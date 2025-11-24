लॉन्च से पहले XEV 9s ने मचाया धमाका, म्यूजिक के साथ बदलेगी कार की लाइट; जानिए क्या कुछ होगा खास?

संक्षेप: अब महिंद्रा XEV 9s में हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम और कंट्रोल्ड एंबियंट लाइटिंग देखने को मिलेगी। इसका खुलासा हाल ही में एक टीजर से हुआ है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Mon, 24 Nov 2025 02:01 AM

महिंद्रा (Mahindra) अपनी नई 3-रो इलेक्ट्रिक SUV XEV 9s को 27 नवंबर को भारत में लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च से ठीक पहले कंपनी ने एक नया टीजर जारी किया है, जिसमें इस SUV का सबसे आकर्षक फीचर प्रीमियम हर्मन कर्डन (Harman Kardon) साउंड सिस्टम कंफर्म हो चुका है। यह फीचर पहले से ही XEV 9e और BE 6 में देखा जा चुका है, इसलिए उम्मीद थी कि बड़ा मॉडल भी इस लक्जरी फीचर से लैस होगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्या नया है?

हर्मन कार्डोन (Harman Kardon) साउंड सिस्टम में मल्टी-मोड्स मिलते हैं। इसमें नई XEV 9s में मिलने वाला साउंड सिस्टम सिर्फ प्रीमियम ही नहीं, बल्कि साउंड मोड्स के साथ आता है, यानी आप अपनी ड्राइविंग मूड के हिसाब से ऑडियो ट्यून कर सकते हैं। इसमें क्लासिक, पार्टी और ट्रैवल समेत कई अन्य मोड्स मिलते हैं। इसके अलावा यह सिस्टम मल्टी-कलर एंबियंट लाइटिंग से कनेक्टेड होगा। मतलब कि म्यूजिक के हिसाब से केबिन की लाइटिंग बदल जाएगी, बिल्कुल हाई-एंड लग्जरी कारों जैसा अनुभव मिलेगा।

XEV 9s: महिंद्रा की पहली 3-रो इलेक्ट्रिक SUV

महिंद्रा XEV 9s (Mahindra XEV 9s) असल में XUV700 का इलेक्ट्रिक अवतार है। इसका नाम कई बार बदला गया है। पहले इसका प्रोटोटाइप XUV.e8 था, फिर इसे XEV 7e कहा गया और अब इसका आधिकारिक नाम XEV 9s है। यह महिंद्रा (Mahindra) की पहली 3-रो इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसमें 6-सीटर और 7-सीटर लेआउट मिलने की उम्मीद है।

एक्सपीरियंस होगा बिल्कुल प्रीमियम

इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल प्रीमियम होगा। XEV 9s का इंटीरियर XEV 9e और BE 6 की तरह ही होगा। इसमें वही इलेक्ट्रिक पावरट्रेन होगा और वही फीचर-रिच केबिन देखने को मिलेगा। इसके अलावा वही INGLO EV प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। इसके साथ ही ADAS लेवल-2 (उम्मीद) और बड़ा स्क्रीन सेटअप देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी अलग पहचान इसका बॉडी स्टाइल होगी। यह महिंद्रा (Mahindra) की इलेक्ट्रिक 3-रो फैमिली SUV लाइन-अप की शुरुआत करेगा।

कीमत और मुकाबला

महिंद्रा XEV 9s (Mahindra XEV 9s) की कीमत 21 लाख रुपये से 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रहने की उम्मीद है। लॉन्च के बाद ये टाटा हैरियर ईवी (Tata Harrier EV), BYD eMax 7, किआ कैरेंस क्लैविस ईवी (Kia Carens Clavis EV) और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक (Hyundai Creta Electric) से टक्कर लेगी। इस सेगमेंट में यह भारत की सबसे फीचर-लोडेड 3-रो EV बन सकती है।