कब शुरू होगी XEV 9S की बुकिंग और डिलीवरी? कंपनी ने बताई टेस्ट ड्राइव की डिटेल, रेंज 679 किमी.
महिंद्रा XEV 9S (Mahindra XEV 9S) लॉन्च हो गई है। ये ईवी कई गजब फीचर्स से लैस है। आइए जानते हैं कि कंपनी इसकी टेस्ट ड्राइव, बुकिंग और डिलीवरी कब से शुरू करेगी?
महिंद्रा ने अपनी नई 3-रो इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S की कीमतों का ऐलान कर दिया है। कीमतें 19.95 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं। INGLO प्लेटफॉर्म पर बनी यह फैमिली EV कुल 4 वेरिएंट और 6 शानदार कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगी। हालांकि, गाड़ी की कीमतें घोषित हो चुकी हैं, लेकिन बुकिंग अभी शुरू नहीं हुई है। कंपनी ने आने वाले हफ़्तों में कई बड़े अपडेट्स और डेट्स साझा किए हैं। चलिए एक-एक करके सभी ज़रूरी टाइमलाइन पर नज़र डालते हैं।
5 दिसंबर 2025 से टेस्ट ड्राइव
महिंद्रा XEV 9S की टेस्ट ड्राइव अगले महीने की शुरुआत से मिलनी शुरू हो जाएंगी। पहले फेज में कंपनी सिर्फ टॉप-स्पेक ‘Pack Three Above’ (79kWh बैटरी) वाले मॉडल की टेस्ट ड्राइव उपलब्ध कराएगी। अगर आप लंबी रेंज और फुल-फीचर पैक्ड वैरिएंट चाहते हैं, यह मौका आपके लिए परफेक्ट रहेगा।
14 दिसंबर 2025 से ऐड टू कार्ट ऑप्शन
इस दिन ग्राहक अपना पसंदीदा कलर और वैरिएंट कार्ट में ऐड कर पाएंगे। XEV 9S 6 दमदार कलर्स में आती है। इसमें स्टील्थ ब्लैक (Stealth Black), रुबी वेल्वेट (Ruby Velvet), एवरेस्ट व्हाइट (Everest White), डिजर्ट मिस्ट (Desert Myst), मिडनाइट ब्लैक (Midnight Black) और नेबुला ब्लू (Nebula Blue) कलर ऑप्शन मिलते हैं। महिंद्रा ने इसे एक प्री-सेलेक्शन विंडो कहा है ताकि जब बुकिंग खुले, ग्राहक तुरंत अपनी चॉइस को लॉक कर सकें।
14 जनवरी 2026 से ऑफिशियल बुकिंग
नए साल के पहले महीने में ही इसकी ऑफिशियल बुकिंग शुरू हो जाएगी। बुकिंग अमाउंट का खुलासा महिंद्रा बाद में करेगी, लेकिन आप पहले से ही अपना कलर और वैरिएंट चुन सकेंगे।
23 जनवरी 2026 से डिलीवरी
गाड़ी की डिलिवरी जनवरी के आखिरी हफ़्ते से शुरू हो जाएगी। पहले टॉप-स्पेक Pack Three Above की डिलीवरी दी जाएगी, उसके बाद अन्य वैरिएंट्स की बारी आएगी। इसका मतलब है कि अगर आप ज्यादा पावरफुल और बड़ी बैटरी वाली XEV 9S लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले चाबी मिल सकती है।
एक बात साफ है कि महिंद्रा XEV 9S (Mahindra XEV 9S) आने वाले महीनों में इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में बड़ा धमाका कर सकती है। दमदार रेंज, नए प्लेटफॉर्म, 3-रो सिटिंग और किफायती शुरुआती कीमत इसे एक मजबूत कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर आप 2026 में नई इलेक्ट्रिक SUV लेने का प्लान कर रहे हैं, तो XEV 9S आपके वेट करने लायक है।
