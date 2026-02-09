महिंद्रा की इस इलेक्ट्रिक 7-सीटर SUV पर टूटे ग्राहक, वेटिंग 9 महीने तक पहुंची; रेंज करीब 500 km

संक्षेप: महिंद्रा ने BE 6 और XEV 9e की कामयाबी के बाद अब अपनी Origin Electric SUV रेंज को और मजबूत कर दिया है। कंपनी ने XEV 9S लॉन्च कर देश की पहली मेनस्ट्रीम इलेक्ट्रिक थ्री-रो 7-सीटर SUV पेश की है।

Feb 09, 2026 11:17 am IST

महिंद्रा ने BE 6 और XEV 9e की कामयाबी के बाद अब अपनी Origin Electric SUV रेंज को और मजबूत कर दिया है। कंपनी ने XEV 9S लॉन्च कर देश की पहली मेनस्ट्रीम इलेक्ट्रिक थ्री-रो 7-सीटर SUV पेश की है। लॉन्च के साथ ही इस कार ने बाजार में जबरदस्त हलचल मचा दी है। फैमिली SUV चाहने वाले भारतीय खरीदार इसे हाथोंहाथ ले रहे हैं। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वेटिंग पीरियड कई महीनों तक पहुंच चुका है। बता दें कि महिंद्रा XEV 9S की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.95 लाख रुपये रखी गई है।

9 महीने तक पहुंच गया वेटिंग पीरियड बता दें कि तीन रो की सीटिंग के साथ यह SUV XEV 9e से सस्ती भी है और ज्यादा प्रैक्टिकल भी। यही वजह है कि लॉन्च के कुछ ही घंटों में इस मॉडल को शानदार रिस्पॉन्स मिला। कंपनी को XEV 9S और XUV 7XO को मिलाकर सिर्फ चार घंटे में 93 हजार से ज्यादा बुकिंग्स मिलीं, जिससे करीब 20,500 करोड़ रुपये का बिजनेस हुआ। इतनी भारी डिमांड के चलते XEV 9S की वेटिंग पीरियड अलग-अलग वैरिएंट्स में 3 महीने से लेकर 9 महीने तक पहुंच गई है।

जानिए वैरिएंट वाइज वेटिंग पीरिडय महिंद्रा XEV 9S के Pack Three और Pack Three Above वैरिएंट की वेटिंग सबसे कम, यानी करीब 3 से 4 महीने की है। जबकि Pack Two Above के लिए लगभग 4 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं, Pack One Above वैरिएंट में सबसे ज्यादा वेटिंग है। ग्राहकों को 59 kWh बैटरी वाले B59 वैरिएंट के लिए करीब 9 महीने और 79 kWh बैटरी वाले B79 वैरिएंट के लिए 6 से 7 महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। डिलीवरी 23 जनवरी, 2026 से शुरू हो चुकी है।