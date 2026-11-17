XEV 9S ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) के क्रैश टेस्ट के दौरान अपनी मजबूती को साबित कर दिया। दरअसल, इस क्रैश टेस्ट रेटिंग में इसे पूरी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली।

फौलाद सी मजबूत निकली महिंद्रा की ये इलेक्ट्रिक SUV

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Mahindra XEV 9S

देश की सबसे सुरक्षित कारों में अब एक नया नाम महिंद्रा XEV 9S का शामिल हो गया है। महिंद्रा की कार अपनी दमदार सेफ्टी के लिए हमेशा से ही जानी जाती रही हैं। ऐसे में XEV 9S ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) के क्रैश टेस्ट के दौरान अपनी मजबूती को साबित कर दिया। दरअसल, इस क्रैश टेस्ट रेटिंग में इसे पूरी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। इस SUV को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) टेस्ट में 32 में से 31.15 पॉइंट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) टेस्ट में 49 में से 45 पॉइंट मिले। ये सेफ्टी स्कोर इस इलेक्ट्रिक SUV के सभी ट्रिम्स पर लागू होते हैं।

महिंद्रा XEV 9S के सेफ्टी इक्युपमेंट ड्राइवर पैसेंजर रियर फ्रंटल क्रैश प्रोटेक्शन फ्रंटल एयरबैग YES – स्टैंडर्ड YES – स्टैंडर्ड NOT एप्लिकेबल बेल्ट प्रीटेंशनर YES – स्टैंडर्ड YES – स्टैंडर्ड NOT एविलेबल बेल्ट लोड-लिमिटर YES – स्टैंडर्ड YES – स्टैंडर्ड NOT एविलेबल नी एयरबैग NO – ऑप्शनल NOT एविलेबल NOT एप्लिकेबल साइड क्रैश प्रोटेक्शन साइड हेड कर्टेन एयरबैग YES – स्टैंडर्ड YES – स्टैंडर्ड YES – स्टैंडर्ड साइड हेड (थोरैक्स हेड) एयरबैग NOT एविलेबल NOT एविलेबल NOT एविलेबल साइड चेस्ट एयरबैग YES – स्टैंडर्ड YES – स्टैंडर्ड NOT एविलेबल साइड पेल्विस एयरबैग YES – स्टैंडर्ड YES – स्टैंडर्ड NOT एविलेबल चाइल्ड प्रोटेक्शन ISOFIX NOT एप्लिकेबल NOT एविलेबल YES – आउटबोर्ड सीट्स इंटीग्रेटेड CRS NOT एप्लिकेबल NOT एविलेबल NOT एविलेबल एयरबैग कट-ऑफ स्विच NOT एप्लिकेबल YES – मैनुअल NOT एप्लिकेबल सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी ESC (UN GTR No.8/UNECE R140 AIS-133) YES – स्टैंडर्ड पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन (AIS-100) YES – स्टैंडर्ड सीट बेल्ट रिमाइंडर (SBR) (AIS-145) YES – स्टैंडर्ड YES – स्टैंडर्ड YES – स्टैंडर्ड

महिंद्रा XEV 9S का रियल रेंज टेस्ट

XEV 9S का 79kWh बैटरी को वैरिएंट 100% चार्ज होने पर कितनी रेंज देता है, इसका खुलासा इसके रियल रेंज टेस्ट से हो गया। दरअसल, इस इलेक्ट्रिक SUV को इसके सबसे एफिशिएंट 'रेंज' ड्राइव मोड में टेस्ट किया गया। शहर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग को लेवल 3 पर सेट करने पर, XEV 9S ने 6.05km/kWh की एफिशिएंसी दी, जो 478km की सिटी रेंज के बराबर है। हाईवे पर रीजन को लेवल 1 पर सेट करने पर, ताकि यह कोस्ट कर सके, थ्री-रो वाली EV में 79kWh की बैटरी 6.04km/kWh की एफिशिएंसी देने में कामयाब रही, जिसका मतलब है कि यह 477km तक जा सकेगी, जो सिटी रेंज से सिर्फ 1km कम है।

6.045km/kWh की औसत बैटरी एफिशिएंसी के साथ, XEV 9S 79kWh की एक बार चार्ज करने पर कुल टेस्टेड रेंज 477.5km है। हालांकि, eSUV की रियल वर्ल्ड रेंज ARAI रेंज के आंकड़े से 201.5km कम है। XEV 9S का वजन 2.2 टन से ज्यादा है, यह तीन-रो वाली SUV XEV 9e कूप से ज्यादा भारी है, जिसका वजन 2,201kg है, यह एक ऐसा फैक्टर है जो इसके खिलाफ काम करता है। XEV 9S में 409V का इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर है जो 175kW तक की DC फास्ट-चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। महिंद्रा का दावा है कि 79kWh बैटरी को DC फास्ट चार्जर से सिर्फ 20 मिनट में 20 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है।