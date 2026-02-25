679Km रेंज वाली महिंद्रा की इस इलेक्ट्रिक SUV में अब मिलेगा नया ड्राइव मोड, जानिए क्या फायदा मिलेगा?
महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में रफ्तार पकड़ ली है। कंपनी सिर्फ 10 महीनों में BE6 और XEV 9e की 41,000 यूनिट्स की बिक्री कर चुकी है। ऐसे में कंपनी इन्हें और भी बेहतर बनाने पर काम कर रही है। दरअसल, अब कंपनी ने XEV 9S इलेक्ट्रिक SUV में एक नया ड्राइव मोड जोड़ा है।
महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में रफ्तार पकड़ ली है। कंपनी सिर्फ 10 महीनों में BE6 और XEV 9e की 41,000 यूनिट्स की बिक्री कर चुकी है। ऐसे में कंपनी इन्हें और भी बेहतर बनाने पर काम कर रही है। दरअसल, अब कंपनी ने XEV 9S इलेक्ट्रिक SUV में एक नया ड्राइव मोड जोड़ा है। ऑटोकार इंडिया ने ड्राइव रिव्यू में पैक थ्री ट्रिम के सेमी-एक्टिव सस्पेंशन की सॉफ्टनेस पर जोर दिया था, जिसमें देखा गया था कि 'हल्के ऊबड़-खाबड़ टारमैक पर लगातार वर्टिकल मूवमेंट काफी साफ दिखता है और स्पीड बढ़ने पर यह परेशान करने वाला हो सकता है। रेस मोड में मजबूत डैम्पिंग इसे कम करता है और इस वर्टिकल बॉडी मूवमेंट को बेहतर ढंग से कंट्रोल करता है।
महिंद्रा ने एक नए 'कस्टम' ड्राइव मोड के साथ सुधार किया है जो पावरट्रेन, स्टीयरिंग, सस्पेंशन और क्लाइमेट सिस्टम के लिए अलग-अलग सेटिंग्स की सुविधा देता है। असल में ड्राइवरों के पास अलग-अलग पैरामीटर के लिए सेटिंग्स को मिक्स एंड मैच करने का ऑप्शन होता है। उदाहरण के लिए, अब पावरट्रेन और स्टीयरिंग को रिलैक्स्ड कम्फर्ट मोड में रखना और सस्पेंशन को मजबूत रेस मोड में रखना मुमकिन है।
नया कस्टम मोड डिफॉल्ट, एवरीडे, रेंज और रेस मोड के अलावा है जो रिव्यू की गई प्री-प्रोडक्शन टेस्ट कारों के पैकेज का हिस्सा थे। ध्यान दें यह अपडेट सिर्फ XEV 9S पैक थ्री ट्रिम वर्जन पर है जो सेमी-एक्टिव डैम्पर्स का इस्तेमाल करते हैं, पैक वन और पैक टू पर नहीं जो पैसिव डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। नया ड्राइव मोड प्रोडक्शन मॉडल में फैक्ट्री से शामिल है, जिसकी कस्टमर डिलीवरी 26 जनवरी से शुरू हो गई है।
महिंद्रा XEV 9e के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
बात करें महिंद्रा XEV 9e के डायमेंशन की तो इसकी लंबाई 4789mm, चौड़ाई 1907mm, ऊंचाई 1694mm और व्हीलबेस 2775mm है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 207mm है। इसका ट्यूरिंग डायमीटर 10m है। इसके टायर्स का साइज 245/55 R19 (245/50 R20) है। इसमें 663 लीटर का बूट स्पेस और 150 लीटर का फ्रंक दिया है।
इसमें 59kWh बैटरी पैक दिया है। इसमें 231hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 542km है। ये 140kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 8.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 6 घंटे में चार्ज हो जाती है। वहीं, 79 kWh बैटरी पैक से इसकी 679Km है।
XEV 9e 79kWh का बैटरी साइज 79kWh है। इसमें 286hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 656km है। ये 170kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 11.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 8 घंटे में चार्ज हो जाती है। ये 0-100kph की स्पीड 6.8 सेकेंड में पकड़ लेती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 21.90 लाख रुपए है।
