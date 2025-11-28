महिंद्रा XEV 9S vs XEV 9e: लुक, स्पेस, फीचर्स के लिहाज से कौन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी?

संक्षेप: महिंद्रा ने आखिरकार अपनी मोस्ट-अवेटेड इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9S को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.95 लाख रुपये रखी गई है। यह कंपनी की Born Electric सीरीज की तीसरी एसयूवी है।

Fri, 28 Nov 2025 11:54 AM

महिंद्रा ने आखिरकार अपनी मोस्ट-अवेटेड इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9S को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.95 लाख रुपये रखी गई है। यह कंपनी की Born Electric सीरीज की तीसरी एसयूवी है। महिंद्रा XEV 9S, BE 6 और XEV 9e के बीच की पोजिशन में आती है। जहां BE 6 और XEV 9e का फोकस थोड़ा स्पोर्टी नेचर पर है, वहीं XEV 9S को खास तौर पर फैमिली ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह देश की पहली फुल-इलेक्ट्रिक थ्री-रो, 7-सीटर एसयूवी भी है। आइए जानते हैं महिंद्रा XEV 9S और XEV 9e एक-दूसरे से कैसे अलग हैं।

कौन है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी? महिंद्रा XEV 9S की कीमतें 19.95 लाख रुपये से शुरू होकर 29.45 लाख रुपये तक जाती हैं। कीमत के लिहाज से देखें तो इसका बेस वैरिएंट, XEV 9e के बेस वैरिएंट से करीब दो लाख रुपये सस्ता है। वहीं, टॉप मॉडल की बात करें तो XEV 9S का टॉप-एंड वैरिएंट भी XEV 9e के मुकाबले लगभग 1 लाख रुपये कम कीमत में उपलब्ध है। यानी फीचर्स और स्पेस के हिसाब से XEV 9S ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन बनकर सामने आती है।

फैमिली के लिए ज्यादा बेहतक कौन? डिजाइन में दोनों एसयूवी के बीच बड़ा अंतर साफ दिखाई देता है। महिंद्रा XEV 9e एक कूपे-स्टाइल SUV है जिसकी रूफलाइन स्लोपिंग है। जबकि XEV 9S एक पारंपरिक एसयूवी जैसा दिखता है जिसका लुक XUV700 से काफी मिलता-जुलता है। केबिन की बात करें तो XEV 9S और XEV 9e का ड्राइवर जोन काफी हद तक समान है। हालांकि, XEV 9S में थर्ड रो की सीटें, स्लाइडिंग और वेंटिलेटेड सेकेंड रो, पावर्ड बॉस मोड और फुली रिट्रैक्टेबल पैनोरमिक सनरूफ इसे घरेलू इस्तेमाल के लिए ज्यादा बेहतर बनाते हैं।