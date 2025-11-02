महिंद्रा ने अपनी नई 7-सीटर का टीजर दिखाया, लेकिन कार पर बनाकर रखा सस्पेंस; 27 नवंबर को होगी लॉन्च

संक्षेप: महिंद्रा ने अपनी आने वाली इलेक्ट्रिक सेवन-सीटर SUV का एक टीजर वीडियो जारी किया है। हालांकि, कंपनी ने इसमें कार का कोई शोकेस नहीं किया। ये INGLO स्केटबोर्ड पर आधारित है। इसी स्केटबोर्ड पर BE 6 और XEV 9e भी बने हैं।

Sun, 2 Nov 2025 11:43 AM

महिंद्रा ने अपनी आने वाली इलेक्ट्रिक सेवन-सीटर SUV का एक टीजर वीडियो जारी किया है। हालांकि, कंपनी ने इसमें कार का कोई शोकेस नहीं किया। ये INGLO स्केटबोर्ड पर आधारित है। इसी स्केटबोर्ड पर BE 6 और XEV 9e भी बने हैं। 27 नवंबर को अपने 'स्क्रीम इलेक्ट्रिक' इवेंट में वर्ल्ड प्रीमियर पर इसे लॉन्च किया जाएगा। यह अपकमिंग eSUV शायद कार बनाने वाली कंपनी की मौजूदा दो बोर्न इलेक्ट्रिक कारों से ऊपर होगी।

एक ही प्लेटफॉर्म होने के कारण XEV 9S में 282bhp के पावर 380Nm के टॉर्क वाली मोटर दी जा सकती है। वहीं, इसमें LFP बैटरी (BYD ब्लेड) होगी। स्केटबोर्ड की मॉड्यूलरिटी एक SUV डिजाइन की अनुमति देगी, जिससे XEV 9e की दो समस्याओं जैसे पीछे की विजिबिलिटी और 7-सीटर ऑप्शन की कमी को दूर किया जा सकेगा। खास बात यह है कि यह आने वाला लॉन्च BE 6 और XEV 9e के मार्केट में एक साल पूरे होने को सेलिब्रेट करती है।

महिंद्रा की अक्टूबर में रिकॉर्ड सेल्स महिंद्रा ने अक्टूबर 2025 के सेल्स आंकड़े जारी कर दिए हैं। कंपनी ने ना सिर्फ UV सेगमेंट में अब तक की सबसे बड़ी सेल्स दर्ज की, बल्कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में भी कंपनी ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। दरअसल, कंपनी ने पिछले महीने 71,624 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। वहीं, अक्टूबर 2025 में कुल बिक्री (घरेलू + एक्सपोर्ट) भी अब तक की सबसे ज़्यादा 1,20,142 यूनिट्स रही है। यह पिछले साल के मुकाबले 26% की बढ़ोतरी थी। यह सितंबर 2025 में हुई कुल 1,00,298 यूनिट्स की बिक्री से भी काफी बेहतर थी। इस सेल्स के साथ उसने हुंडई को पीछे छोड़ दिया