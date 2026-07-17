Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

5 स्टार सेफ्टी, 656 Km रेंज, 20 मिनट में चार्ज और लग्जरी इंटीरियर; इस eSUV पर आई ₹3.80 लाख की छूट

By Narendra Jijhontiya
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

कंपनी इस कार पर 3.80 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। इस कार के सभी वैरिएंट पर 3.80 लाख रुपए तक का फायदा मिल रहा है। इस ऑफर में 1.40 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट, 1.85 लाख रुपए की एक्सेसरीज और 25,000 रुपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है।

5 स्टार सेफ्टी, 656 Km रेंज, 20 मिनट में चार्ज और लग्जरी इंटीरियर; इस eSUV पर आई ₹3.80 लाख की छूट
Mahindra XEV 9e
EMI केवल28,635/ माह

महिंद्रा ने जुलाई के बचे हुए दिनों के लिए अपनी इलेक्ट्रिक XEV 9e SUV पर धमाकेदार डिस्काउंट का एलान कर दिया है। दरअसल, कंपनी इस कार पर 3.80 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। इस कार के सभी वैरिएंट पर 3.80 लाख रुपए तक का फायदा मिल रहा है। इस ऑफर में 1.40 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट, 1.85 लाख रुपए की एक्सेसरीज और 25,000 रुपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है। ग्राहक अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर 30,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस या 30,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस भी चुन सकते हैं। कंपनी ने इसकी कीमत में 55,000 रुपए की कटौती भी की है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 21.90 लाख से शुरू होकर 29.95 लाख रुपए तक हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
BMW 5 Series
BMW 5 Series
₹ 75.8 लाख से शुरू
EMI केवल99,110/ माह
पात्रता जांचें
BMW 2 Series Gran Coupe
BMW 2 Series Gran Coupe
₹ 46.9 - 48.9 लाख
EMI केवल61,323/ माह
पात्रता जांचें
BMW 3 Series LWB
BMW 3 Series LWB
₹ 60.55 - 63.5 लाख
EMI केवल79,170/ माह
पात्रता जांचें
Toyota Glanza
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
EMI केवल8,355/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.95 लाख
EMI केवल17,638/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Thar ROXX
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.39 - 22.82 लाख
EMI केवल16,200/ माह
पात्रता जांचें

महिंद्रा XEV 9e के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

बात करें महिंद्रा XEV 9e के डायमेंशन की तो इसकी लंबाई 4789mm, चौड़ाई 1907mm, ऊंचाई 1694mm और व्हीलबेस 2775mm है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 207mm है। इसका ट्यूरिंग डायमीटर 10m है। इसके टायर्स का साइज 245/55 R19 (245/50 R20) है। इसमें 663 लीटर का बूट स्पेस और 150 लीटर का फ्रंक दिया है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra XEV 9e

Mahindra XEV 9e

₹ 21.9 - 31.25 लाख

EMI केवल28,635/ माह
पात्रता जांचें
Tata Sierra.ev

Tata Sierra.ev

₹ 18.79 - 26.48 लाख

EMI केवल24,568/ माह
पात्रता जांचें
Tata Harrier EV

Tata Harrier EV

₹ 21.49 - 30.23 लाख

EMI केवल28,099/ माह
पात्रता जांचें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 - 26.79 लाख

EMI केवल28,622/ माह
पात्रता जांचें
BYD Atto 3

BYD Atto 3

₹ 24.99 - 33.99 लाख

EMI केवल32,675/ माह
पात्रता जांचें
Toyota Urban Cruiser Ebella

Toyota Urban Cruiser Ebella

₹ 23.6 लाख

EMI केवल30,857/ माह
पात्रता जांचें
ये भी पढ़ें:महिंद्रा की एंट्री लेवल और सबसे सस्ती SUV, इस महीने मिल रही ₹70000 की छूट

इसमें 59kWh बैटरी पैक दिया है। इसमें 231hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 542km है। ये 140kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 8.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 6 घंटे में चार्ज हो जाती है।

XEV 9e 79kWh का बैटरी साइज 79kWh है। इसमें 286hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 656km है। ये 170kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 11.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 8 घंटे में चार्ज हो जाती है। ये 0-100kph की स्पीड 6.8 सेकेंड में पकड़ लेती है।

ये भी पढ़ें:अर्टिगा को टक्कर देने वाली ये 7-सीटर हो गई सस्ती, जुलाई तक इतनी छूट मिलेगी

भारत NCAP में 5-स्टार रेटिंग
महिंद्रा XEV 9e इलेक्ट्रिक SUV को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए इसे पूरे पॉइंट मिले। वहीं, चाइल्ड सेफ्टी के लिए भी इसे 5-स्टार रेटिंग मिली। इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी में पूरे 32 में से 32 पॉइंट मिले। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी के लिए इसे 49 में से 45 पॉइंच मिले। इस तरह ये देश की सबसे सुरक्षित कार है।

ये भी पढ़ें:रॉयल एनफील्ड अब हो गई और भी 'क्लासिक', बाइक में ये कमाल के फीचर्स जोड़े

महिंद्रा XEV 9e की नई कीमतें
महिंद्रा XEV 9e की नई एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो Pack One 59 की पुरानी कीमत 21,90,000 रुपए थी, जो अब बढ़कर 21,90,001 रुपए हो गई है। Pack Two 59 की कीमत 24,90,000 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। Pack Three Select 59 की कीमत 27,90,000 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। Pack Two 79 की पुरानी कीमत 26,50,000 रुपए थी, जो अब बढ़कर 26,50,001 रुपए हो गई है। Pack Three 79 की पुरानी कीमत 30,50,000 रुपए थी, जो अब घटकर 29,95,000 रुपए हो गई है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Mahindra Mahindra XUV700 Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।