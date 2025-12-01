Hindustan Hindi News
खरीदनी है फीचर-लोडेड SUV तो महिंद्रा की ये नई-नवेली कार जीत लेगी दिल! बेस वैरिएंट ही है काफी

खरीदनी है फीचर-लोडेड SUV तो महिंद्रा की ये नई-नवेली कार जीत लेगी दिल! बेस वैरिएंट ही है काफी

संक्षेप:

महिंद्रा ने हाल में ही देश की पहली थ्री-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9S को लॉन्च करके तहलका मचा दिया है। बता दें कि महिंद्रा XEV 9S का Pack One Above बेस वैरिएंट सबसे ज्यादा चर्चा में है।

Mon, 1 Dec 2025 10:42 AMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
निकट भविष्य में फीचर-लोडेड एसयूवी खरीदने की प्लानिंग है और बजट 20 लाख से कम है तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, महिंद्रा ने हाल में ही देश की पहली थ्री-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9S को लॉन्च करके तहलका मचा दिया है। बता दें कि महिंद्रा XEV 9S का Pack One Above बेस वैरिएंट सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.95 लाख रुपये है। यानी 20 लाख रुपये के भीतर यह एक बड़ी और फीचर-लोडेड इलेक्ट्रिक SUV का नया ऑप्शन बनकर आई है। आइए जानते हैं महिंद्रा की इस नई-नवेली इलेक्ट्रिक एसयूवी की खासियत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसा ही बैटरी

महिंद्रा XEV 9S तीन बैटरी ऑप्शन के साथ आती है जिनमें 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh शामिल हैं। इनकी पावर 170 kW से 210 kW तक जाती है। बता दें कि 70 kWh वैरिएंट में 180 kW और 380 Nm का आउटपुट मिलता है। टॉप-स्पेक 79 kWh मॉडल 210 kW की ताकत देता है। इसमें 180 kW फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। इससे बैटरी को 20 से 80 पर्सेंट तक चार्ज करने में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। थर्ड-रो फोल्ड करने पर 527 लीटर का बूट स्पेस और आगे 150 लीटर का फ्रंक मिलता है।

mahindra xev 9s

धांसू हैं ईवी के फीचर्स

डिजाइन में XUV.e8 कॉन्सेप्ट और XUV700 दोनों की झलक मिलती है। महिंद्रा ने इसे छह कलर में पेश किया है। इनमें एवरेस्ट व्हाइट, स्टील्थ ब्लैक, रूबी वेलवेट, डेज़र्ट मिस्ट, नेबुला ब्लू और मिडनाइट ब्लैक शामिल हैं। रेंज को चार वैरिएंट में बांटा गया है जिनमें Pack One Above, Pack Two Above, Pack Three Above और Pack Three Above+ शामिल हैं। बेस वैरिएंट होने के बावजूद Pack One Above में ट्रिपल 12.3-इंच स्क्रीन, Snapdragon 8155 चिपसेट, वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay, Amazon Alexa और 5G कनेक्टिविटी शामिल हैं।

सेफ्टी और कम्फर्ट भी शानदार

महिंद्रा XEV 9S सेफ्टी और कम्फर्ट दोनों में मजबूत पैकेज है। इसमें 6-एयरबैग, लेवल 2 ADAS, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग, 360° कैमरा, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग मिलते हैं। कम्फर्ट फीचर्स में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक स्काईरूफ, पावर्ड ड्राइवर सीट, सेकेंड रो स्लाइड-रिक्लाइन और रियर वेंटिलेशन दिए गए हैं। महिंद्रा 5 जनवरी, 2026 से टेस्ट ड्राइव शुरू करेगी। बुकिंग 14 जनवरी से खुलेंगी और डिलीवरी 23 जनवरी से शुरू होगी।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
