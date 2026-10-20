MG विंडसर EV को पछाड़, अब यह इलेक्ट्रिक 7-सीटर बनी भारतीय फैमिली की पहली पसंद; 679Km रेंज

कैलेंडर ईयर के पहले 9 महीने (जनवरी से सितंबर) के बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महिंद्रा की मेन फैमिली इलेक्ट्रिक SUV, XEV 9S सबसे ज्यादा बिकने वाली ई-कार बन गई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इसने MG विंडसर EV को पीछे छोड़कर इस शानदार उपलब्धि को हासिल किया है।

यह eSUV बनी भारतीय फैमिली की पहली पसंद

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भारतीय बाजार के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं, इस बात को कई बार देखा जा चुका है। अब एक बार फिर इस सेगमेंट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दरअसल, कैलेंडर ईयर के पहले 9 महीने (जनवरी से सितंबर) के बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महिंद्रा की मेन फैमिली इलेक्ट्रिक SUV, XEV 9S सबसे ज्यादा बिकने वाली ई-कार बन गई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इसने MG विंडसर EV को पीछे छोड़कर इस शानदार उपलब्धि को हासिल किया है।

जनवरी से सितंबर 2026 के दौरान XEV 9S की कुल 31,442 यूनिट बिकी। इस तरह महिंद्रा की इस इलेक्ट्रिक SUV ने MG विंडसर EV को पीछे छोड़ दिया, जिसकी इसी अवधि के दौरान 30,744 यूनिट बिकी हैं। इस सेल्स डेटा से पता चलता है कि XEV 9S इस कैलेंडर ईयर CY26 के लिए भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली EV बनने की भी तैयार कर रही है।

हर महीने बढ़ रही XEV 9S की बिक्री

महिंद्रा XEV 9S की शानदार सेल्स को इस बात से भी समझा जा सकता है कि जनवरी में इसने 612 यूनिट की सेल्स के साथ शुरुआत की थी। ये आंकड़ा महीने-दर-महीने की बढ़त के साथ जून में 4,018 यूनिट पर पहुंच गया। वहीं, सितंबर में इसकी रिकॉर्ड 4,636 यूनिट बिकीं। इसके विपरीत, विंडसर EV, जो जुलाई में 4,659 यूनिट के साथ लीड कर रही थी उसकी अगस्त में बिक्री घटकर 3,705 यूनिट और सितंबर में 3,300 यूनिट रह गई। विंडसर की सेल्स में आई गिरावट इस बात के संकेत देती है कि अब ग्राहकों के पास इससे बेहतर ऑप्शन के तौर पर XEV 9S आ चुकी है। खास बात ये है कि विंडसर EV CY25 में 46,373 यूनिट के साथ देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली EV बनी थी।

विंडसर EV में बड़े बदलान की जरूरत

MG ने हाल ही में विंडसर इंडल्ज एडिशन को कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ लॉन्च किया है, लेकिन स्टाइलिंग बदलावों के बाद भी ये ग्राहकों को खींचने में अब उतनी इफेक्टिव नजर नहीं आ रही है। अब विंडसर EV की टॉप रैंकिंग को बहाल करने के लिए बड़े बदलाव या पावरट्रेन अपग्रेड की जरूर होगी। खासकर इसकी रेंज 600Km के दायरे तक लाना जरूरी हो गया है। जरूरी बात यह है कि XEV 9S को ग्रोथ उसकी डिजाइन और रेंज के साथ मिली है। इसे हर महीने लगातार ग्रोथ मिल रही है। फेस्टिव सीजन में ये ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद है।

कीमत नहीं जरूरत से बढ़ रही डिमांड

महिंद्रा के मल्टी-सीटर अप्रोच पर बोलते हुए कंपनी के चीफ डिजाइन और क्रिएटिव ऑफिसर (ऑटो और फार्म) प्रताप बोस ने कहा था कि जहां 5-सीटर XEV 9e ने ग्राहकों को शोरूम की ओर अट्रैक्ट किया, वहीं बड़े कम्बाइंड फैमिली को एक डेडिकेटड 6 और 7-सीटर सॉल्यूशन की आवश्यकता थी। हमे उसी डिजाइन का बेनिफिट मिला है, क्योंकि XEV 9S ने XEV 9e की बिक्री में ऐसी ही फैमिली की जरूरत नजर आ रही है।