फौलाद सी मजबूत निकली महिंद्रा की ये इलेक्ट्रिक SUV, BNCAP में 5-स्टार मिले; आप भी आंख बंद करके खरीदें!
XEV 9S ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) के क्रैश टेस्ट के दौरान अपनी मजबूती को साबित कर दिया। दरअसल, इस क्रैश टेस्ट रेटिंग में इसे पूरी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली।
देश की सबसे सुरक्षित कारों में अब एक नया नाम महिंद्रा XEV 9S का शामिल हो गया है। महिंद्रा की कार अपनी दमदार सेफ्टी के लिए हमेशा से ही जानी जाती रही हैं। ऐसे में XEV 9S ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) के क्रैश टेस्ट के दौरान अपनी मजबूती को साबित कर दिया। दरअसल, इस क्रैश टेस्ट रेटिंग में इसे पूरी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। इस SUV को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) टेस्ट में 32 में से 31.15 पॉइंट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) टेस्ट में 49 में से 45 पॉइंट मिले। ये सेफ्टी स्कोर इस इलेक्ट्रिक SUV के सभी ट्रिम्स पर लागू होते हैं।
|महिंद्रा XEV 9S के सेफ्टी इक्युपमेंट
|ड्राइवर
|पैसेंजर
|रियर
|फ्रंटल क्रैश प्रोटेक्शन
|फ्रंटल एयरबैग
|YES – स्टैंडर्ड
|YES – स्टैंडर्ड
|NOT एप्लिकेबल
|बेल्ट प्रीटेंशनर
|YES – स्टैंडर्ड
|YES – स्टैंडर्ड
|NOT एविलेबल
|बेल्ट लोड-लिमिटर
|YES – स्टैंडर्ड
|YES – स्टैंडर्ड
|NOT एविलेबल
|नी एयरबैग
|NO – ऑप्शनल
|NOT एविलेबल
|NOT एप्लिकेबल
|साइड क्रैश प्रोटेक्शन
|साइड हेड कर्टेन एयरबैग
|YES – स्टैंडर्ड
|YES – स्टैंडर्ड
|YES – स्टैंडर्ड
|साइड हेड (थोरैक्स हेड) एयरबैग
|NOT एविलेबल
|NOT एविलेबल
|NOT एविलेबल
|साइड चेस्ट एयरबैग
|YES – स्टैंडर्ड
|YES – स्टैंडर्ड
|NOT एविलेबल
|साइड पेल्विस एयरबैग
|YES – स्टैंडर्ड
|YES – स्टैंडर्ड
|NOT एविलेबल
|चाइल्ड प्रोटेक्शन
|ISOFIX
|NOT एप्लिकेबल
|NOT एविलेबल
|YES – आउटबोर्ड सीट्स
|इंटीग्रेटेड CRS
|NOT एप्लिकेबल
|NOT एविलेबल
|NOT एविलेबल
|एयरबैग कट-ऑफ स्विच
|NOT एप्लिकेबल
|YES – मैनुअल
|NOT एप्लिकेबल
|सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी
|ESC (UN GTR No.8/UNECE R140 AIS-133)
|YES – स्टैंडर्ड
|पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन (AIS-100)
|YES – स्टैंडर्ड
|सीट बेल्ट रिमाइंडर (SBR) (AIS-145)
|YES – स्टैंडर्ड
|YES – स्टैंडर्ड
|YES – स्टैंडर्ड
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महिंद्रा XEV 9S का रियल रेंज टेस्ट
XEV 9S का 79kWh बैटरी को वैरिएंट 100% चार्ज होने पर कितनी रेंज देता है, इसका खुलासा इसके रियल रेंज टेस्ट से हो गया। दरअसल, इस इलेक्ट्रिक SUV को इसके सबसे एफिशिएंट 'रेंज' ड्राइव मोड में टेस्ट किया गया। शहर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग को लेवल 3 पर सेट करने पर, XEV 9S ने 6.05km/kWh की एफिशिएंसी दी, जो 478km की सिटी रेंज के बराबर है। हाईवे पर रीजन को लेवल 1 पर सेट करने पर, ताकि यह कोस्ट कर सके, थ्री-रो वाली EV में 79kWh की बैटरी 6.04km/kWh की एफिशिएंसी देने में कामयाब रही, जिसका मतलब है कि यह 477km तक जा सकेगी, जो सिटी रेंज से सिर्फ 1km कम है।
6.045km/kWh की औसत बैटरी एफिशिएंसी के साथ, XEV 9S 79kWh की एक बार चार्ज करने पर कुल टेस्टेड रेंज 477.5km है। हालांकि, eSUV की रियल वर्ल्ड रेंज ARAI रेंज के आंकड़े से 201.5km कम है। XEV 9S का वजन 2.2 टन से ज्यादा है, यह तीन-रो वाली SUV XEV 9e कूप से ज्यादा भारी है, जिसका वजन 2,201kg है, यह एक ऐसा फैक्टर है जो इसके खिलाफ काम करता है। XEV 9S में 409V का इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर है जो 175kW तक की DC फास्ट-चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। महिंद्रा का दावा है कि 79kWh बैटरी को DC फास्ट चार्जर से सिर्फ 20 मिनट में 20 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है।
बिक्री में भी XEV 9S का दबदबा
महिंद्रा XEV 9S ने इस साल जनवरी में 612 यूनिट की सेल्स के साथ शुरुआत की थी। ये आंकड़ा महीने-दर-महीने की बढ़त के साथ जून में 4,018 यूनिट पर पहुंच गया। वहीं, सितंबर में इसकी रिकॉर्ड 4,636 यूनिट बिकीं। अब ग्राहकों के पास XEV 9S एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर सामने आ चुकी है। पहले विंडसर ने इस पोजीशन पर कब्जा कर रखा था। EV 9S ने साबित कर दिया है कि बड़े पैमाने पर बिकने वाली EV को 10 से 20 लाख रुपए के सेगमेंट में होना जरूरी नहीं है। इसके बजाय, उन्हें उस कीमत में ग्राहकों की नीड को पूरा करना जरू है। महिंद्रा XEV 9S की एक्स-शोरूम कीमतें 20.65 लाख से 30.9 लाख रुपए के बीच हैं। इसके अलावा, महिंद्रा का बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) ऑप्शन एंट्री प्राइस को घटाकर सिर्फ 12.65 लाख रुपए कर देता है। इसमें बैटरी की फाइनेंसिंग कॉस्ट 3.75 रुपए प्रति किमी है। वहीं, इसका 79 kWh बैटरी पैक की MIDC रेंज 679 km है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें