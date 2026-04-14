फुल चार्ज पर 682Km रेंज, महिंद्रा की 5-स्टार सेफ्टी वाली इस eSUV ने लूट ली महफिल! 27140 लोगों ने खरीद ली
दावे के मुताबिक, ये सिंगल चार्ज पर 682Km तक दौड़ती है। FY2026 के 12 महीने यानी अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक इसकी सेल्स बेहतरीन रही है। दरअसल, FY2026 में XEV 9E की होलसेल 27,140 यूनिट की रही। यानी इसे हर महीने औसतन 2,260 ग्राहकों ने खरीदा।सेफ्टी के लिए इसे BNCAP में 5-स्टार रेटिंग मिली है।
महिंद्रा के लिए उसकी XEV 9E इलेक्ट्रिक SUV रिकॉर्ड सेल्स के साथ आगे बढ़ रही है। लॉन्च के बाद से ही इस फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक SUV ने ग्राहकों को अपना दीवाना बना लिया। अपने सेगमेंट में ये प्रीमियम होने के बाद भी कॉम्टीटर्स से कफी सस्ती है। खास बात ये है कि इसरी रेंज काफी शानदार है। कंपनी के दावे के मुताबिक, ये सिंगल चार्ज पर 682Km तक दौड़ती है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के 12 महीने यानी अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक इसकी सेल्स बेहतरीन रही है। दरअसल, FY2026 में XEV 9E की होलसेल 27,140 यूनिट की रही। यानी इसे हर महीने औसतन 2,260 ग्राहकों ने खरीदा। बता दें कि XEV 9E की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 21.90 लाख रुपए है। सेफ्टी के लिए इसे BNCAP में 5-स्टार रेटिंग मिली है।
|महिंद्रा XEV 9E की बिक्री FY2026
|महीना
|यनिट सेल्स
|अप्रैल 2025
|2441
|मई 2025
|2815
|जून 2025
|2808
|जुलाई 2025
|2462
|अगस्त 2025
|2313
|सितंबर 2025
|2619
|अक्टूबर 2025
|2708
|नवंबर 2025
|1423
|दिसंबर 2025
|2154
|जनवरी 2026
|1945
|फरवरी 2026
|1889
|मार्च 2026
|1759
|टोटल
|27,140
|मंथ एवरेज
|2,260
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
Tata Harrier EV
₹ 21.49 - 30.23 लाख
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
BYD Atto 3
₹ 24.99 - 33.99 लाख
महिंद्रा XEV 9E के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
बात करें महिंद्रा XEV 9e के डायमेंशन की तो इसकी लंबाई 4789mm, चौड़ाई 1907mm, ऊंचाई 1694mm और व्हीलबेस 2775mm है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 207mm है। इसका ट्यूरिंग डायमीटर 10m है। इसके टायर्स का साइज 245/55 R19 (245/50 R20) है। इसमें 663 लीटर का बूट स्पेस और 150 लीटर का फ्रंक दिया है।
इसमें 59kWh बैटरी पैक दिया है। इसमें 231hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 542km है। ये 140kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 8.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 6 घंटे में चार्ज हो जाती है।
XEV 9e 79kWh का बैटरी साइज 79kWh है। इसमें 286hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 656km है। ये 170kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 11.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 8 घंटे में चार्ज हो जाती है। ये 0-100kph की स्पीड 6.8 सेकेंड में पकड़ लेती है।
भारत NCAP में महिंद्रा XEV 9E का जनवरी 2025 में क्रैश टेस्ट किया गया था। इस क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 32 में से 32 पॉइंट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। यानी ये बड़ों के साथ बच्चों के लिए भी पूरी तरह सेफ है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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