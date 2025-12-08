अगले 12 महीनों में भारतीय मार्केट में होगी 5 धांसू इलेक्ट्रिक कारों की एंट्री, 500 km तक मिलेगा रेंज!

संक्षेप: भारतीय ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। इसे देखते हुए कंपनियां आने वाले साल में कई नई कॉम्पैक्ट और मिड-साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं।

भारतीय ग्राहकों के बीच इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। इसे देखते हुए कंपनियां आने वाले साल में कई नई कॉम्पैक्ट और मिड-साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। बता दें कि अगले 12 महीनों में भारतीय मार्केट में कई नई इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च होंगी। मार्केट में मुकाबला पहले से ज्यादा कड़ा होगा और ग्राहकों को फीचर्स, रेंज और कीमत के हिसाब से कई नए ऑप्शन मिलने वाले हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही मोस्ट-अवेटेड 5 अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी के बारे में विस्तार से।

टोयोटा अर्बन क्रूजर BEV टोयोटा साल 2026 में भारतीय मार्केट के लिए अपनी नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी की अपकमिंग कार टोयोटा अर्बन क्रूजर BEV होगी जो मारुति ई विटारा से बैटरी जैसे बेसिक कंपोनेंट साझा करेगी। इसका रेंज 500 किमी के आसपास रह सकता है।

हुंडई एंड किआ ईवी हुंडई भी भारत और उभरते मार्केट के लिए एक नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी विकसित कर रही है। इसे कंपनी क्रेटा इलेक्ट्रिक से नीचे पोजिशन करेगी। माना जा रहा है कि इसका डिजाइन ग्लोबल मॉडल हुंडई इंस्टर पर बेस्ड होगा। इसी तरह किआ भी अपनी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी ला सकती है जो संभवत: सायरोस पर बेस्ड होगी। हालांकि, कंपनी ने अभी इसका कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है।

टाटा सिएरा EV टाटा मोटर्स ने हाल ही में आईसीई-पावर्ड सिएरा को वापस लाकर काफी चर्चा बटोरी है। कंपनी 2026 की शुरुआत में इसकी ऑल-इलेक्ट्रिक सिएरा EV लॉन्च करेगी। यह मॉडल कर्व EV और हैरियर EV के कई कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर सकता है। सिएरा ईवी भी करीब 500 किमी का रेंज ऑफर कर सकती है।