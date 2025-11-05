महिंद्रा ने अपनी इस नई 7-सीटर का इंटीरियर दिखाया, 27 नवंबर को होगी लॉन्च; 500Km मिलेगी रेंज
महिंद्रा ने अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S का एक नया टीजर जारी किया है। इस नए टीजर को कंपनी ने इंटीरियर पर पूरा फोकस किया है। इस प्रीव्यू से एक हाई-टेक, डिजिटल केबिन लेआउट कन्फर्म होता है जिसमें तीन अलग-अलग स्क्रीन हैं। एक ड्राइवर के डिस्प्ले के लिए, एक सेंट्रल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और दूसरी फ्रंट पैसेंजर के लिए है। बता दें कि इस इलेक्ट्रिक कार में 7-सीटर का ऑप्शन भी मिलेगा। कंपनी इसे 27 नवंबर को अपने 'स्क्रीम इलेक्ट्रिक' इवेंट में वर्ल्ड प्रीमियर पर इसे लॉन्च करेगी।
महिंद्रा XEV 9S INGLO स्केटबोर्ड पर आधारित है। इसी स्केटबोर्ड पर BE 6 और XEV 9e भी बने हैं। शुरू से ही एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के तौर पर डिजाइन किया गया यह प्लेटफॉर्म बेहतर वेट डिस्ट्रीब्यूशन, कम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ऑप्टिमाइज्ड इंटीरियर पैकेजिंग देने का वादा करता है। लेटेस्ट टीजर में XEV 9S के अंदर कई खास डिजाइन और कम्फर्ट हाइलाइट्स दिखाए गए हैं। फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील और एक मिनिमलिस्ट गियर सेलेक्टर के साथ फ्रंट और दूसरी रो की सीटें एडजस्टेबल हैं। आप एडजस्टेबल हेडरेस्ट, एक सेंट्रल आर्मरेस्ट, मल्टी-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, मेमोरी फंक्शन वाली हीटेड और वेंटिलेटेड सीटें और छत की लगभग पूरी लंबाई तक फैली पैनोरमिक सनरूफ भी देख सकते हैं।
6 और 7-सीट दोनों कॉन्फिगरेशन में पेश होने की उम्मीद है, XEV 9S में एक हाईली कॉन्फिगरेबल केबिन लेआउट होने की संभावना है। स्लाइडिंग दूसरी रो और फोल्ड-फ्लैट तीसरी रो की सीटों से पैसेंजर और कार्गो दोनों के लिए जगह का फ्लेक्सिबल इस्तेमाल हो सकेगा। INGLO प्लेटफॉर्म के मॉड्यूलर नेचर का मतलब है कि XEV 9S शायद अपना पावरट्रेन और बैटरी आर्किटेक्चर BE 6 और XEV 9e के साथ शेयर करेगी। उम्मीद है कि वह एक बार चार्ज करने पर 500Km से ज्यादा की रेंज के लिए दो बैटरी पैक ऑप्शन देगी।
यह SUV अल्ट्रा-फास्ट DC चार्जिंग और बिडायरेक्शनल व्हीकल-टू-लोड (V2L) कैपेबिलिटी को भी सपोर्ट करेगी। लेवल 2 ADAS सिस्टम का एक सूट स्टैंडर्ड इक्विपमेंट पैकेज का हिस्सा होने की उम्मीद है। महिंद्रा XEV 9S ने XUV.e8 कॉन्सेप्ट और मौजूदा IC-इंजन वाली XUV700 से काफी डिजाइन इंस्पिरेशन ली है। इसके लॉन्च के बाद, महिंद्रा 2026 के लिए तैयारी कर रही है जिसमें पाइपलाइन में और भी EVs शामिल हैं, जैसे कि BE 6 पर आधारित Rall-E और फेसलिफ्टेड XUV700 शामिल हैं।
