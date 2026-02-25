Hindustan Hindi News
679Km रेंज वाली महिंद्रा की इस इलेक्ट्रिक SUV में अब मिलेगा नया ड्राइव मोड, जानिए क्या फायदा मिलेगा?

Feb 25, 2026 05:33 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में रफ्तार पकड़ ली है। कंपनी सिर्फ 10 महीनों में BE6 और XEV 9e की 41,000 यूनिट्स की बिक्री कर चुकी है। ऐसे में कंपनी इन्हें और भी बेहतर बनाने पर काम कर रही है। दरअसल, अब कंपनी ने XEV 9S इलेक्ट्रिक SUV में एक नया ड्राइव मोड जोड़ा है।

महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में रफ्तार पकड़ ली है। कंपनी सिर्फ 10 महीनों में BE6 और XEV 9e की 41,000 यूनिट्स की बिक्री कर चुकी है। ऐसे में कंपनी इन्हें और भी बेहतर बनाने पर काम कर रही है। दरअसल, अब कंपनी ने XEV 9S इलेक्ट्रिक SUV में एक नया ड्राइव मोड जोड़ा है। ऑटोकार इंडिया ने ड्राइव रिव्यू में पैक थ्री ट्रिम के सेमी-एक्टिव सस्पेंशन की सॉफ्टनेस पर जोर दिया था, जिसमें देखा गया था कि 'हल्के ऊबड़-खाबड़ टारमैक पर लगातार वर्टिकल मूवमेंट काफी साफ दिखता है और स्पीड बढ़ने पर यह परेशान करने वाला हो सकता है। रेस मोड में मजबूत डैम्पिंग इसे कम करता है और इस वर्टिकल बॉडी मूवमेंट को बेहतर ढंग से कंट्रोल करता है।

महिंद्रा ने एक नए 'कस्टम' ड्राइव मोड के साथ सुधार किया है जो पावरट्रेन, स्टीयरिंग, सस्पेंशन और क्लाइमेट सिस्टम के लिए अलग-अलग सेटिंग्स की सुविधा देता है। असल में ड्राइवरों के पास अलग-अलग पैरामीटर के लिए सेटिंग्स को मिक्स एंड मैच करने का ऑप्शन होता है। उदाहरण के लिए, अब पावरट्रेन और स्टीयरिंग को रिलैक्स्ड कम्फर्ट मोड में रखना और सस्पेंशन को मजबूत रेस मोड में रखना मुमकिन है।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा का नया धमाका... नई B07 इलेक्ट्रिक कार की लॉन्च डेट का किया खुलासा

नया कस्टम मोड डिफॉल्ट, एवरीडे, रेंज और रेस मोड के अलावा है जो रिव्यू की गई प्री-प्रोडक्शन टेस्ट कारों के पैकेज का हिस्सा थे। ध्यान दें यह अपडेट सिर्फ XEV 9S पैक थ्री ट्रिम वर्जन पर है जो सेमी-एक्टिव डैम्पर्स का इस्तेमाल करते हैं, पैक वन और पैक टू पर नहीं जो पैसिव डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। नया ड्राइव मोड प्रोडक्शन मॉडल में फैक्ट्री से शामिल है, जिसकी कस्टमर डिलीवरी 26 जनवरी से शुरू हो गई है।

महिंद्रा XEV 9e के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

बात करें महिंद्रा XEV 9e के डायमेंशन की तो इसकी लंबाई 4789mm, चौड़ाई 1907mm, ऊंचाई 1694mm और व्हीलबेस 2775mm है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 207mm है। इसका ट्यूरिंग डायमीटर 10m है। इसके टायर्स का साइज 245/55 R19 (245/50 R20) है। इसमें 663 लीटर का बूट स्पेस और 150 लीटर का फ्रंक दिया है।

ये भी पढ़ें:JSW के एड देकर पहली SUV से उठाया पर्दा, ये देश की सबसे सस्ती PHEV होगी

इसमें 59kWh बैटरी पैक दिया है। इसमें 231hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 542km है। ये 140kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 8.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 6 घंटे में चार्ज हो जाती है। वहीं, 79 kWh बैटरी पैक से इसकी 679Km है।

ये भी पढ़ें:इस कार का MT वैरिएंट हमेशा के लिए बंद, अब कंपनी ने चुपके से बना ली नई कार

XEV 9e 79kWh का बैटरी साइज 79kWh है। इसमें 286hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 656km है। ये 170kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 11.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 8 घंटे में चार्ज हो जाती है। ये 0-100kph की स्पीड 6.8 सेकेंड में पकड़ लेती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 21.90 लाख रुपए है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

