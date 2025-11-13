महिंद्रा XEV 9S का टीजर हुआ जारी, लक्जरी इंटीरियर बना देगी ग्राहकों को दीवाना! जानिए कब होगी एंट्री
संक्षेप: महिंद्रा ने अपनी आने वाली ऑल-इलेक्ट्रिक फ्लैगशिप एसयूवी XEV 9S का एक और धमाकेदार टीजर जारी किया है। इस बार कंपनी ने इसके लक्जरी इंटीरियर की झलक दिखाई है। नई एसयूवी कई यूनीक फीचर्स से लैस होगी।
महिंद्रा ने अपनी आने वाली ऑल-इलेक्ट्रिक फ्लैगशिप एसयूवी XEV 9S का एक और धमाकेदार टीजर जारी किया है। इस बार कंपनी ने इसके लक्जरी इंटीरियर की झलक दिखाई है। टीजर में दिखा है कि XEV 9S में मिलेगा Harman Kardon का 1,400W का 16-स्पीकर ऑडियो सिस्टम जो Dolby Atmos साउंड टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इसके अलावा, नई झलक में डोर पैड्स, बटन लेआउट और सॉफ्ट-टच फिनिशिंग जैसे डिटेल्स भी नजर आए हैं। आइए जानते हैं एसयूवी की पूरी डिटेल्स को विस्तार से।
धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स
महिंद्रा XEV 9S का ग्लोबल डेब्यू 27 नवंबर को बेंगलुरु में होने वाले ‘Scream Electric’ इवेंट में किया जाएगा। यह कंपनी की पहली ऑल-इलेक्ट्रिक थ्री-रो SUV होगी। इसे महिंद्रा के INGLO स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। केबिन के अंदर ग्राहकों को फुली डिजिटल तीन बड़ा डिस्प्ले मिलेगा। इसके अलावा, इसमें फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग, मिनिमलिस्ट गियर सेलेक्टर और लगभग पूरी छत तक फैला पैनोरमिक सनरूफ भी मिलेगा।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra XUV 3XO
₹ 7.28 - 14.4 लाख
Hyundai Exter
₹ 6.21 - 10.51 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 10.55 - 15.48 लाख
Nissan New MPV
₹ 6 - 9 लाख
Skoda Kylaq
₹ 7.55 - 12.8 लाख
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
लेवल-2 ADAS से हो सकती है लैस
दूसरी ओर कंफर्ट फीचर्स की बात करें तो Mahindra XEV 9S में मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स, मेमोरी फंक्शन, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और सेंट्रल आर्मरेस्ट जैसी कई प्रीमियम फीचर्स दिए जाएंगे। इसके अलावा, इसमें Level-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, और पैनोरमिक डिस्प्ले सेटअप जैसे हाई-टेक फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं।
मिलेगा करीब 500 किमी रेंज
परफॉर्मेंस के लिहाज से SUV में वही बैटरी और ड्राइवट्रेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी जो BE 6 और XEV 9e में है। कंपनी इसे करीब 500 किलोमीटर की रेंज और अल्ट्रा-फास्ट DC चार्जिंग सपोर्ट के साथ लाने की तैयारी में है। इसमें बाई-डायरेक्शनल चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।