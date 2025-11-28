दावा! ₹1.2 में 1 किमी दौड़ेगी महिंद्रा की ये नई-नवेली 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी, करीब 500 km है रेंज

संक्षेप: महिंद्रा ने अपनी मोस्ट-अवेटेड इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9S को भारत में लॉन्च कर दिया है। महिंद्रा का दावा है कि इसकी रनिंग कॉस्ट सिर्फ 1.2 रुपये प्रति किलोमीटर है जबकि मेंटेनेंस खर्च लगभग 40 पैसे प्रति किलोमीटर ही आएगा।

Fri, 28 Nov 2025 02:00 PM

महिंद्रा ने अपनी मोस्ट-अवेटेड इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9S को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह देश की पहली थ्री-रो इलेक्ट्रिक एसयूवी भी है। महिंद्रा का दावा है कि इसकी रनिंग कॉस्ट सिर्फ 1.2 रुपये प्रति किलोमीटर है जबकि मेंटेनेंस खर्च लगभग 40 पैसे प्रति किलोमीटर ही आएगा। न्यूज वेबसाइट gaadiwaadi में छपी एक खबर के अनुसार, कंंपनी ने बिजनेस यूजर्स के लिए कंपनी ने 40 पर्सेंट डिप्रिशिएशन का फायदा भी बताया है। साथ ही, ज्यादातर राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहन पर कम रोड टैक्स लागू होने की वजह से XEV 9S की कुल ओनरशिप कॉस्ट पेट्रोल-डीजल एसयूवी से काफी कम होगी।

रेंज करीब 500 किमी महिंद्रा XEV 9S में ग्राहकों को तीन बैटरी ऑप्शन मिलते हैं जिनमें 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh शामिल हैं। सभी में LFP सेल टेक्नोलॉजी लगी है और बैटरी पर लाइफटाइम वारंटी दी गई है। कंपनी का कहना है कि एसयूवी की रियल-वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज 500 किलोमीटर तक है। जबकि DC फास्ट चार्जर से बैटरी को 20 से 80 पर्सेंट सिर्फ 20 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। महिंद्रा के मुताबिक एसयूवी 0-100 kmph की रफ्तार सिर्फ 7 सेकेंड में पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 202 kmph है।

कुछ ऐसा है इंटीरियर इंटीरियर की बात करें तो XEV 9S में 4,076 लीटर का फ्रंट और सेकंड रो कैबिन वॉल्यूम है। फ्रंट में 150 लीटर का फ्रंक और रियर में 527 लीटर तक का बूट स्पेस दिया गया है। तीसरी रो में 50:50 स्प्लिट सीट्स हैं। सेकंड रो सीट्स वेंटिलेटेड हैं और इनमें बॉस मोड, स्लाइडिंग और रीक्लाइनिंग फंक्शन, विंडो सनशेड और लैमिनेटेड एकॉस्टिक ग्लास जैसी सुविधाएं दी गई हैं।