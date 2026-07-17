5 स्टार सेफ्टी, 656 Km रेंज, 20 मिनट में चार्ज और लग्जरी इंटीरियर; इस eSUV पर आई ₹3.80 लाख की छूट

कंपनी इस कार पर 3.80 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। इस कार के सभी वैरिएंट पर 3.80 लाख रुपए तक का फायदा मिल रहा है। इस ऑफर में 1.40 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट, 1.85 लाख रुपए की एक्सेसरीज और 25,000 रुपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है।

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महिंद्रा ने जुलाई के बचे हुए दिनों के लिए अपनी इलेक्ट्रिक XEV 9e SUV पर धमाकेदार डिस्काउंट का एलान कर दिया है। दरअसल, कंपनी इस कार पर 3.80 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। इस कार के सभी वैरिएंट पर 3.80 लाख रुपए तक का फायदा मिल रहा है। इस ऑफर में 1.40 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट, 1.85 लाख रुपए की एक्सेसरीज और 25,000 रुपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है। ग्राहक अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर 30,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस या 30,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस भी चुन सकते हैं। कंपनी ने इसकी कीमत में 55,000 रुपए की कटौती भी की है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 21.90 लाख से शुरू होकर 29.95 लाख रुपए तक हैं।

महिंद्रा XEV 9e के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस बात करें महिंद्रा XEV 9e के डायमेंशन की तो इसकी लंबाई 4789mm, चौड़ाई 1907mm, ऊंचाई 1694mm और व्हीलबेस 2775mm है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 207mm है। इसका ट्यूरिंग डायमीटर 10m है। इसके टायर्स का साइज 245/55 R19 (245/50 R20) है। इसमें 663 लीटर का बूट स्पेस और 150 लीटर का फ्रंक दिया है।

इसमें 59kWh बैटरी पैक दिया है। इसमें 231hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 542km है। ये 140kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 8.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 6 घंटे में चार्ज हो जाती है।

XEV 9e 79kWh का बैटरी साइज 79kWh है। इसमें 286hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 656km है। ये 170kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 11.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 8 घंटे में चार्ज हो जाती है। ये 0-100kph की स्पीड 6.8 सेकेंड में पकड़ लेती है।

भारत NCAP में 5-स्टार रेटिंग

महिंद्रा XEV 9e इलेक्ट्रिक SUV को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए इसे पूरे पॉइंट मिले। वहीं, चाइल्ड सेफ्टी के लिए भी इसे 5-स्टार रेटिंग मिली। इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी में पूरे 32 में से 32 पॉइंट मिले। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए इसे 49 में से 45 पॉइंच मिले। इस तरह ये देश की सबसे सुरक्षित कार है।

महिंद्रा XEV 9e की नई कीमतें

महिंद्रा XEV 9e की नई एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो Pack One 59 की पुरानी कीमत 21,90,000 रुपए थी, जो अब बढ़कर 21,90,001 रुपए हो गई है। Pack Two 59 की कीमत 24,90,000 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। Pack Three Select 59 की कीमत 27,90,000 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। Pack Two 79 की पुरानी कीमत 26,50,000 रुपए थी, जो अब बढ़कर 26,50,001 रुपए हो गई है। Pack Three 79 की पुरानी कीमत 30,50,000 रुपए थी, जो अब घटकर 29,95,000 रुपए हो गई है।