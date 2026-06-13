लपक लो डील! महिंद्रा XUV 3XO पर आया ₹70,000 का डिस्काउंट; मौका 30 जून तक वैलिड

देसी कार निर्माता महिंद्रा अपने अलग-अलग मॉडलों पर जून, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी महिंद्रा XUV 3XO पर भी शानदार डिस्काउंट दे रही है।

अगले कुछ दिनों में नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, देसी कार निर्माता महिंद्रा अपने अलग-अलग मॉडलों पर जून, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी महिंद्रा XUV 3XO पर भी शानदार डिस्काउंट दे रही है। ग्राहक इस दौरान महिंद्रा XUV 3XO पर अधिकतम 70,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। cars24 के अनुसार, इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। आइए जानते हैं महिंद्रा XUV 3XO के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स महिंद्रा XUV 3XO के डिजाइन की बात करें तो फ्रंट में दी गई ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और सी-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स (DRLs) इसे बेहद मस्कुलर और मॉडर्न लुक देते हैं। गाड़ी के अंदर जाते ही आपको एक आलीशान केबिन मिलता है। इसमें इस सेगमेंट की पहली 'पैनोरैमिक सनरूफ' दी गई है। इसके साथ ही केबिन को प्रीमियम टच देने के लिए 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग और डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं।

दमदार है एसयूवी का पावरट्रेन परफॉर्मेंस के मामले में भी XUV 3XO किसी से पीछे नहीं है। इसमें ग्राहकों को तीन दमदार इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। इनमें दो टर्बो-पेट्रोल (1.2-लीटर) और एक भरोसेमंद 1.5-लीटर का डीजल इंजन शामिल है। ये इंजन न सिर्फ शानदार पिकअप और पावर जनरेट करते हैं, बल्कि मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आते हैं। माइलेज की बात करें तो इसके पेट्रोल वैरिएंट्स में करीब 18 से 20 किमी/लीटर और डीजल वैरिएंट में लगभग 21 से 23 किमी/लीटर तक का बेहतरीन माइलेज मिल जाता है।

इतनी है एसयूवी की कीमत सेफ्टी को लेकर महिंद्रा ने इस एसयूवी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। महिंद्रा XUV 3XO में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), चारों पहियों में डिस्क ब्रेक और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड यानी बेस मॉडल से ही मिलते हैं। इसके अलावा, इसके टॉप मॉडल्स में लेवल-2 ADAS और 360-डिग्री कैमरा जैसी एडवांस सेफ्टी तकनीक भी दी गई है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 7.54 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 14.88 लाख रुपये तक जाती है।