महिंद्रा ने इस इलेक्ट्रिक SUV को कर दिया ₹3.80 लाख सस्ता, इस महीने बस इतने लाख में मिल रही

महिंद्रा ने इस इलेक्ट्रिक SUV को कर दिया ₹3.80 लाख सस्ता, इस महीने बस इतने लाख में मिल रही

संक्षेप:

महिंद्रा ने अपनी दिसंबर के लिए अपनी इलेक्ट्रिक कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल XEV 9e पर इस महीने 3.80 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। डिस्काउंट वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग रहेगा।

Thu, 4 Dec 2025 02:19 PMNarendra Jijhontiya
Mahindra XEV 9earrow

महिंद्रा ने अपनी दिसंबर के लिए अपनी इलेक्ट्रिक कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल XEV 9e पर इस महीने 3.80 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। डिस्काउंट वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग रहेगा। इनमें कंज्यूमर स्कीम, लॉयल्टी/एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट फायदे और कुछ मामलों में कॉम्प्लिमेंट्री PPF और एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज भी शामिल हैं। ऐसे में आप इस महीने इस इलेक्ट्रिक SUV को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार इसके वैरिएंट के हिसाब से डिस्काउंट को जरूर देख लेना चाहिए।

महिंद्रा XEV 9e इलेक्ट्रिक SUV पर डिस्काउंट दिसंबर 2025
वैरिएंटकस्टमर स्कीमPPF कॉम्प्लिमेंट्री (महिंद्रा जेनुइन एक्सेसरीज)एक्सटेंडेड वारंटी (4 और 5 साल)टोटल एश्योर्डएक्सचेंज / लॉयल्टीकॉर्पोरेटटोटल बेनिफिट
Pack One1,00,000--1,00,00030,00025,0001,55,000
Pack Two 591,00,0001,25,000-2,25,00030,00025,0002,80,000
Pack Two 791,30,0001,25,000-2,55,00030,00025,0003,10,000
Pack Three Select1,40,000-60,0002,00,00030,00025,0002,55,000
Pack Three1,40,0001,25,00060,0003,25,00030,00025,0003,80,000

ये भी पढ़ें:क्रेटा से सीधा मुकाबला करने नई SUV लॉन्च; 360° कैमरा और ADAS की सेफ्टी मिलेगी

महिंद्रा XEV 9e के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

बात करें महिंद्रा XEV 9e के डायमेंशन की तो इसकी लंबाई 4789mm, चौड़ाई 1907mm, ऊंचाई 1694mm और व्हीलबेस 2775mm है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 207mm है। इसका ट्यूरिंग डायमीटर 10m है। इसके टायर्स का साइज 245/55 R19 (245/50 R20) है। इसमें 663 लीटर का बूट स्पेस और 150 लीटर का फ्रंक दिया है।

इसमें 59kWh बैटरी पैक दिया है। इसमें 231hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 542km है। ये 140kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 8.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 6 घंटे में चार्ज हो जाती है।

ये भी पढ़ें:हर 5Km पर मिलेगा चार्जिंग पॉइंट, जानिए मारुति की इलेक्ट्रिक इंडिया का प्लान

XEV 9e 79kWh का बैटरी साइज 79kWh है। इसमें 286hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 656km है। ये 170kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 11.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 8 घंटे में चार्ज हो जाती है। ये 0-100kph की स्पीड 6.8 सेकेंड में पकड़ लेती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
