एक चार्ज पर 682Km दौड़ने वाली महिंद्रा की इस कार पर आया ₹1.40 लाख का डिस्काउंट, 5-स्टार सेफ्टी से लैस

Apr 15, 2026 07:00 pm IST

आप इस कार को अप्रैल में खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको 1.40 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2026 के 12 महीने (अप्रैल 2025 से मार्च 2026) के दौरान इसकी 27,140 यूनिट बिकीं। यानी हर महीने इसे औसतन 2,260 लोगों ने खरीदा।

महिंद्रा अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो की सबसे ज्यादा बिकने वाली XEV 9E इलेक्ट्रिक SUV पर इस महीने शानदार डिस्काउंट दे रही है। आप इस कार को अप्रैल में खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको 1.40 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2026 के 12 महीने (अप्रैल 2025 से मार्च 2026) के दौरान इसकी 27,140 यूनिट बिकीं। यानी हर महीने इसे औसतन 2,260 लोगों ने खरीदा। कंपनी के दावे के मुताबिक, ये सिंगल चार्ज पर 682Km तक दौड़ती है। सेफ्टी के लिए इसे BNCAP में 5-स्टार रेटिंग मिली है। वहीं, इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 21.90 लाख रुपए है।

महिंद्रा XEV 9E के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

बात करें महिंद्रा XEV 9e के डायमेंशन की तो इसकी लंबाई 4789mm, चौड़ाई 1907mm, ऊंचाई 1694mm और व्हीलबेस 2775mm है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 207mm है। इसका ट्यूरिंग डायमीटर 10m है। इसके टायर्स का साइज 245/55 R19 (245/50 R20) है। इसमें 663 लीटर का बूट स्पेस और 150 लीटर का फ्रंक दिया है।

इसमें 59kWh बैटरी पैक दिया है। इसमें 231hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 542km है। ये 140kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 8.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 6 घंटे में चार्ज हो जाती है।

XEV 9e 79kWh का बैटरी साइज 79kWh है। इसमें 286hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 656km है। ये 170kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 11.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 8 घंटे में चार्ज हो जाती है। ये 0-100kph की स्पीड 6.8 सेकेंड में पकड़ लेती है।

भारत NCAP में महिंद्रा XEV 9E का जनवरी 2025 में क्रैश टेस्ट किया गया था। इस क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 32 में से 32 पॉइंट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 49 में से 45 पॉइंट मिले। यानी ये बड़ों के साथ बच्चों के लिए भी पूरी तरह सेफ है।