महिंद्रा XEV 9S vs XEV 9e: लुक, स्पेस, फीचर्स के लिहाज से कौन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी?

महिंद्रा ने आखिरकार अपनी मोस्ट-अवेटेड इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9S को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.95 लाख रुपये रखी गई है। यह कंपनी की Born Electric सीरीज की तीसरी एसयूवी है।

Fri, 28 Nov 2025 11:54 AMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
महिंद्रा ने आखिरकार अपनी मोस्ट-अवेटेड इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9S को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.95 लाख रुपये रखी गई है। यह कंपनी की Born Electric सीरीज की तीसरी एसयूवी है। महिंद्रा XEV 9S, BE 6 और XEV 9e के बीच की पोजिशन में आती है। जहां BE 6 और XEV 9e का फोकस थोड़ा स्पोर्टी नेचर पर है, वहीं XEV 9S को खास तौर पर फैमिली ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह देश की पहली फुल-इलेक्ट्रिक थ्री-रो, 7-सीटर एसयूवी भी है। आइए जानते हैं महिंद्रा XEV 9S और XEV 9e एक-दूसरे से कैसे अलग हैं।

कौन है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी?

महिंद्रा XEV 9S की कीमतें 19.95 लाख रुपये से शुरू होकर 29.45 लाख रुपये तक जाती हैं। कीमत के लिहाज से देखें तो इसका बेस वैरिएंट, XEV 9e के बेस वैरिएंट से करीब दो लाख रुपये सस्ता है। वहीं, टॉप मॉडल की बात करें तो XEV 9S का टॉप-एंड वैरिएंट भी XEV 9e के मुकाबले लगभग 1 लाख रुपये कम कीमत में उपलब्ध है। यानी फीचर्स और स्पेस के हिसाब से XEV 9S ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन बनकर सामने आती है।

फैमिली के लिए ज्यादा बेहतक कौन?

डिजाइन में दोनों एसयूवी के बीच बड़ा अंतर साफ दिखाई देता है। महिंद्रा XEV 9e एक कूपे-स्टाइल SUV है जिसकी रूफलाइन स्लोपिंग है। जबकि XEV 9S एक पारंपरिक एसयूवी जैसा दिखता है जिसका लुक XUV700 से काफी मिलता-जुलता है। केबिन की बात करें तो XEV 9S और XEV 9e का ड्राइवर जोन काफी हद तक समान है। हालांकि, XEV 9S में थर्ड रो की सीटें, स्लाइडिंग और वेंटिलेटेड सेकेंड रो, पावर्ड बॉस मोड और फुली रिट्रैक्टेबल पैनोरमिक सनरूफ इसे घरेलू इस्तेमाल के लिए ज्यादा बेहतर बनाते हैं।

किसका पावरट्रेन ज्यादा दमदार?

पावरट्रेन ऑप्शन में भी XEV 9S अपने कूपे मॉडल से आगे है। जहां XEV 9e सिर्फ 59 kWh और 79 kWh बैटरी ऑप्शन देती है, वहीं XEV 9S में एक तीसरा 70 kWh पैक भी जोड़ा गया है। यह बैटरी सिर्फ Pack Two Above वैरिएंट में मिलती है और इससे SUV 241bhp की पावर और 380Nm का टॉर्क जनरेट करती है। कुल मिलाकर महिंद्रा XEV 9S लुक, स्पेस, फीचर्स और कीमत के लिहाज से फैमिली इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में बेहतर ऑप्शन मानी जा सकती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
