महिंद्रा XEV 9S का टीजर हुआ जारी, लक्जरी इंटीरियर बना देगी ग्राहकों को दीवाना! जानिए कब होगी एंट्री

महिंद्रा XEV 9S का टीजर हुआ जारी, लक्जरी इंटीरियर बना देगी ग्राहकों को दीवाना! जानिए कब होगी एंट्री

संक्षेप: महिंद्रा ने अपनी आने वाली ऑल-इलेक्ट्रिक फ्लैगशिप एसयूवी XEV 9S का एक और धमाकेदार टीजर जारी किया है। इस बार कंपनी ने इसके लक्जरी इंटीरियर की झलक दिखाई है। नई एसयूवी कई यूनीक फीचर्स से लैस होगी। 

Thu, 13 Nov 2025 04:37 PMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
महिंद्रा ने अपनी आने वाली ऑल-इलेक्ट्रिक फ्लैगशिप एसयूवी XEV 9S का एक और धमाकेदार टीजर जारी किया है। इस बार कंपनी ने इसके लक्जरी इंटीरियर की झलक दिखाई है। टीजर में दिखा है कि XEV 9S में मिलेगा Harman Kardon का 1,400W का 16-स्पीकर ऑडियो सिस्टम जो Dolby Atmos साउंड टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इसके अलावा, नई झलक में डोर पैड्स, बटन लेआउट और सॉफ्ट-टच फिनिशिंग जैसे डिटेल्स भी नजर आए हैं। आइए जानते हैं एसयूवी की पूरी डिटेल्स को विस्तार से।

लेवल-2 ADAS से हो सकती है लैस

दूसरी ओर कंफर्ट फीचर्स की बात करें तो Mahindra XEV 9S में मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स, मेमोरी फंक्शन, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और सेंट्रल आर्मरेस्ट जैसी कई प्रीमियम फीचर्स दिए जाएंगे। इसके अलावा, इसमें Level-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, और पैनोरमिक डिस्प्ले सेटअप जैसे हाई-टेक फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं।

मिलेगा करीब 500 किमी रेंज

परफॉर्मेंस के लिहाज से SUV में वही बैटरी और ड्राइवट्रेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी जो BE 6 और XEV 9e में है। कंपनी इसे करीब 500 किलोमीटर की रेंज और अल्ट्रा-फास्ट DC चार्जिंग सपोर्ट के साथ लाने की तैयारी में है। इसमें बाई-डायरेक्शनल चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
