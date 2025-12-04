महिंद्रा ने इस इलेक्ट्रिक SUV को कर दिया ₹3.80 लाख सस्ता, इस महीने बस इतने लाख में मिल रही
महिंद्रा ने अपनी दिसंबर के लिए अपनी इलेक्ट्रिक कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल XEV 9e पर इस महीने 3.80 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। डिस्काउंट वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग रहेगा।
महिंद्रा ने अपनी दिसंबर के लिए अपनी इलेक्ट्रिक कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल XEV 9e पर इस महीने 3.80 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। डिस्काउंट वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग रहेगा। इनमें कंज्यूमर स्कीम, लॉयल्टी/एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट फायदे और कुछ मामलों में कॉम्प्लिमेंट्री PPF और एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज भी शामिल हैं। ऐसे में आप इस महीने इस इलेक्ट्रिक SUV को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार इसके वैरिएंट के हिसाब से डिस्काउंट को जरूर देख लेना चाहिए।
|महिंद्रा XEV 9e इलेक्ट्रिक SUV पर डिस्काउंट दिसंबर 2025
|वैरिएंट
|कस्टमर स्कीम
|PPF कॉम्प्लिमेंट्री (महिंद्रा जेनुइन एक्सेसरीज)
|एक्सटेंडेड वारंटी (4 और 5 साल)
|टोटल एश्योर्ड
|एक्सचेंज / लॉयल्टी
|कॉर्पोरेट
|टोटल बेनिफिट
|Pack One
|1,00,000
|-
|-
|1,00,000
|30,000
|25,000
|1,55,000
|Pack Two 59
|1,00,000
|1,25,000
|-
|2,25,000
|30,000
|25,000
|2,80,000
|Pack Two 79
|1,30,000
|1,25,000
|-
|2,55,000
|30,000
|25,000
|3,10,000
|Pack Three Select
|1,40,000
|-
|60,000
|2,00,000
|30,000
|25,000
|2,55,000
|Pack Three
|1,40,000
|1,25,000
|60,000
|3,25,000
|30,000
|25,000
|3,80,000
महिंद्रा XEV 9e के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
बात करें महिंद्रा XEV 9e के डायमेंशन की तो इसकी लंबाई 4789mm, चौड़ाई 1907mm, ऊंचाई 1694mm और व्हीलबेस 2775mm है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 207mm है। इसका ट्यूरिंग डायमीटर 10m है। इसके टायर्स का साइज 245/55 R19 (245/50 R20) है। इसमें 663 लीटर का बूट स्पेस और 150 लीटर का फ्रंक दिया है।
इसमें 59kWh बैटरी पैक दिया है। इसमें 231hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 542km है। ये 140kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 8.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 6 घंटे में चार्ज हो जाती है।
XEV 9e 79kWh का बैटरी साइज 79kWh है। इसमें 286hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 656km है। ये 170kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 11.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 8 घंटे में चार्ज हो जाती है। ये 0-100kph की स्पीड 6.8 सेकेंड में पकड़ लेती है।
