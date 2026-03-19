ये हैं भारत की टॉप-5 सबसे सुरक्षित कारें, BNCAP क्रैश टेस्ट में मिले 5-स्टार; लिस्ट में टाटा पंच EV भी शामिल

Mar 19, 2026 03:46 pm IST

भारत NCAP क्रैश टेस्ट रिपोर्ट में कुछ ऐसी कारें सामने आई हैं, जो सुरक्षा के मामले में टॉप पर हैं। इस लिस्ट में महिंद्रा XEV 9e से लेकर टाटा पंच EV तक शामिल हैं, तो आइए भारत की 5 सबसे सुरक्षित कारों के बारे में जानते हैं।

आजकल भारत में कार खरीदते समय सिर्फ माइलेज और फीचर्स ही नहीं, बल्कि सेफ्टी भी सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत NCAP (Bharat NCAP) की रेटिंग काफी अहम भूमिका निभा रही है। हाल ही में जारी क्रैश टेस्ट रिपोर्ट में कुछ ऐसी कारें सामने आई हैं, जो सुरक्षा के मामले में टॉप पर हैं। इस लिस्ट में महिंद्रा XEV 9e से लेकर टाटा पंच EV तक शामिल हैं, तो आइए भारत की ऐसी 5 सबसे सुरक्षित कारों के बारे में जानते हैं।

महिंद्रा XEV 9e

सबसे पहले नाम महिंद्रा XEV 9e (Mahindra XEV 9e) का आता है, जिसने भारत NCAP (Bharat NCAP) क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। इस कार ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में लगभग फुल स्कोर हासिल किया और बच्चों की सुरक्षा में भी बेहतरीन अंक पाए।

महिंद्रा BE 6

इसके बाद महिंद्रा BE 6 (Mahindra BE 6) भी 5-स्टार रेटिंग के साथ लिस्ट में शामिल है। इस EV ने एडल्ट सेफ्टी में लगभग परफेक्ट स्कोर हासिल किया और चाइल्ड सेफ्टी में भी मजबूत प्रदर्शन किया है।

मारुति सुजुकी ई-विटारा

तीसरे नंबर पर मारुति सुजुकी ई-विटारा (Maruti Suzuki e Vitara) है, जो कंपनी की नई हर्टेक्ट-ई (Heartect-e) प्लेटफॉर्म पर बनी है। इसमें लेवल-2 ADAS (Level-2 ADAS) और 7 एयरबैग्स जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। इस कार ने एडल्ट और चाइल्ड दोनों सेफ्टी टेस्ट में शानदार स्कोर किया है।

मारुति सुजुकी विक्टोरिस

लिस्ट में चौथा नाम मारुति सुजुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) का है, जिसने भारत NCAP (Bharat NCAP) क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। खास बात यह है कि इस SUV ने साइड इम्पैक्ट टेस्ट में परफेक्ट स्कोर हासिल किया, जो इसकी मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर को दर्शाता है।

टाटा पंच ईवी

अंत में टाटा पंच ईवी (Tata Punch EV) भी इस लिस्ट में शामिल है। इस छोटी लेकिन दमदार EV ने एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी दोनों में शानदार प्रदर्शन किया। इसमें 6 एयरबैग्स, ABS, ESP और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं।