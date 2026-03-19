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ये हैं भारत की टॉप-5 सबसे सुरक्षित कारें, BNCAP क्रैश टेस्ट में मिले 5-स्टार; लिस्ट में टाटा पंच EV भी शामिल

Mar 19, 2026 03:46 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत NCAP क्रैश टेस्ट रिपोर्ट में कुछ ऐसी कारें सामने आई हैं, जो सुरक्षा के मामले में टॉप पर हैं। इस लिस्ट में महिंद्रा XEV 9e से लेकर टाटा पंच EV तक शामिल हैं, तो आइए भारत की 5 सबसे सुरक्षित कारों के बारे में जानते हैं।

ये हैं भारत की टॉप-5 सबसे सुरक्षित कारें, BNCAP क्रैश टेस्ट में मिले 5-स्टार; लिस्ट में टाटा पंच EV भी शामिल

आजकल भारत में कार खरीदते समय सिर्फ माइलेज और फीचर्स ही नहीं, बल्कि सेफ्टी भी सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत NCAP (Bharat NCAP) की रेटिंग काफी अहम भूमिका निभा रही है। हाल ही में जारी क्रैश टेस्ट रिपोर्ट में कुछ ऐसी कारें सामने आई हैं, जो सुरक्षा के मामले में टॉप पर हैं। इस लिस्ट में महिंद्रा XEV 9e से लेकर टाटा पंच EV तक शामिल हैं, तो आइए भारत की ऐसी 5 सबसे सुरक्षित कारों के बारे में जानते हैं।

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महिंद्रा XEV 9e

सबसे पहले नाम महिंद्रा XEV 9e (Mahindra XEV 9e) का आता है, जिसने भारत NCAP (Bharat NCAP) क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। इस कार ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में लगभग फुल स्कोर हासिल किया और बच्चों की सुरक्षा में भी बेहतरीन अंक पाए।

महिंद्रा BE 6

इसके बाद महिंद्रा BE 6 (Mahindra BE 6) भी 5-स्टार रेटिंग के साथ लिस्ट में शामिल है। इस EV ने एडल्ट सेफ्टी में लगभग परफेक्ट स्कोर हासिल किया और चाइल्ड सेफ्टी में भी मजबूत प्रदर्शन किया है।

मारुति सुजुकी ई-विटारा

तीसरे नंबर पर मारुति सुजुकी ई-विटारा (Maruti Suzuki e Vitara) है, जो कंपनी की नई हर्टेक्ट-ई (Heartect-e) प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसमें लेवल-2 ADAS (Level-2 ADAS) और 7 एयरबैग्स जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। इस कार ने एडल्ट और चाइल्ड दोनों सेफ्टी टेस्ट में शानदार स्कोर किया है।

मारुति सुजुकी विक्टोरिस

लिस्ट में चौथा नाम मारुति सुजुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) का है, जिसने भारत NCAP (Bharat NCAP) क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। खास बात यह है कि इस SUV ने साइड इम्पैक्ट टेस्ट में परफेक्ट स्कोर हासिल किया, जो इसकी मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर को दर्शाता है।

टाटा पंच ईवी

अंत में टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) भी इस लिस्ट में शामिल है। इस छोटी लेकिन दमदार EV ने एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी दोनों में शानदार प्रदर्शन किया। इसमें 6 एयरबैग्स, ABS, ESP और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं।

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भारत NCAP (Bharat NCAP) की यह लिस्ट बताती है कि अब भारतीय बाजार में सेफ्टी को लेकर कंपनियां काफी गंभीर हो चुकी हैं। अगर आप नई कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो इन टॉप-रेटेड कारों को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा सबसे जरूरी है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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