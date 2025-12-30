Hindustan Hindi News
Mahindra XEV 9S real world range tested
100% चार्ज होने के बाद कितना दौड़ी महिंद्रा की न्यू 7-सीटर XEV 9S, जानिए रियल रेंज टेस्ट की रिपोर्ट

100% चार्ज होने के बाद कितना दौड़ी महिंद्रा की न्यू 7-सीटर XEV 9S, जानिए रियल रेंज टेस्ट की रिपोर्ट

संक्षेप:

महिंद्रा के पोर्टफोलियो की लेटेस्ट कार XEV 9S है। इस इलेक्ट्रिक SUV को INGLO प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गाय है। ये कंपनी की पहली तीन-रो वाली SUV भी है। इसे 59kWh और 79kWh बैटरी पैक ऑप्शन BE 6 और XEV 9e के साथ शेयर करती है।

Dec 30, 2025 12:37 pm IST Narendra Jijhontiya
महिंद्रा के पोर्टफोलियो की लेटेस्ट कार XEV 9S है। इस इलेक्ट्रिक SUV को INGLO प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गाय है। ये कंपनी की पहली तीन-रो वाली SUV भी है। इसे 59kWh और 79kWh बैटरी पैक ऑप्शन BE 6 और XEV 9e के साथ शेयर करती है। जैसा कि महिंद्रा बड़े 79kWh वैरिएंट के लिए 679km की ARAI रेंज का दावा करती है। ऐसे में इसके रेंज-टॉपिंग पैक थ्री अबव वैरिएंट का रियल रेंज टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में इस कार ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, चलिए जानते हैं।

महिंद्रा XEV 9S पैक थ्री अबव रियल वर्ल्ड रेंज
टेस्ट साइकिलरेंज (km)इफिसियंसी (km/kWh)
सिटी4786.05
हाईवे4776.04
एवरेज477.56.045
ARAI6798.6

रेंज टेस्ट शुरू करने से पहले XEV 9S की 79kWh बैटरी को 100% तक चार्ज किया और SUV को इसके सबसे एफिशिएंट 'रेंज' ड्राइव मोड में रखा। शहर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग को लेवल 3 पर सेट करने पर, XEV 9S ने 6.05km/kWh की एफिशिएंसी दी, जो 478km की सिटी रेंज के बराबर है। हाईवे पर रीजन को लेवल 1 पर सेट करने पर, ताकि यह कोस्ट कर सके, थ्री-रो वाली EV में 79kWh की बैटरी 6.04km/kWh की एफिशिएंसी देने में कामयाब रही, जिसका मतलब है कि यह 477km तक जा सकेगी, जो सिटी रेंज से सिर्फ 1km कम है।

ये भी पढ़ें:इस कार को खरीदने पर पहली 6 EMI कंपनी देगी, जानिए पूरा ऑफर

6.045km/kWh की औसत बैटरी एफिशिएंसी के साथ, XEV 9S 79kWh की एक बार चार्ज करने पर कुल टेस्टेड रेंज 477.5km है। हालांकि, eSUV की रियल वर्ल्ड रेंज ARAI रेंज के आंकड़े से 201.5km कम है। XEV 9S का वजन 2.2 टन से ज्यादा है, यह तीन-रो वाली SUV XEV 9e कूप से ज्यादा भारी है, जिसका वजन 2,201kg है, यह एक ऐसा फैक्टर है जो इसके खिलाफ काम करता है।

ये भी पढ़ें:31 की रात शराब पीकर चलाई कार, या कार में छलकाए जाम, तो आपकी खैर नहीं!

XEV 9S में 409V का इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर है जो 175kW तक की DC फास्ट-चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है। महिंद्रा का दावा है कि 79kWh बैटरी को DC फास्ट चार्जर से सिर्फ 20 मिनट में 20 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। कंपनी 75,000 रुपए में 11.2kW AC वॉलबॉक्स चार्जर भी देती है, जिसके लिए 8 घंटे (0-100% स्टेट ऑफ चार्ज) का चार्जिंग टाइम बताया गया है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
