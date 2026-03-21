महिंद्रा की इस धाकड़ SUV ने दिखाया दम, सेल में नंबर 1, टाटा, एमजी, मारुति सब छूटे पीछे
महिंद्रा की लेटेस्ट XEV 9S ने जलवा बिखेर दिया। इस नई eSUV की फरवरी 2026 में Tata Nexon.EV और MG Windsor से ज्यादा सेल रही। ईवी सेल्स डेटा के अनुसार फरवरी 2026 में 3539 महिंद्रा XEV 9S की सेल हुई।
ईवी गाड़ियों की अच्छी सेल हो रही है। भारतीय ग्राहक पहले से मुकाबले अब ज्यादा ईवी कारें खरीद रहे हैं और यही कारण है कि कंपनियां भी अपने नए मॉडल्स को ला रही हैं। इस वक्त इंडियन मार्केट में एक से बढ़ कर एक ईवी कारें मौजूद हैं, लेकिन पिछले महीने महिंद्रा की लेटेस्ट XEV 9S ने जलवा बिखेर दिया। इस नई eSUV की फरवरी 2026 में Tata Nexon.EV और MG Windsor से ज्यादा सेल रही। Autopunditz के ईवी सेल्स डेटा के अनुसार फरवरी 2026 में 3539 महिंद्रा XEV 9S की सेल हुई। वहीं, नेक्सॉन ईवी और विंडसर की सेल इससे काफी कम रहीं। आइए जानते हैं डीटेल।
दूसरे और तीसरे नंबर पर एमबी और टाटा की ईवी
रिपोर्ट के अनुसार फरवरी में एमजी विंडसर 2599 यूनिट्स की सेल दूसरे नंबर पर रही। जबकि, टाटा नेक्सॉन ईवी 2410 यूनिट्स की सेल के साथ तीसरे नंबर पर रही। इन दोनों की सेल XEV 9S की 3539 यूनिट्स की सेल से काफी कम है। महिंद्रा की पहली थ्री-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9S नवंबर 2025 में भारत में लॉन्च हुई थी। इसकी डिलीवरी इस साल जनवरी के आखिर में शुरू हुई थी। उस समय इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की 612 यूनिट्स बिकी थीं। फरवरी में यह संख्या बढ़कर 3539 यूनिट्स हो गईं। 2927 यूनिट्स की बढ़ोतरी वाकई जबर्दस्त है। इससे साफ पता चलता है कि इस एसयूवी को ग्राहकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। XEV 9S की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.95 लाख रुपये है।
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Tata Harrier EV
₹ 21.49 - 30.23 लाख
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
Tata Tigor EV
₹ 12.49 - 13.75 लाख
स्मार्ट पैकेजिंग और प्रैक्टिकल डिजाइन बायर्स को आ रहा पसंद
बिक्री में इस जबर्दस्त उछाल का एक और संभावित कारण बुकिंग का बैकलॉग हो सकता है। XEV 9S की पहले से ही काफी बुकिंग पेंडिंग हैं और महिंद्रा इस बैकलॉग को क्लियर करने के लिए काम कर रहा है। हो सकता है कि इसी वजह से डिलीवरी की संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि XEV 9S की स्मार्ट पैकेजिंग और प्रैक्टिकल डिजाइन बायर्स के बीच इसकी मांग को बनाए हुए हैं।
पांचवें नंबर पर टाटा हैरियर ईवी
चौथे नंबर पर महिंद्रा XEV 9e है, जिसकी इस महीने 1889 यूनिट्स बिकीं। वहीं, पांचवें स्थान पर टाटा हैरियर.ईवी है, जिसे पिछले साल जून में लॉन्च किया गया था। फरवरी में इसकी 1738 यूनिट्स बिकीं। Curvv.EV की बात करें, तो इस महीने इसकी 1250 यूनिट्स बिकीं और इस आंकड़े के साथ यग कूपे छठे स्थान पर रही। इसी तरह फरवरी में सेल में 1226 यूनिट के साथ टाटा टियागो ईवी 7वें, महिंद्रा बीई 6 1104 यूनिट्स के साथ 8वें, 1061 यूनिट्स के साथ टाटा पंच ईवी 9वें और 870 यूनिट्स के साथ मारुति ई विटारा 10वें नंबर पर रहीं।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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