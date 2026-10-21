महिंद्रा की 2 CNG सिलेंडर वाली SUV की बुकिंग शुरू, डिलीवरी भी शुरू हुई; माइलेज 24.7 Km/kg
ग्राहक इस कॉम्पैक्ट SUV को खरीदना चाहते हैं वो 21,000 रुपए का टोकन अमाउंट देकर इसे बुक कर सकते हैं। इसके लिए ग्राहक कंपनी के ऑफिशियल डीलरशिप पर जा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं।
महिंद्रा ने अपनी XUV 3XO के CNG वैरिएंट की बुकिंग शुरू कर दी है। जो भी ग्राहक इस कॉम्पैक्ट SUV को खरीदना चाहते हैं वो 21,000 रुपए का टोकन अमाउंट देकर इसे बुक कर सकते हैं। इसके लिए ग्राहक कंपनी के ऑफिशियल डीलरशिप पर जा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। खास बात ये है कि कंपनी ने इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी है। इस SUV में डुअल CNG सिलेंडर दिए हैं। कंपनी का दावा है कि ये 24.7 Km/kg का माइलेज देती है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला टाटा नेक्सन iCNG और मारुति ब्रेजा CNG से होगा।
|महिंद्रा XUV 3XO CNG की कीमतें
|वैरिएंट
|एक्स-शोरूम कीमत
|MX Edge
|9.99 लाख रुपए
|RevX Edge (O)
|10.79 लाख रुपए
|AX5
|11.19 लाख रुपए
|RevX A
|12.27 लाख रुपए
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Mahindra XUV 3XO
₹ 7.79 - 15.04 लाख
Tata Nexon
₹ 7.4 - 14.52 लाख
Tata Nexon CNG
₹ 8.35 - 13.72 लाख
Skoda Kylaq
₹ 7.59 - 12.99 लाख
Kia Sonet
₹ 7.41 - 14.47 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 10.65 - 15.48 लाख
XUV 3XO CNG कॉम्पैक्ट SUV के एंट्री-लेवल 1.2-लीटर थ्री-सिलेंडर MPFi टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है। हालांकि. CNG मोड में आउटपुट में गिरावट की उम्मीद करेंगे जैसा कि अन्य CNG-ऑपरेटेड कारों में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। महिंद्रा ने 10-बार CNG इंजेक्शन सिस्टम के साथ-साथ टर्बो कैलिब्रेशन और ECU मैपिंग के साथ इस पर काबू पा लिया है। आसान शब्दों में कहें तो XUV 3XO CNG पेट्रोल और CNG दोनों मोड में 111hp और 200Nm जनरेट करता है।
हालांकि, XUV 3XO के पेट्रोल-ऑपरेटेड वैरिएंट के विपरीत, आपको CNG के लिए ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये 6-स्पीड मैनुअल के एकमात्र गियरबॉक्स के साथ आती है। महिंद्रा CNG मोड में 11.8 सेकंड में 0 से 100kph की स्पीड और 24.7 किमी/किलोग्राम की फ्यूल एफिसियंसी का दावा करती है।
एक्सटीरियर की बात करें तो, XUV 3XO CNG अपने पेट्रोल और डीजल से चलने वाले मॉडल से अलग नहीं दिखती है। बूट लिड पर 'ZNG' बैज को छोड़कर ZNG महिंद्रा की लेंग्वेज में 'जिंग' के लिए एक शॉर्टहैंड है। इंटीरियर में एकमात्र अंतर स्टीयरिंग व्हील के राइट तरफ CNG स्विच और नीचे ट्विन सिलेंडर के फिट होने के कारण बूट कैपेसिटी 270 लीटर है।
महिंद्रा XUV 3XO CNG MX Edge, RevX Edge (O), AX5 और RevX A ट्रिम स्तरों में उपलब्ध है। इसमें 10.25-इंच डिस्प्ले, एक पैनोरमिक सनरूफ, लेदरेट सीटें, एक 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, LED हेडलैंप और टेल-लैंप, 6 एयरबैग जैसे कई फीचर्स दिए हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें