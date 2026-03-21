महिंद्रा की इस धाकड़ SUV ने दिखाया दम, सेल में नंबर 1, टाटा, एमजी, मारुति सब छूटे पीछे

Mar 21, 2026 11:42 am IST

महिंद्रा की लेटेस्ट XEV 9S ने जलवा बिखेर दिया। इस नई eSUV की फरवरी 2026 में Tata Nexon.EV और MG Windsor से ज्यादा सेल रही। ईवी सेल्स डेटा के अनुसार फरवरी 2026 में 3539 महिंद्रा XEV 9S की सेल हुई।

ईवी गाड़ियों की अच्छी सेल हो रही है। भारतीय ग्राहक पहले से मुकाबले अब ज्यादा ईवी कारें खरीद रहे हैं और यही कारण है कि कंपनियां भी अपने नए मॉडल्स को ला रही हैं। इस वक्त इंडियन मार्केट में एक से बढ़ कर एक ईवी कारें मौजूद हैं, लेकिन पिछले महीने महिंद्रा की लेटेस्ट XEV 9S ने जलवा बिखेर दिया। इस नई eSUV की फरवरी 2026 में Tata Nexon.EV और MG Windsor से ज्यादा सेल रही। Autopunditz के ईवी सेल्स डेटा के अनुसार फरवरी 2026 में 3539 महिंद्रा XEV 9S की सेल हुई। वहीं, नेक्सॉन ईवी और विंडसर की सेल इससे काफी कम रहीं। आइए जानते हैं डीटेल।

दूसरे और तीसरे नंबर पर एमबी और टाटा की ईवी रिपोर्ट के अनुसार फरवरी में एमजी विंडसर 2599 यूनिट्स की सेल दूसरे नंबर पर रही। जबकि, टाटा नेक्सॉन ईवी 2410 यूनिट्स की सेल के साथ तीसरे नंबर पर रही। इन दोनों की सेल XEV 9S की 3539 यूनिट्स की सेल से काफी कम है। महिंद्रा की पहली थ्री-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9S नवंबर 2025 में भारत में लॉन्च हुई थी। इसकी डिलीवरी इस साल जनवरी के आखिर में शुरू हुई थी। उस समय इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की 612 यूनिट्स बिकी थीं। फरवरी में यह संख्या बढ़कर 3539 यूनिट्स हो गईं। 2927 यूनिट्स की बढ़ोतरी वाकई जबर्दस्त है। इससे साफ पता चलता है कि इस एसयूवी को ग्राहकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। XEV 9S की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.95 लाख रुपये है।

स्मार्ट पैकेजिंग और प्रैक्टिकल डिजाइन बायर्स को आ रहा पसंद बिक्री में इस जबर्दस्त उछाल का एक और संभावित कारण बुकिंग का बैकलॉग हो सकता है। XEV 9S की पहले से ही काफी बुकिंग पेंडिंग हैं और महिंद्रा इस बैकलॉग को क्लियर करने के लिए काम कर रहा है। हो सकता है कि इसी वजह से डिलीवरी की संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि XEV 9S की स्मार्ट पैकेजिंग और प्रैक्टिकल डिजाइन बायर्स के बीच इसकी मांग को बनाए हुए हैं।