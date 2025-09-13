mahindra xuv 3xo becomes cheaper by 1-56 lakh after gst cut know variant wise discounts मचेगी लूट! GST कट के बाद ₹1.56 लाख तक सस्ती हो गई महिंद्रा XUV 3XO; जानिए वैरिएंट वाइज छूट, Auto Hindi News - Hindustan
मचेगी लूट! GST कट के बाद ₹1.56 लाख तक सस्ती हो गई महिंद्रा XUV 3XO; जानिए वैरिएंट वाइज छूट

महिंदा की एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, महिंद्रा ने ग्राहकों को GST 2.0 रिफॉर्म्स का पूरा फायदा तुरंत पास ऑन करने जा रही है। यानी 6 सितंबर से ही महिंद्रा की एसयूवी सस्ती हो गई हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 12:54 PM
Mahindra XUV 3XOarrow

महिंदा की एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, महिंद्रा ने ग्राहकों को GST 2.0 रिफॉर्म्स का पूरा फायदा तुरंत पास ऑन करने जा रही है। यानी 6 सितंबर से ही महिंद्रा की एसयूवी सस्ती हो गई हैं। जबकि सरकार की नई टैक्स दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। सबसे ज्यादा फायदा कंपनी की पॉपुलर एसयूवी XUV 3XO को मिला है जिसकी कीमतें 1.56 लाख रुपये तक कम हो गई हैं। आइए जानते हैं वैरिएंट वाइज इस एसयूवी पर मिल रहे जीएसटी छूट के बारे में विस्तार से।

1.56 लाख तक की छूट

बता दें कि महिंद्रा XUV3XO के पेट्रोल वैरिएंट पर 1.39 लाख रुपये तक और डीजल वैरिएंट पर 1.56 लाख रुपये तक की कटौती हुई है। इस प्राइस कट के बाद यह मॉडल सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में और भी वैल्यू-फॉर-मनी बन गया है। मार्केट में इस एसयूवी का सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा और हुंडई वेन्यू जैसी कारों से है।

पेट्रोल वैरिएंट पर छूट

अगर मॉडल वाइज बात करें तो महिंद्रा XUV3XO के पेट्रोल वैरिएंट्स में MX1 पर 70,800, MX2 Pro पर 93,200, MX3 पर 1,00,800, MX3 Pro पर 1,04,300, AX5 पर 1,10,400, AX5L पर 1,14,000, REVX पर 1,14,600, AX7 पर 1,19,800 और AX7L पर 1,39,600 रुपये तक का फायदा मिल रहा है।

डीजल वैरिएंट पर छूट

डीजल वैरिएंट्स में MX2 पर 1,04,000, MX2 Pro पर 1,10,800, MX3 पर 1,24,600, MX3 Pro पर 1,28,800, AX5 पर 1,35,300, AX7 पर 1,41,300 और AX7L पर सबसे ज्यादा 1,56,100 की राहत मिल रही है। यानी अलग-अलग वैरिएंट के हिसाब से ग्राहकों को 70 हजार से लेकर 1.56 लाख रुपये तक का सीधा फायदा हो रहा है।

धांसू है एसयूवी की सेफ्टी

महिंद्रा XUV3XO पहले ही अपनी सेफ्टी के लिए चर्चा में रहती है। इसे 5-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली है। साथ ही इसमें 6-एयरबैग स्टैंडर्ड हैं। इसके साथ एडवांस्ड लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी भी दी गई है जिसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसी खूबियां शामिल हैं।

