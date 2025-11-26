कल लॉन्च होगी महिंद्रा की नई 7-सीटर eSUV, फीचर्स की डिटेल आई सामने; जानिए एक्सपेक्टेड कीमत

संक्षेप: महिंद्रा एंड महिंद्रा के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में एक नया मॉडल शामिल होने वाला है। दरअसल, कंपनी कल यानी 27 नवंबर को XEV 9S लॉन्च करने वाली है। यह ब्रांड की पहली पूरी फुली इलेक्ट्रिक थ्री-रो वाली SUV होगी, जिसे इसके पुराने इलेक्ट्रिक मॉडल्स के साथ रखा जाएगा।

महिंद्रा एंड महिंद्रा के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में एक नया मॉडल शामिल होने वाला है। दरअसल, कंपनी कल यानी 27 नवंबर को XEV 9S लॉन्च करने वाली है। यह ब्रांड की पहली पूरी फुली इलेक्ट्रिक थ्री-रो वाली SUV होगी, जिसे इसके पुराने इलेक्ट्रिक मॉडल्स के साथ रखा जाएगा। XEV 9S की अपनी अलग विज़ुअल पहचान है, जिसमें सील्ड फ्रंट फेसिया, कनेक्टेड लाइट बार के साथ एक खास LED लाइटिंग लेआउट और खास C-शेप के सिग्नेचर हैं। इस इलेक्ट्रिक SUV की ज्यादातर डिटेल सामने आ चुकी है। थ्री-रो वाली इलेक्ट्रिक SUV स्पेस में कोई सीधा मुकाबला नहीं होने के कारण, XEV 9S अपना एक नया सेगमेंट बनाने के लिए तैयार है। चलिए एक बार इस पर नजर डालते हैं।

कार में बॉस मोड मिलेगा

महिंद्रा ने XEV 9S का एक नया टीजर जारी किया है, जिससे यह कन्फर्म होता है कि अपकमिंग थ्री-रो वाली इलेक्ट्रिक SUV इलेक्ट्रिक बॉस मोड के साथ आएगी। इस फीचर से सेकेंड रो में बैठने वाले लोग एक खास कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करके आगे की पैसेंजर सीट को इलेक्ट्रिकली रिक्लाइन और स्लाइड कर पाएंगे। जिससे लेगरूम में काफी स्पेस हो जाएगा है। यह XUV700 में अभी मौजूद मैनुअल बॉस मोड से काफी बेहतर है। यह महिंद्रा के 9S को ड्राइवर-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक फ्लैगशिप के तौर पर पेश करने के इरादे को दिखाता है।

कार का एक्सटीरियर और इंटीरियर

डिजाइन हाइलाइट्स में कनेक्टेड LED DRL बार के साथ क्लोज्ड-ऑफ फ्रंट फेसिया, बंपर पर नीचे की तरफ लगे तिकोने प्रोजेक्टर हेडलैंप और एयरो-ऑप्टिमाइज्ड एलॉय व्हील शामिल हैं। पीछे की तरफ, SUV में साफ सरफेसिंग और स्लीक LED टेल-लैंप हैं, जो XUV700 से इंस्पायर्ड लेते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाए रखते हैं। केबिन के अंदर XEV 9S, XEV 9e के ओवरऑल लेआउट जैसा ही है, लेकिन इसमें हल्का, ज्यादा प्रीमियम कलर थीम और ज्यादा लाउंज जैसा माहौल है। डैशबोर्ड में महिंद्रा का सिग्नेचर ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट है, जिसमें पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक बड़ा सेंट्रल इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और एक डेडिकेटेड पैसेंजर-साइड स्क्रीन है।

पैनोरमिक सनरूफ और हारमन कार्डन सिस्टम

टीजर में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक वायरलेस चार्जर, इल्यूमिनेटेड लोगो वाला टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और पूरे डैशबोर्ड में सॉफ्ट-टच मटीरियल जैसे फीचर्स की भी झलक मिलती है। INGLO प्लेटफॉर्म के साथ पहली और दूसरी दोनों रो के लिए फ्लैट फ्लोर और स्लाइडिंग/रिक्लाइनिंग सीट्स के साथ, 9S बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी और थर्ड रो तक आसान एक्सेस का वादा करता है। इसमें एक पैनोरमिक सनरूफ और एक हारमन कार्डन ऑडियो सिस्टम स्पेस और लग्जरी का एहसास और बढ़ाते हैं।