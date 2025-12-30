100% चार्ज होने के बाद कितना दौड़ी महिंद्रा की न्यू 7-सीटर XEV 9S, जानिए रियल रेंज टेस्ट की रिपोर्ट

संक्षेप: महिंद्रा के पोर्टफोलियो की लेटेस्ट कार XEV 9S है। इस इलेक्ट्रिक SUV को INGLO प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गाय है। ये कंपनी की पहली तीन-रो वाली SUV भी है। इसे 59kWh और 79kWh बैटरी पैक ऑप्शन BE 6 और XEV 9e के साथ शेयर करती है।

Dec 30, 2025 12:37 pm IST

महिंद्रा के पोर्टफोलियो की लेटेस्ट कार XEV 9S है। इस इलेक्ट्रिक SUV को INGLO प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गाय है। ये कंपनी की पहली तीन-रो वाली SUV भी है। इसे 59kWh और 79kWh बैटरी पैक ऑप्शन BE 6 और XEV 9e के साथ शेयर करती है। जैसा कि महिंद्रा बड़े 79kWh वैरिएंट के लिए 679km की ARAI रेंज का दावा करती है। ऐसे में इसके रेंज-टॉपिंग पैक थ्री अबव वैरिएंट का रियल रेंज टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में इस कार ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, चलिए जानते हैं।

महिंद्रा XEV 9S पैक थ्री अबव रियल वर्ल्ड रेंज टेस्ट साइकिल रेंज (km) इफिसियंसी (km/kWh) सिटी 478 6.05 हाईवे 477 6.04 एवरेज 477.5 6.045 ARAI 679 8.6

रेंज टेस्ट शुरू करने से पहले XEV 9S की 79kWh बैटरी को 100% तक चार्ज किया और SUV को इसके सबसे एफिशिएंट 'रेंज' ड्राइव मोड में रखा। शहर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग को लेवल 3 पर सेट करने पर, XEV 9S ने 6.05km/kWh की एफिशिएंसी दी, जो 478km की सिटी रेंज के बराबर है। हाईवे पर रीजन को लेवल 1 पर सेट करने पर, ताकि यह कोस्ट कर सके, थ्री-रो वाली EV में 79kWh की बैटरी 6.04km/kWh की एफिशिएंसी देने में कामयाब रही, जिसका मतलब है कि यह 477km तक जा सकेगी, जो सिटी रेंज से सिर्फ 1km कम है।

6.045km/kWh की औसत बैटरी एफिशिएंसी के साथ, XEV 9S 79kWh की एक बार चार्ज करने पर कुल टेस्टेड रेंज 477.5km है। हालांकि, eSUV की रियल वर्ल्ड रेंज ARAI रेंज के आंकड़े से 201.5km कम है। XEV 9S का वजन 2.2 टन से ज्यादा है, यह तीन-रो वाली SUV XEV 9e कूप से ज्यादा भारी है, जिसका वजन 2,201kg है, यह एक ऐसा फैक्टर है जो इसके खिलाफ काम करता है।