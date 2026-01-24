स्कॉर्पियो, बोलेरो, XUV3XO... महिंद्रा की इन 3 SUV को ₹1 लाख सस्ते में खरीदने का मौका; देखें ऑफर

संक्षेप: भारतीय बाजार के SUV सेगमेंट में महिंद्रा नंबर-1 कंपनी बन चुकी है। खास बात ये है कि देखते ही देखते इसने टाटा मोटर्स और हुंडई जैसी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया। महिंद्रा की कारों के प्रति लोगों को भरोसा लगातार बढ़ रहा है। साथ ही, अपने डिजाइन, परफॉर्मेंस और सेफ्टी के लिए भी इन कारों की डिमांड हाई है।

भारतीय बाजार के SUV सेगमेंट में महिंद्रा नंबर-1 कंपनी बन चुकी है। खास बात ये है कि देखते ही देखते इसने टाटा मोटर्स और हुंडई जैसी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया। महिंद्रा की कारों के प्रति लोगों को भरोसा लगातार बढ़ रहा है। साथ ही, अपने डिजाइन, परफॉर्मेंस और सेफ्टी के लिए भी इन कारों की डिमांड हाई है। इस महीने यानी जनवरी में कंपनी अपनी 3 SUVs पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट दे रही है। इसमें XUV 3XO, बोलेरो और सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कॉर्पियो शामिल है। चलिए इन सभी कारों के डिस्काउंट पर एक नजर डालते हैं।

महिंद्रा XUV 3XO का डिस्काउंट जनवरी 2026 वैरिएंट बेनिफिट MX1 No offer MX2 / MX2 Pro ₹40,000 cash + ₹20,000 accessories MX3 ₹50,000 cash + ₹25,000 accessories MX3 Pro ₹40,000 cash + ₹25,000 accessories AX5 MT ₹10,000 cash + ₹10,000 accessories AX5 AT ₹20,000 cash + ₹10,000 accessories AX5L TGDi ₹35,000 cash + ₹10,000 accessories AX7 TGDi ₹40,000 cash + ₹30,000 accessories AX7L TGDi ₹60,000 cash + ₹20,000 accessories

महिंद्रा XUV 3XO के जनवरी 2026 डिस्काउंट की बात करें तो कंपनी इसके AX7L TGDi वैरिएंट पर सबसे ज्यादा 80 हजार रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। इसमें 60,000 रुपए का कैश और 20,000 रुपए की एक्सेसरीज डिस्काउंट शामिल है।

महिंद्रा बोलेरो का डिस्काउंट जनवरी 2026 वैरिएंट बेनिफिट B4 / B6 ₹45,000 cash + ₹20,000 accessories B6 (O) ₹1,00,000 cash + ₹20,000 accessories N4 ₹50,000 cash + ₹20,000 accessories N8 ₹70,000 cash + ₹20,000 accessories N10 / N10 Opt ₹95,000 cash + ₹30,000 accessories

अब बात करें महिंद्रा बोलेरो के जनवरी 2026 डिस्काउंट की तो कंपनी इसके N10 / N10 Opt वैरिएंट पर सबसे ज्यादा 1.25 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। इसमें 95,000 रुपए का कैश और 30,000 रुपए की एक्सेसरीज डिस्काउंट शामिल है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का डिस्काउंट जनवरी 2026 वैरिएंट बेनिफिट Classic S ₹95,000 cash + ₹30,000 accessories Classic S11 ₹75,000 cash + ₹25,000 accessories महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का डिस्काउंट जनवरी 2026 वैरिएंट बेनिफिट Petrol Z4 / Z8 / Z8L / Z8T ₹80,000 cash + ₹20,000 accessories Diesel Z4 ₹20,000 cash + ₹10,000 accessories Diesel Z6 ₹30,000 cash + ₹15,000 accessories Diesel Z8 / Z8L / Z8T ₹10,000 cash + ₹10,000 accessories

अब बात करें महिंद्रा स्कॉर्पियो के जनवरी 2026 डिस्काउंट की तो कंपनी क्लासिक S वैरिएंट पर सबसे ज्यादा 1.25 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। इसमें 95,000 रुपए का कैश और 30,000 रुपए की एक्सेसरीज डिस्काउंट शामिल है। दूसरी तरफ, स्कॉर्पियो एन के पेट्रोल Z4 / Z8 / Z8L / Z8T वैरिएंट पर 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें 80,000 रुपए का कैश और 20,000 रुपए की एक्सेसरीज डिस्काउंट शामिल है।