मच गई लूट! लॉन्च होते ही छा गई ये SUV, पहले दिन ही 94,000 लोगों ने की बुकिंग; ग्राहक गिर-गिर पड़ रहे

संक्षेप:

महिंद्रा की XEV 9S और XUV 7XO लॉन्च के पहले दिन ही छा गई। इन दोनों एसयूवी को पहले ही दिन करीब 94,000 लोगों ने बुक किया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Jan 14, 2026 09:01 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
महिंद्रा (Mahindra) ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारतीय ग्राहकों में उसकी SUVs का क्रेज किस कदर है। कंपनी की नई लॉन्च हुई XEV 9S और XUV 7XO को लॉन्च के पहले ही दिन करीब 94,000 बुकिंग्स मिल गईं। इन बुकिंग्स की कुल वैल्यू 20,500 करोड़ (एक्स-शोरूम कीमतों के आधार पर) से ज्यादा बताई जा रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कुछ ही घंटों में जबरदस्त रिस्पॉन्स

महिंद्रा (Mahindra) ने इन दोनों SUVs की बुकिंग मंगलवार को शुरू की थी। दोपहर 2 बजे तक ही कुल 93,689 बुकिंग्स दर्ज हो चुकी थीं। इतनी बड़ी संख्या में ऑर्डर मिलना इस बात का साफ संकेत है कि ग्राहक महिंद्रा (Mahindra) की नई पेशकशों को लेकर बेहद उत्साहित हैं।


EV और ICE – दोनों सेगमेंट में मजबूत मौजूदगी

नई महिंद्रा (Mahindra) SUVs अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर लाई गई हैं। XEV 9S एक ऑल-इलेक्ट्रिक SUV है, जो EV खरीदारों को टारगेट करती है। XUV 7XO को पेट्रोल और डीज़ल इंजन ऑप्शंस के साथ पेश किया गया है। इस तरह महिंद्रा (Mahindra) अब इलेक्ट्रिक, पेट्रोल और डीजल तीनों पावरट्रेन में मजबूत विकल्प दे रही है।

महिंद्रा (Mahindra) का बड़ा बयान

कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि XEV 9S और XUV 7XO के जरिए वह ऑथेंटिक SUV सेगमेंट में अपनी लीडरशिप और मजबूत कर रही है। महिंद्रा का मानना है कि बदलती ग्राहक पसंद और अलग-अलग उपयोग जरूरतों के हिसाब से ये दोनों मॉडल बिल्कुल फिट बैठते हैं।

कब शुरू होगी डिलीवरी?

महिंद्रा XUV 7XO की डिलीवरी मंगलवार से ही फेज वाइज शुरू कर दी गई है। XEV 9S की डिलीवरी 26 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले हफ्ते में की जाएगी।

लगातार मजबूत हो रही महिंद्रा की पकड़

2025 में महिंद्रा ने करीब 6 लाख गाड़ियां बेचीं, जो सालाना आधार पर लगभग 20% की ग्रोथ है। इसी दम पर कंपनी हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल निर्माता बन गई है, जहां उसने हुंडई और टाटा (Tata Motors) को पीछे छोड़ दिया।

