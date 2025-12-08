Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़mahindra xuv 3xo and four other ev are set to hit the indian market in the next 12 months
अगले 12 महीनों में भारतीय मार्केट में होगी 5 धांसू इलेक्ट्रिक कारों की एंट्री, 500 km तक मिलेगा रेंज!

अगले 12 महीनों में भारतीय मार्केट में होगी 5 धांसू इलेक्ट्रिक कारों की एंट्री, 500 km तक मिलेगा रेंज!

संक्षेप:

भारतीय ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। इसे देखते हुए कंपनियां आने वाले साल में कई नई कॉम्पैक्ट और मिड-साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं।

Dec 08, 2025 04:53 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। इसे देखते हुए कंपनियां आने वाले साल में कई नई कॉम्पैक्ट और मिड-साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। बता दें कि अगले 12 महीनों में भारतीय मार्केट में कई नई इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च होंगी। मार्केट में मुकाबला पहले से ज्यादा कड़ा होगा और ग्राहकों को फीचर्स, रेंज और कीमत के हिसाब से कई नए ऑप्शन मिलने वाले हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही मोस्ट-अवेटेड 5 अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं

टोयोटा अर्बन क्रूजर BEV

टोयोटा साल 2026 में भारतीय मार्केट के लिए अपनी नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी की अपकमिंग कार टोयोटा अर्बन क्रूजर BEV होगी जो मारुति ई विटारा से बैटरी जैसे बेसिक कंपोनेंट साझा करेगी। इसका रेंज 500 किमी के आसपास रह सकता है।

हुंडई एंड किआ ईवी

हुंडई भी भारत और उभरते मार्केट के लिए एक नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी विकसित कर रही है। इसे कंपनी क्रेटा इलेक्ट्रिक से नीचे पोजिशन करेगी। माना जा रहा है कि इसका डिजाइन ग्लोबल मॉडल हुंडई इंस्टर पर बेस्ड होगा। इसी तरह किआ भी अपनी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी ला सकती है जो संभवत: सायरोस पर बेस्ड होगी। हालांकि, कंपनी ने अभी इसका कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है।

टाटा सिएरा EV

टाटा मोटर्स ने हाल ही में आईसीई-पावर्ड सिएरा को वापस लाकर काफी चर्चा बटोरी है। कंपनी 2026 की शुरुआत में इसकी ऑल-इलेक्ट्रिक सिएरा EV लॉन्च करेगी। यह मॉडल कर्व EV और हैरियर EV के कई कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर सकता है। सिएरा ईवी भी करीब 500 किमी का रेंज ऑफर कर सकती है।

महिंद्रा XUV 3XO EV

दूसरी ओर महिंद्रा भी तेजी से अपनी इलेक्ट्रिक लाइनअप बढ़ा रही है। कंपनी अगले साल XUV 3XO EV लॉन्च कर सकती है। इसका मुकाबला सीधे टाटा पंच EV से होगा। इसकी ड्राइविंग रेंज 450 किमी से ज्यादा हो सकती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Electric Car Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।