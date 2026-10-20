MG विंडसर EV को पछाड़, अब यह इलेक्ट्रिक 7-सीटर बनी भारतीय फैमिली की पहली पसंद; 679Km रेंज
कैलेंडर ईयर के पहले 9 महीने (जनवरी से सितंबर) के बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महिंद्रा की मेन फैमिली इलेक्ट्रिक SUV, XEV 9S सबसे ज्यादा बिकने वाली ई-कार बन गई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इसने MG विंडसर EV को पीछे छोड़कर इस शानदार उपलब्धि को हासिल किया है।
भारतीय बाजार के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं, इस बात को कई बार देखा जा चुका है। अब एक बार फिर इस सेगमेंट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दरअसल, कैलेंडर ईयर के पहले 9 महीने (जनवरी से सितंबर) के बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महिंद्रा की मेन फैमिली इलेक्ट्रिक SUV, XEV 9S सबसे ज्यादा बिकने वाली ई-कार बन गई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इसने MG विंडसर EV को पीछे छोड़कर इस शानदार उपलब्धि को हासिल किया है।
जनवरी से सितंबर 2026 के दौरान XEV 9S की कुल 31,442 यूनिट बिकी। इस तरह महिंद्रा की इस इलेक्ट्रिक SUV ने MG विंडसर EV को पीछे छोड़ दिया, जिसकी इसी अवधि के दौरान 30,744 यूनिट बिकी हैं। इस सेल्स डेटा से पता चलता है कि XEV 9S इस कैलेंडर ईयर CY26 के लिए भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली EV बनने की भी तैयार कर रही है।
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Mahindra XEV 9S
₹ 20.65 - 30.9 लाख
VinFast Limo Green
₹ 22.99 लाख
MG Hector Tomahawk EV
₹ 19.49 - 23.49 लाख
BYD eMAX 7
₹ 26.9 - 29.9 लाख
VinFast VF MPV 7
₹ 24.49 लाख
Kia Carens Clavis EV
₹ 17.99 - 24.99 लाख
हर महीने बढ़ रही XEV 9S की बिक्री
महिंद्रा XEV 9S की शानदार सेल्स को इस बात से भी समझा जा सकता है कि जनवरी में इसने 612 यूनिट की सेल्स के साथ शुरुआत की थी। ये आंकड़ा महीने-दर-महीने की बढ़त के साथ जून में 4,018 यूनिट पर पहुंच गया। वहीं, सितंबर में इसकी रिकॉर्ड 4,636 यूनिट बिकीं। इसके विपरीत, विंडसर EV, जो जुलाई में 4,659 यूनिट के साथ लीड कर रही थी उसकी अगस्त में बिक्री घटकर 3,705 यूनिट और सितंबर में 3,300 यूनिट रह गई। विंडसर की सेल्स में आई गिरावट इस बात के संकेत देती है कि अब ग्राहकों के पास इससे बेहतर ऑप्शन के तौर पर XEV 9S आ चुकी है। खास बात ये है कि विंडसर EV CY25 में 46,373 यूनिट के साथ देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली EV बनी थी।
विंडसर EV में बड़े बदलान की जरूरत
MG ने हाल ही में विंडसर इंडल्ज एडिशन को कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ लॉन्च किया है, लेकिन स्टाइलिंग बदलावों के बाद भी ये ग्राहकों को खींचने में अब उतनी इफेक्टिव नजर नहीं आ रही है। अब विंडसर EV की टॉप रैंकिंग को बहाल करने के लिए बड़े बदलाव या पावरट्रेन अपग्रेड की जरूर होगी। खासकर इसकी रेंज 600Km के दायरे तक लाना जरूरी हो गया है। जरूरी बात यह है कि XEV 9S को ग्रोथ उसकी डिजाइन और रेंज के साथ मिली है। इसे हर महीने लगातार ग्रोथ मिल रही है। फेस्टिव सीजन में ये ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद है।
कीमत नहीं जरूरत से बढ़ रही डिमांड
महिंद्रा के मल्टी-सीटर अप्रोच पर बोलते हुए कंपनी के चीफ डिजाइन और क्रिएटिव ऑफिसर (ऑटो और फार्म) प्रताप बोस ने कहा था कि जहां 5-सीटर XEV 9e ने ग्राहकों को शोरूम की ओर अट्रैक्ट किया, वहीं बड़े कम्बाइंड फैमिली को एक डेडिकेटड 6 और 7-सीटर सॉल्यूशन की आवश्यकता थी। हमे उसी डिजाइन का बेनिफिट मिला है, क्योंकि XEV 9S ने XEV 9e की बिक्री में ऐसी ही फैमिली की जरूरत नजर आ रही है।
महंगी होने के बाद भी दनादन बिक रही
EV 9S ने साबित कर दिया है कि बड़े पैमाने पर बिकने वाली EV को 10 से 20 लाख रुपए के सेगमेंट में होना जरूरी नहीं है। इसके बजाय, उन्हें उस कीमत में ग्राहकों की नीड को पूरा करना जरू है। महिंद्रा XEV 9S की एक्स-शोरूम कीमतें 20.65 लाख से 30.9 लाख रुपए के बीच हैं। इसके अलावा, महिंद्रा का बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) ऑप्शन एंट्री प्राइस को घटाकर सिर्फ 12.65 लाख रुपए कर देता है। इसमें बैटरी की फाइनेंसिंग कॉस्ट 3.75 रुपए प्रति किमी है। वहीं, इसका 79 kWh बैटरी पैक की MIDC रेंज 679 km है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें