स्कॉर्पियो, बोलेरो, XUV3XO... महिंद्रा की इन 3 SUV को ₹1 लाख सस्ते में खरीदने का मौका; देखें ऑफर

संक्षेप:

भारतीय बाजार के SUV सेगमेंट में महिंद्रा नंबर-1 कंपनी बन चुकी है। खास बात ये है कि देखते ही देखते इसने टाटा मोटर्स और हुंडई जैसी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया। महिंद्रा की कारों के प्रति लोगों को भरोसा लगातार बढ़ रहा है। साथ ही, अपने डिजाइन, परफॉर्मेंस और सेफ्टी के लिए भी इन कारों की डिमांड हाई है।

Jan 24, 2026 12:39 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय बाजार के SUV सेगमेंट में महिंद्रा नंबर-1 कंपनी बन चुकी है। खास बात ये है कि देखते ही देखते इसने टाटा मोटर्स और हुंडई जैसी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया। महिंद्रा की कारों के प्रति लोगों को भरोसा लगातार बढ़ रहा है। साथ ही, अपने डिजाइन, परफॉर्मेंस और सेफ्टी के लिए भी इन कारों की डिमांड हाई है। इस महीने यानी जनवरी में कंपनी अपनी 3 SUVs पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट दे रही है। इसमें XUV 3XO, बोलेरो और सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कॉर्पियो शामिल है। चलिए इन सभी कारों के डिस्काउंट पर एक नजर डालते हैं।

महिंद्रा XUV 3XO का डिस्काउंट जनवरी 2026
वैरिएंटबेनिफिट
MX1No offer
MX2 / MX2 Pro₹40,000 cash + ₹20,000 accessories
MX3₹50,000 cash + ₹25,000 accessories
MX3 Pro₹40,000 cash + ₹25,000 accessories
AX5 MT₹10,000 cash + ₹10,000 accessories
AX5 AT₹20,000 cash + ₹10,000 accessories
AX5L TGDi₹35,000 cash + ₹10,000 accessories
AX7 TGDi₹40,000 cash + ₹30,000 accessories
AX7L TGDi₹60,000 cash + ₹20,000 accessories

महिंद्रा XUV 3XO के जनवरी 2026 डिस्काउंट की बात करें तो कंपनी इसके AX7L TGDi वैरिएंट पर सबसे ज्यादा 80 हजार रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। इसमें 60,000 रुपए का कैश और 20,000 रुपए की एक्सेसरीज डिस्काउंट शामिल है।

ये भी पढ़ें:ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक स्कूटर का रियल रेंज टेस्ट, फुल चार्ज में बस इतने KM ही दौड़ा
महिंद्रा बोलेरो का डिस्काउंट जनवरी 2026
वैरिएंटबेनिफिट
B4 / B6₹45,000 cash + ₹20,000 accessories
B6 (O)₹1,00,000 cash + ₹20,000 accessories
N4₹50,000 cash + ₹20,000 accessories
N8₹70,000 cash + ₹20,000 accessories
N10 / N10 Opt₹95,000 cash + ₹30,000 accessories

अब बात करें महिंद्रा बोलेरो के जनवरी 2026 डिस्काउंट की तो कंपनी इसके N10 / N10 Opt वैरिएंट पर सबसे ज्यादा 1.25 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। इसमें 95,000 रुपए का कैश और 30,000 रुपए की एक्सेसरीज डिस्काउंट शामिल है।

ये भी पढ़ें:बस 31 जनवरी तक ऑफर... कंपनी ने इस बाइक को ₹1.43 लाख किया सस्ता
महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का डिस्काउंट जनवरी 2026
वैरिएंटबेनिफिट
Classic S₹95,000 cash + ₹30,000 accessories
Classic S11₹75,000 cash + ₹25,000 accessories
महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का डिस्काउंट जनवरी 2026
वैरिएंटबेनिफिट
Petrol Z4 / Z8 / Z8L / Z8T₹80,000 cash + ₹20,000 accessories
Diesel Z4₹20,000 cash + ₹10,000 accessories
Diesel Z6₹30,000 cash + ₹15,000 accessories
Diesel Z8 / Z8L / Z8T₹10,000 cash + ₹10,000 accessories

अब बात करें महिंद्रा स्कॉर्पियो के जनवरी 2026 डिस्काउंट की तो कंपनी क्लासिक S वैरिएंट पर सबसे ज्यादा 1.25 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। इसमें 95,000 रुपए का कैश और 30,000 रुपए की एक्सेसरीज डिस्काउंट शामिल है। दूसरी तरफ, स्कॉर्पियो एन के पेट्रोल Z4 / Z8 / Z8L / Z8T वैरिएंट पर 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें 80,000 रुपए का कैश और 20,000 रुपए की एक्सेसरीज डिस्काउंट शामिल है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
