंपनी की दो सिलेंडर वाली CNG कॉम्पैक्ट SUV है। अब इसे खरीदने वाले या खरीद चुक ग्राहकों केल लिए शानदार खबर आई है। दरअसल, इस SUV को भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) में क्रैश टेस्ट के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है। इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) में 29.36/32 पॉइंट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में 43/49 पॉइंट मिलेगा। ये स्कोर सभी टर्बो-पेट्रोल और डीजल ट्रिम्स पर भी लागू होते हैं।
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Mahindra XUV 3XO
₹ 7.79 - 15.04 लाख
Tata Nexon
₹ 7.4 - 14.52 लाख
Tata Nexon CNG
₹ 8.35 - 13.72 लाख
Skoda Kylaq
₹ 7.59 - 13.09 लाख
Kia Sonet
₹ 7.45 - 14.47 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 10.65 - 15.48 लाख
महिंद्रा XUV 3XO ZNG की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपए है। कंपनी का दावा है कि ये 24.70 Km/kg का माइलेज देती है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला टाटा नेक्सन iCNG और मारुति ब्रेजा CNG जैसे मॉडल से देखने को मिल रहा है। इस कार में पेट्रोल और डीजल के ऑप्शन पहले सेम मौजूद थे। महिंद्रा XUV 3XO ZNG MX Edge, RevX Edge (O), AX5 और RevX A ट्रिम में मिलती है।
24.70 Km/Kg का माइलेज
XUV 3XO ZNG कॉम्पैक्ट SUV के एंट्री-लेवल 1.2-लीटर थ्री-सिलेंडर MPFi टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है। ये पेट्रोल और CNG दोनों मोड में 111hp और 200Nm जनरेट करता है। हालांकि, XUV 3XO के पेट्रोल-ऑपरेटेड वैरिएंट से अलग, आपको CNG के लिए ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये 6-स्पीड मैनुअल के एकमात्र गियरबॉक्स के साथ आती है। महिंद्रा CNG मोड में 11.8 सेकंड में 0 से 100kph की स्पीड और 24.70 Km/Kg की फ्यूल एफिसियंसी का दावा करती है।
कई यूजफुल फीचर्स से लैस
XUV 3XO ZNG अपने पेट्रोल और डीजल से चलने वाले मॉडल से अलग नहीं दिखती है। बूट लिड पर 'ZNG' बैज को छोड़कर ZNG महिंद्रा की लेंग्वेज में 'जिंग' के लिए एक शॉर्टहैंड है। इंटीरियर में एकमात्र अंतर स्टीयरिंग व्हील के राइट तरफ CNG स्विच और नीचे ट्विन सिलेंडर के फिट होने के कारण बूट कैपेसिटी 270 लीटर है। इसमें 10.25-इंच डिस्प्ले, एक पैनोरमिक सनरूफ, लेदरेट सीटें, एक 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, LED हेडलैंप और टेल-लैंप, 6 एयरबैग जैसे कई फीचर्स दिए हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें