Hindi Newsऑटो न्यूज़Mahindra XEV 9S To Launch Tomorrow In India
कल लॉन्च होगी महिंद्रा की नई 7-सीटर eSUV, फीचर्स की डिटेल आई सामने; जानिए एक्सपेक्टेड कीमत

कल लॉन्च होगी महिंद्रा की नई 7-सीटर eSUV, फीचर्स की डिटेल आई सामने; जानिए एक्सपेक्टेड कीमत

संक्षेप:

महिंद्रा एंड महिंद्रा के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में एक नया मॉडल शामिल होने वाला है। दरअसल, कंपनी कल यानी 27 नवंबर को XEV 9S लॉन्च करने वाली है। यह ब्रांड की पहली पूरी फुली इलेक्ट्रिक थ्री-रो वाली SUV होगी, जिसे इसके पुराने इलेक्ट्रिक मॉडल्स के साथ रखा जाएगा।

Wed, 26 Nov 2025 02:17 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
महिंद्रा एंड महिंद्रा के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में एक नया मॉडल शामिल होने वाला है। दरअसल, कंपनी कल यानी 27 नवंबर को XEV 9S लॉन्च करने वाली है। यह ब्रांड की पहली पूरी फुली इलेक्ट्रिक थ्री-रो वाली SUV होगी, जिसे इसके पुराने इलेक्ट्रिक मॉडल्स के साथ रखा जाएगा। XEV 9S की अपनी अलग विज़ुअल पहचान है, जिसमें सील्ड फ्रंट फेसिया, कनेक्टेड लाइट बार के साथ एक खास LED लाइटिंग लेआउट और खास C-शेप के सिग्नेचर हैं। इस इलेक्ट्रिक SUV की ज्यादातर डिटेल सामने आ चुकी है। थ्री-रो वाली इलेक्ट्रिक SUV स्पेस में कोई सीधा मुकाबला नहीं होने के कारण, XEV 9S अपना एक नया सेगमेंट बनाने के लिए तैयार है। चलिए एक बार इस पर नजर डालते हैं।

ये भी पढ़ें:6 महीने के बाद आईक्यूब से फिसला नंबर-1 का ताज, इस मॉडल ने निकाली हेकड़ी!

कार का एक्सटीरियर और इंटीरियर
डिजाइन हाइलाइट्स में कनेक्टेड LED DRL बार के साथ क्लोज्ड-ऑफ फ्रंट फेसिया, बंपर पर नीचे की तरफ लगे तिकोने प्रोजेक्टर हेडलैंप और एयरो-ऑप्टिमाइज्ड एलॉय व्हील शामिल हैं। पीछे की तरफ, SUV में साफ सरफेसिंग और स्लीक LED टेल-लैंप हैं, जो XUV700 से इंस्पायर्ड लेते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाए रखते हैं। केबिन के अंदर XEV 9S, XEV 9e के ओवरऑल लेआउट जैसा ही है, लेकिन इसमें हल्का, ज्यादा प्रीमियम कलर थीम और ज्यादा लाउंज जैसा माहौल है। डैशबोर्ड में महिंद्रा का सिग्नेचर ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट है, जिसमें पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक बड़ा सेंट्रल इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और एक डेडिकेटेड पैसेंजर-साइड स्क्रीन है।

ये भी पढ़ें:एक्टिवा फिर बना नंबर-1, लेकिन डिमांड में ये मॉडल सभी पर पड़ा भारी; देखें लिस्ट

पैनोरमिक सनरूफ और हारमन कार्डन सिस्टम
टीजर में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक वायरलेस चार्जर, इल्यूमिनेटेड लोगो वाला टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और पूरे डैशबोर्ड में सॉफ्ट-टच मटीरियल जैसे फीचर्स की भी झलक मिलती है। INGLO प्लेटफॉर्म के साथ पहली और दूसरी दोनों रो के लिए फ्लैट फ्लोर और स्लाइडिंग/रिक्लाइनिंग सीट्स के साथ, 9S बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी और थर्ड रो तक आसान एक्सेस का वादा करता है। इसमें एक पैनोरमिक सनरूफ और एक हारमन कार्डन ऑडियो सिस्टम स्पेस और लग्जरी का एहसास और बढ़ाते हैं।

ये भी पढ़ें:सिएरा के बेस मॉडल में मिलेंगे इतने सारे फीचर्स, टॉप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी!

650Km की रेंज और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट
पावरट्रेन की डिटेल्स अभी कन्फर्म नहीं हुई हैं, लेकिन उम्मीद है कि XEV 9S में वही 59kWh और 79kWh LFP बैटरी पैक इस्तेमाल किए जाएंगे जो XEV 9e और BE 6 में दिए गए हैं। ये यूनिट्स 231hp और 286hp का पावर प्रोड्यूस करती हैं। ये दोनों 380Nm का टॉर्क देती हैं। महिंद्रा की मौजूदा EVs में बड़ा बैटरी पैक 650km से ज्यादा की रेंज देता है, इसलिए 9S भी अल्ट्रा-फास्ट DC चार्जिंग के सपोर्ट के साथ लंबी दूरी तय करने में सक्षम होगी। महिंद्रा XEV 9S, ब्रांड की अब तक की सबसे बड़ी और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी। यह XEV 9e से ऊपर होगी और इसकी कीमत 22 लाख रुपए से 35 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
